Измена: говорить или молчать?

Сегодня мне хочется поговорить с вами на тему измены. Но не о том, когда нам изменили. Или мы изменили. А когда мы узнали, что нашему близкому человеку изменяют. Как следует поступать в таких ситуациях? Были ли у вас такие истории в жизни?

Согласитесь, что вопрос довольно непростой. Оказаться в ситуации, когда мы становимся свидетелем (или обладателем информации) измены партнера близкого человека (подруги/друга или родственника). Рассказывать об этом или сохранить в тайне? Какие чувства при этом будут нас одолевать? К близкому человеку, к его партнеру?

Говорить или не говорить?

Кто-то считает, что надо обязательно всё рассказать и открыть глаза человеку, что рядом с ним изменщик и предатель.

Кто-то считает, что нечего лезть в чужие отношения - сами разберутся.

Кто-то не хочет оказаться крайним и виноватым. Поэтому предпочитает молчать.

Кто-то считает, что все зависит от контекста ситуации. Если просто увидели как партнер общается с кем-то в кафе или едет в машине, то это не говорит об измене и нечего зарождать беспокойство внутри близкого вам человека. Если факт измены неоспорим, то стоит сказать.

Нюансов много. Например, изменщик знает, что вы в курсе его измен. И тогда, если вы не рассказываете об этом, вы как будто покрываете его. Или нет?

Или вас попросили не рассказывать, чтобы не причинять боль вашему общему близкому человеку. И тогда вы уже сообщник. Хм. Как поступить?

Также мы знаем много историй, когда тот кому изменяли обвиняет близких, что они знали и молчали.

Или истории о том, что тот кому рассказали об измене, был благодарен за то, что его ввели в курс дела.

А кто-то винит в том, что этим рассказом ему разрушили жизнь и отношения.

И все это тоже приходится брать во внимание, принимая решение - рассказывать или нет.

В любом случае, каждый сделает свой выбор - как поступить с такой информацией.

Но я бы попросила вас подумать вот о чем.

Действительно ли наш близкий человек и сам не догадывается о том, что его партнер ему/ей изменяет? Довольно часто, люди в парах не хотят смотреть в существующие между ними проблемы. Им удобно этого не замечать. Потому что тогда проблемы придется решать. И рассказав человеку об измене, мы тем самым вынудим его посмотреть в неприятное. Туда, куда он смотреть не хочет. И реакция может быть разной на это. Вплоть до разрыва наших с ним отношений.

Почему мы хотим рассказать? Что нами движет? Возможно у нас есть скрытый мотив? Иногда это может быть продиктовано желанием контролировать другого человека. Быть тем самым спасителем или утешителем.

Что будет, если мы расскажем? И что будет, если мы не расскажем? Какие последствия в одном и другом случае?

Действительно ли мы несем ответственность за отношения других людей? Иногда мы берем на себя ответственность там, где ее не не должны брать. Или же на нас ее активно перекладывают. Поэтому хорошо подумайте - правда ли, что именно из-за вашего рассказа об измене отношения пары разрушаться?

И самое главное, о чем бы я подумала сама в такой ситуации - как мне с этой информацией? Готова ли я продолжать общение с моим близким человеком, зная что он мне доверяет и имея от него секрет? Секрет, который касается его отношений. Не будут ли наши искренние отношения нарушены из-за того, что я скрою эту информацию? То есть я бы подумала в первую очередь о наших отношениях.

И если вы понимаете, что не хотите скрывать правду от близкого человека и решились рассказать неприятные известия. Начните свой разговор с того, что вы дорожите вашими отношениями и именно поэтому не хотите ничего скрывать.

Поговорите при личной встрече. Не стоит обсуждать такие деликатные темы по телефону или в переписке.

Говорите прямо, без намеков и иносказаний. Чтобы вас правильно поняли.

Проявите максимум уважения к чувствам и реакциям - они могут быть самыми разными.

Будьте готовы оказать поддержку и проявить сочувствие.

Постарайтесь не оскорблять изменщика, как бы вам этого не хотелось. Если у пары наладятся отношения, это может стать проблемой, что вы плохо отзывались о партнере вашего близкого человека.

Постарайтесь сохранять нейтралитет и никого не осуждать в этой ситуации.

И помните, что если человек прожолжает "закрывать глаза" на очевидные вещи, то не пытайтесь его переубедить. И не призывайте к действиям. Возможно, он и сам обо всем догадывется, но ему удобнее "не видеть".

Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по этой теме. Как бы вы поступили в такой ситуации? А, возможно, вы были тем, кому сообщали «приятную» новость?

И напоследок мне хочется сказать вам вот о чем.

На протяжении жизни мы оказываемся по разные стороны одних и тех же ситуаций. В разных ролях. Вот мы тот, кому изменили, а вот мы узнали о чьем-то предательстве. А вот мы сами кому-то изменили.

Мы совершаем ошибки или становимся свидетелями чьих-то ошибок. Главное - оставаться честным с самим собой и помнить, что все мы не безупречны.