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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 12 - 19 ноября

7 лучших комментариев: 12 - 19 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Минздрав сократил срок действия QR-кода для вакцинированных граждан, заболевших COVID-19

 

- 2 -

Кот Бендер из Австралии попросил администрацию Тулы выслать ему пряничков

 

- 3 -

В бюджет Тульской области заложили рост зарплат туляков до 52 тысяч рублей

 

- 4 -

В Тульской области массово нанимают контролёров QR-кодов

 

- 5 -

Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»

 

- 6 -

Четверо мужчин ворвались в новомосковcкую больницу и устроили погром

 

- 7 -

В Туле образовались серьёзные пробки

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:14 +4
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6 лучших комментариев: 29 октября - 12 ноября
6 лучших комментариев: 29 октября - 12 ноября
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