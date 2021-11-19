7 лучших комментариев: 12 - 19 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Минздрав сократил срок действия QR-кода для вакцинированных граждан, заболевших COVID-19
- 2 -
Кот Бендер из Австралии попросил администрацию Тулы выслать ему пряничков
- 3 -
В бюджет Тульской области заложили рост зарплат туляков до 52 тысяч рублей
- 4 -
В Тульской области массово нанимают контролёров QR-кодов
- 5 -
Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»
- 6 -
Четверо мужчин ворвались в новомосковcкую больницу и устроили погром
- 7 -
В Туле образовались серьёзные пробки
Опрос
Лучший комментатор - ...