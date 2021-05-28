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В центре Тулы ограбили владельца Porsche Panamera

В центре Тулы ограбили владельца Porsche Panamera

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Днем 28 мая на проспекте Ленина в Туле был совершен грабеж. Предположительно, преступник открыл дверь припаркованного напротив дома № 60 автомобиля Porsche Panamera, схватил деньги и скрылся в неизвестном направлении.
 
По предварительной информации, речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
 
«Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, личности подозреваемого и его местонахождения», — прокомментировали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:10 +1
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