Четверо мужчин ворвались в новомосковcкую больницу и устроили погром
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как стало известно Myslo, вечером 14 ноября в Новомосковской городской клинической больнице
«Предположительно, это были родственники умершего недавно пациента. Они напали на охранника, сломали дверь, разбили телефон. Охранник успел нажать тревожную кнопку, правоохранительные органы приехали быстро. Из медицинского персонала никто не пострадал», — сообщил источник Myslo.
Другие подробности происшествия выясняются.
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