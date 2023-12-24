  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Россию ввезли азербайджанские яйца - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Россию ввезли азербайджанские яйца

В Россию ввезли азербайджанские яйца

Это уже вторая партия: поставку яиц в количестве 306 тысяч штук проконтролировал Россельхознадзор.

21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) прошла двумя днями ранее. 

Решение об открытии российского рынка для экспорта яиц из Азербайджана было принято в ноябре и стало мерой для насыщения внутреннего рынка для борьбы с дефицитом и ростом цен.

В декабре правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. 15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Согласно данным Туластата, яйца начали дешеветь, правда, не такими темпами, как хотелось бы.

Читайте также по теме:

Золотые яйца: что происходит с ценами в Туле — репортаж из магазинов

В Россию планируют поставлять яйца из Турции

В Туле начали продавать яйца поштучно

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:43 −2
Другие статьи по темам
Событие
яйца

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя
«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя
Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.