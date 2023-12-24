В Россию ввезли азербайджанские яйца

Это уже вторая партия: поставку яиц в количестве 306 тысяч штук проконтролировал Россельхознадзор.

21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) прошла двумя днями ранее.

Решение об открытии российского рынка для экспорта яиц из Азербайджана было принято в ноябре и стало мерой для насыщения внутреннего рынка для борьбы с дефицитом и ростом цен.

В декабре правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. 15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Согласно данным Туластата, яйца начали дешеветь, правда, не такими темпами, как хотелось бы.

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