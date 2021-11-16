Минздрав сократил срок действия QR-кода для вакцинированных граждан, заболевших COVID-19

QR-код будет учитывать только болезнь, а оставшийся срок прививки (если он есть) сгорит.

Минздрав опубликовал Порядок ведения медицинской документации «Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и/или перенесенном заболевании, вызванном COVID-19».

Согласно тексту документа, при формировании QR-кода, когда у человека существует и медицинский сертификат о вакцинации, и информация о перенесенном коронавирусе, будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события» (п. 3, пп. 1). Учитывая, что QR-код по причине сделанной вакцинации действителен год, а по причине перенесенного заболевания лишь полгода, если человек заболеет коронавирусом сразу после прививки, весь оставшийся срок от действия вакцинного сертификата аннулируется.