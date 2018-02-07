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Судебные приставы спасли жителей тульского дома от отравления газом

Судебные приставы спасли жителей тульского дома от отравления газом

Сотрудники УФССП предотвратили трагедию в рамках розыска злостной «алиментщицы».

Тулячка, имеющая задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, скрывалась от судебных приставов и была объявлена в исполнительный розыск.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники тульского Управления ФССП прибыли по адресу предполагаемого места нахождения должницы. Находясь на лестничной площадке, работники службы почувствовали запах газа.

Выяснилось, что должницы в квартире не оказалось – там находился её родственник. Источник утечки газа располагался в той же квартире, однако мужчина долгое время не реагировал на специфический запах и не вызвал сотрудников аварийных служб.

Судебные приставы немедленно вызвали газовую службу, вывели жильца из квартиры и дождались приезда специалистов. Спустя некоторое время утечка была устранена.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:36 +1
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