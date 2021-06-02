«Они сканируют наши квартиры»: в подъезде новостройки камера сняла подозрительных людей с электронным устройством

Что делали незнакомцы там в четыре утра, жители не поняли. Но встревожились.

Жительница одного из домов по ул. Конструктора Грязева в Туле поделилась с редакцией видео с камеры наблюдения.

На записях, сделанных 2 июня около четырех часов утра, – подозрительный человек, который вместе с напарником входит в подъезд. Незнакомцы старательно прячут лица под черными масками. В руках у одного непонятное электронное устройство. Мужчина проносит устройство мимо каждой квартиры, на приборе мигает какой-то сигнал. Жители предполагают, что незнакомец побывал на нескольких этажах дома.

Похоже, в руках у визитера какой-то сканер. Возможно, устройство предназначено для того, чтобы фиксировать радиосигнал охранных систем, либо наоборот — его отсутствие.

На видео заметно, что пока один человек ходит по подъезду, второй прячется в лифте, не давая дверям закрыться. Может быть, чтобы успеть сбежать в случае опасности?