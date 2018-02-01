Эксперимент Myslo: На чем быстрее добраться в Туле с Зеленстроя в Заречье

Журналисты проверили, как удобнее и быстрее передвигаться по Туле вечером: на личном авто, троллейбусе, маршрутке, автобусе, трамвае или собственных ногах.

Нет такого туляка, который не стоял бы в вечерних пробках. И неважно, каким видом транспорта при этом он пользовался. Ценно время, проведенное в пути. А его всегда не хватает.

Именно поэтому мы решили проверить, на чем удобнее и быстрее можно приехать с Зеленстроя в Зареченский район.

маршрут участников эксперимента

Вечером 26 января мы выдвинулись из редакции. Конечной точкой для всех была остановка «Ул. М. Горького». Каждый заранее выбрал себе вид транспорта, на котором он будет добираться до финальной точки.

По окончании эксперимента испытатели с удовольствием поделились своими «путёвыми заметками».

автомобиль

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы»

Транспорт: личный автомобиль.

Средняя скорость: 9 км/час.

Время в пути: 53 минуты.

Время ожидания: 5 минут.

Стоимость поездки: примерно 35 рублей.

Уровень комфорта: отличный!



В 17.30 села за руль своего автомобиля. Пять минут ушло на минимальный прогрев «фордика», в 17.35 я тронулась в путь. Тёплая надежная машина, захватывающий детектив через AUX-кабель, заснеженный город за окном, огоньки проезжающих мимо авто… Красота!

Вниз по проспекту Ленина транспортный поток двигался неспешно. Если бы не вольнолюбивые маршрутки, многим из которых ПДД нипочем, движение можно было бы назвать интеллигентным. Но «газелисты» вносили хаос, пытаясь быстренько припарковаться к остановке из крайнего левого ряда, или, забрав пассажиров, резво стартовали и лихо вливались в основной поток. Всегда стараюсь пропускать таких резвых от греха подальше, пусть летят!

Медленно, но все же двигались, пробок пока не было. Появлялись мысли свернуть на Болдина, затем проехать по Энгельса и выехать на Советскую, но «хвост» из желающих повернуть налево эту охоту отбил.



Самая суровая пробка — от Гоголевской до пл. Ленина!

До Первомайской доехала довольно быстро. А вот дальше путь до площади Ленина «сожрал» львиную долю времени — на этот небольшой кусочек я потратила минут 25. А вот пресловутой пробки на самой Советской и на Зареченском мосту практически не оказалось — двигались, как говорится, в штатном режиме.

В 18.28 я уже повернула на ул. М. Горького. Восемь километров от Зеленстроя до улицы М. Горького я преодолела за 53 минуты. Это, безусловно, долго, но для вечера пятницы — терпимо. Поездка обошлась в полтора раза дороже, чем моим коллегам. Но за комфорт надо платить!

трамвай

Антон Чембуров, корреспондент Myslo





Транспорт: трамвай.

Средняя скорость: около 9 км/час.

Время в пути: 53 минуты.

Время ожидания: 10 минут.

Стоимость поездки: 20 рублей.

Уровень комфорта: чистый салон, тепло, но сильный грохот всю дорогу.



Зачем мерзнуть на остановке, когда офис не так уж далеко от нее и есть «Яндекс.Транспорт»? Поэтому я просто открыл приложение, понял, что на ближайший трамвай уже не успеваю, а мерзнуть на остановке в ожидании следующего нет никакого желания. Поэтому я, как самый хитрый, вернулся обратно в редакцию. Через десять минут с трамвайного кольца выдвинулся очередной вагон, и я не спеша вышел на остановку. Красота.

Трамвай подъехал новый, в отличном состоянии. Кататься в таких одно удовольствие: ни тебе дребезжания, ни тряски, вокруг всё чисто, красиво и аккуратно. На Станиславского вошедшие пассажиры заняли большую часть мест, но и после этого всё равно оставались свободные места. И это притом что без везения влезть в маршрутку на этой же остановке в час пик вообще нереально.

Счастливого билетика не досталось. Эх…

Трамвай, кстати, едет очень шустро. Люди задумчиво смотрят в окна, и вокруг никого, чье лицо бы освещал телефон. Фантастика, ей-богу!

Между тем я потихоньку доехал уже до Советской. Пришлось немного постоять в пробке, но это всё равно не идёт ни в какое сравнение с тем, что кто-то уже битый час в этих самых пробках еле ползёт, пытаясь не отчаиваться и подбадривая себя и «соседей» петросянщиной в комментах на «Яндекс.Картах». А у ГКЗ и вовсе повернули и помчали мимо стоявших в пробке — тут никаких заторов.

В итоге меньше часа на всё про всё. Шикарно!

Прекрасная альтернатива остальным видам транспорта.

маршрутка

Оксана Грудинина, корреспондент Myslo

Транспорт: маршрутка.

Средняя скорость: около 9 км/час.

Время в пути: 59 мин.

Время ожидания: 1 минута.

Стоимость поездки: 20 рублей.

Уровень комфорта: отвратительный.



От редакции (пр. Ленина, 116) до улицы Максима Горького идут сразу две маршрутки — №9 и 34. Ждать маршрутку на остановке долго не пришлось, она приехала быстро — максимум через минуту. Поскольку садилась я почти на конечной остановке, даже несмотря на час пик в салоне были свободные места, поэтому начали движение мы вполне оптимистично.

Когда доехали до автовокзала, пассажиров в небольшую маршрутку набилось очень много. Уровень комфорта тут же понизился: сезон простуд давал о себе знать, в салоне постоянно кто-то чихал, сморкался и кашлял. Картину дополняла женщина на соседнем сиденье, не слишком ароматно пахнущая рыбой.

«Радовали» и традиционные пятничные пробки. Спустя 10 минут мы уже проехали половину проспекта, но на Первомайской безнадежно встали. Добраться до каждой последующей остановки становилось сложнее и сложнее. «Яндекс.Карты» показывали бордовые линии, поэтому уже на Гоголевской народ начал активно выходить, вероятно, пытаясь на своих двоих обогнать пробку. Но я была в заложниках эксперимента!

Пробки стали чуть меньше примерно напротив ТЦ «Утюг». Весь оставшийся путь мы преодолели минут за 15. Оказалось, маршрутка приехала всего на минуту позже личного авто. И это единственное достоинство этого вида транспорта. Из недостатков — небольшое пространство, в котором стоящим пассажирам нельзя развернуться, и жуткий холод — сложилось впечатление, что салон абсолютно не отапливается.

троллейбус

Юлия Александрова, редактор отдела социальных проблем Myslo

Транспорт: троллейбус.

Средняя скорость: 9,5 км/час.

Время в пути: 1 час 10 минут.

Время ожидания: около 15 минут.

Стоимость поездки: 20 рублей.

Уровень комфорта: средний. Троллейбус теплый, чистый. Стоять не пришлось никому.



Троллейбус — самый неспешный и от этого романтичный транспорт.

Рекордов скорости на нем не поставишь, а вот разглядеть город из окна — это пожалуйста. Прождала положенные 15 минут, в 17.43 подъехал троллейбус. На входе кондуктор, немного грустная и уставшая женщина в годах: взять деньги, выдать билет, «следующая остановка…», «двери закрываются…» — и так изо дня в день.

Желающих ехать оказалось немного. В тишине под «дрынчание» троллейбуса добираемся до Первомайской. Тут бодрая скорость заметно снижается. Пассажиры терпеливы и не удивляются.

18.14: безуспешно пытаемся добраться до улицы Каминского. Не выходит. Транспортный поток встал и не двигается от слова «совсем». «Яндекс.Карты» надежду не вселяют — весь центр красного цвета, отмечены два ДТП.

Подбодрить друг друга туляки пытаются там же, в сообщениях: «Уснул… проснулся. Забыл, куда ехал», «Пацаны, пустите меня, пожалуйста, я на мойку записан!», «Почему машины не летают?»…

На Каминского часть пассажиров не выдерживает и отправляется пешком.

Вырваться из этого транспортного плена удалось только в 18.41 — добралась наконец до Заречья.

Еще 12 минут, и я на финише! Не быстрее всех, но зато вполне удобно.

автобус

Юлия Гришина, корреспондент Myslo

Транспорт: автобус №27-а.

Средняя скорость: 9,5 км/час.

Время в пути: 1 час 10 минут.

Время ожидания: 20 минут.

Стоимость поездки: 20 рублей.

Уровень комфорта: в салоне было достаточно места, даже когда все свободные сиденья оказались заняты, давки не было.



На часах 17.35. Автобус небольшой, пассажиров тоже немного. Что, кстати, странно, час пик все-таки. Вопреки уверениям «Яндекс. Карт» до ул. Станиславского добрались всего за 5 минут. Пока доехали до политеха, в автобус сели еще человек 10. Отношения никто не выясняет, даже по телефону все разговаривают очень тихо. В штатном режиме добрались до Первомайской, но, отъехав от нее пару метров, встали.

17.53: стоим на светофоре на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого. 17.56: за окном светофор в очередной раз вновь меняет цвет. 18.00: всего на остановку приблизились к центру. Некоторые пассажиры начинают терять терпение, заметно нервничают и громко вздыхают.

18.15: ост. «Ул. Каминского». Мысль бросить все и пойти пешком становится навязчивой. Пассажиров изрядно прибавилось. Повернуть на Советскую удалось лишь спустя 5 минут.

18.22. Красноармейский пр. А вот и люди! В почти полном автобусе продолжаем стоять в направлении цели.

Теряя терпение, водители машин сворачивают в подворотни в поисках путей объезда. Водители автолайнов сражаются в шашки и, нещадно подрезая друг друга, пытаются выиграть партию. Но результат один — стоим.

18.31. Проезжаем мимо ул. Металлистов. Впереди Зареченский мост. В пути уже ровно час.

18.37 Зареченский мост мужественно пройден!

18.45 я на месте, ура! Чувствую себя, как актриса, впервые получившая «Оскар»!

пешочком!

Татьяна Алексеева, исполнительный директор «Слободы»

Транспорт: на своих двоих.

Средняя скорость: 5 км/ч.

Время в пути: 1 час 27 минут.

Время ожидания: ни минуты!

Стоимость поездки: абсолютно бесплатно.

Уровень комфорта: очень утомительно.



Воскресным вечером в 17.50 двинулась по проспекту Ленина по четной стороне. Пешеходная дорожка почищена и хорошо освещена, плитка не скользкая, народу никого. Бодренько дошла до Толстовского сквера. Заснеженный, в свете фонарей, он почему-то напоминал кладбище. Все-таки не украшает сквер обилие мраморных фонтанов и клумб…

После пересечения с ул. Гоголевской и до ул. Каминской чуть не подвернула ногу — плитка вся выбита. Если мы хотим привлекать туристов, то в первую очередь надо переложить на главной улице плитку.

До «нулевого километра» нашего города — площади Ленина — от Зеленстроя 6335 шагов, или 4,434 км, бодрым шагом — 50 минут (но это под горку). Воскресным вечером жизнь в Туле бьет именно на площади — на катке не протолкнуться, музыка, много света…

Через Крестовоздвиженскую вышла на ул. Металлистов, с нее свернула на Благовещенскую. В очередной раз удивилась — как тут будет разъезжаться транспорт?!

Улица Советская, куда я вышла, представляла серьезную полосу препятствий: все разрыто, перегорожено, где идти, непонятно. Возле ТОЗа на своем посту ковал оружие царь Петр Великий. И так уже 106-й годок. В вечернем освещении Петр показался каким-то маленьким.

Ул. Октябрьская в своем начале оказалась такой же малопригодной для прогулок, как и проспект.

Плитка раздолбана, бордюры высотой по колено, тротуар узкий, а исторические дома давят своей агонией.

И вот наконец конечная точка пути. Финальные показатели маршрута — 10800 шагов, 7,56 км, 389,4 сожженных килокалорий.

Несмотря ни на что, прогулка была прекрасной, а с учётом кусочка торта в качестве вознаграждения вообще замечательной!

Обратный путь в пустой маршрутке №9 занял у меня 15 минут.

В качестве резюме

Самым быстрым в нашем случае оказались авто и трамвай. Кто занял первое место, решайте сами: первый комфортнее, но дороже, второй экономичнее, но менее удобный.

Маршрутка едет на пять минут дольше трамвая. Но трамвай ходит раз в 10 минут, а маршрутка – каждую минуту. Если прибавить время ожидания, то на коммерческом транспорте окажешься быстрее на месте. Если, конечно, водитель будет соблюдать ПДД.

Автобус и троллейбус по времени в пути одинаковы. Но туляки больше все же предпочитают автобус. Пешком бесплатно и полезно для здоровья.

Кстати, готовясь к эксперименту, изучили мобильные сервисы, сообщающие о дорожной ситуации: «Яндекс.Карты», «Яндекс.Транспорт» и «Транспорт71».

Первые два тулякам знакомы давно. Ими реально удобно пользоваться. Маршрутки, конечно, не все показаны, но большинство.

Что же касается сделанного на базе карты «Яндекса» тульскими умельцами «Транспорт71», то он вызывает желание обнять разработчика и плакать. С первого взгляда показалось, что сайт сломался. Но потом выяснилось, что значки транспорта не замерли на месте, а приготовились к «прыжку» с остановки на остановку, а не движутся в режиме реального времени. Так что ситуации на дорогах сайт не отражает.