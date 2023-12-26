В Центральную Россию придет мощная новогодняя оттепель

Фото Алексея Пирязева.

В понедельник в европейскую часть страны ненадолго вернулась нормальная зимняя погода. После аномального потепления минувшей недели в регионе заметно похолодало, пошёл снег. Однако дальше настанет погодный хаос. Это следствие влияния сразу двух атлантических циклонов.

— Эта волна оттепелей окажется кратковременной. И уже завтра в Европейской России и Сибири похолодает. Однако атлантический конвейер и не думает останавливаться: уже в конце рабочей недели в нашу страну пробьется очередной тандем циклонов. Так что столбики термометров опять уйдут в область положительных значений, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России конец года будет аномально теплым. С пятницы стартует новая еще более мощная оттепель. В субботу воздух прогреется до +3 градусов.