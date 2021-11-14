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Четверо мужчин ворвались в новомосковcкую больницу и устроили погром

Четверо мужчин ворвались в новомосковcкую больницу и устроили погром

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как стало известно Myslo, вечером 14 ноября в Новомосковской городской клинической больнице произошло ЧП. По словам очевидцев, в приемный покой лечебного учреждения ворвались четверо мужчин южной национальности.

«Предположительно, это были родственники умершего недавно пациента. Они напали на охранника, сломали дверь, разбили телефон. Охранник успел нажать тревожную кнопку, правоохранительные органы приехали быстро. Из медицинского персонала никто не пострадал», — сообщил источник Myslo.

Другие подробности происшествия выясняются.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:22 +4
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Тульская областьНовомосковск
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