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Минздрав сократил срок действия QR-кода для вакцинированных граждан, заболевших COVID-19

Минздрав сократил срок действия QR-кода для вакцинированных граждан, заболевших COVID-19

QR-код будет учитывать только болезнь, а оставшийся срок прививки (если он есть) сгорит.

Минздрав опубликовал Порядок ведения медицинской документации «Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и/или перенесенном заболевании, вызванном COVID-19».

Согласно тексту документа, при формировании QR-кода, когда у человека существует и медицинский сертификат о вакцинации, и информация о перенесенном коронавирусе, будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события» (п. 3, пп. 1). Учитывая, что QR-код по причине сделанной вакцинации действителен год, а по причине перенесенного заболевания лишь полгода, если человек заболеет коронавирусом сразу после прививки, весь оставшийся срок от действия вакцинного сертификата аннулируется.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 07:10 −23
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