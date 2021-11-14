Кот Бендер из Австралии попросил администрацию Тулы выслать ему пряничков

Фото https://www.instagram.com/benderchonkycat_official/

Об этом хозяйка животного, ставшего героем мемов в России, написала в официальном аккаунте кота в Инстаграм.

Тульский щит с рекламой нашего города появился в официальном инстаграм-аккаунте самого популярного на сегодняшний момент кота в интернете — Бендера. Креативщики использовали на билборде изображение голодного пухляша, и это не осталось незамеченным.

benderchonkycat_official : [перевод] Бендер на билборде. @cityadmtularu, могли бы вы выслать мне пряничков? А как насчет билета на самолет? До сих пор в шоке от его популярности! Spaciba!

Кот Бендер живет в Австралии, ему 13 лет. Его хозяйка, 70-летняя Нелла, давно снимает тиктоки с животными, но одно видео буквально выстрелило! Причем ролик, на котором Бендер сидит и уныло требует корм, завирусилось именно в российском сегменте Тиктока. Нелла с удовольствием смотрит мемы, читает комментарий и научилась отвечать Spaciba на позитивные комментарии.

Пост про Тулу набрал уже более 6 тысяч лайков и почти 300 комментариев. Туляки передают коту привет в комментариях, а хозяйка отвечает им приветом из Австралии. Кота зовут в гости к тулякам, но он отказывается. «Может, пообщаетесь со мной здесь? Я просто слишком стар для путешествий», — пишет Нелла от лица Бендера.

Вот оригинальное видео, сделанное хозяйкой кота:

А вот мемы из Тиктока: