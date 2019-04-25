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Вузы и колледжи Тулы – 2019: специальности и порядок поступления

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Вузы и колледжи Тулы – 2019: специальности и порядок поступления

Дни открытых дверей и направления обучения в вузах и колледжах Тульской области.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, ТФ

ТИЭИ

Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова

Институт законоведения и управления ВПА

Социально-технологический колледж

Тульский техникум экономики и управления

вузы

Финансовый университет при
Правительстве РФ

Тула, ул. Оружейная, 1-а
8 (4872) 22-46-96, 22-36-56

tula.fa.ru

Email: tula@fa.ru

Время работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: с 9.00 до 13.00.

Заявления принимаются:

Бакалавриат (очная, очно-заочная и заочная формы обучения):

- с 20.06 по 26.07.2019 г. по результатам ЕГЭ;

- с 20.06 по 10.07.2019 г. лица, поступающие на базе профессионального образования.

Второе высшее образование: с 20.06 по 31.08.2019 г.

Магистратура: с 20.06 по 20.07.2019 г.

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика,
Государственное и муниципальное управление.

Уровень магистратуры: Экономика, Менеджмент.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в вуз.

Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финуниверситетом самостоятельно для выпускников СПО (колледжи, техникумы), а также для поступающих в магистратуру и на второе высшее образование.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да.

Стоимость платного обучения, очное: от 105 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Что нового появится в 2019 году: очно-заочная форма обучения. Появятся новые программы дополнительного профессионального образования.

Дополнительная информация

Преимущества вуза:

  1. При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве 10 баллов.
  2. Действует гибкая система скидок от 5% до 15% на обучение на платно-договорной основе, а также 5%, если абитуриент являлся слушателем подготовительных курсов.
  3. Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.

Тульский филиал Финуниверситета был основан в ноябре 1958 года как филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».

В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был присоединен к федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской федерации». В ноябре Тульский филиал Финуниверситета отметил своё 60-летие.

За время деятельности филиал подготовил свыше 16 265 специалистов высшей квалификации. Среди них — руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов.

Университет оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, имея тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, финансовыми органами, банками, страховыми компаниями, коммерческими организациями, предприятиями различных форм собственности.

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Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 5
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 6
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 7
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 8
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 9
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 10
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 11
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 12
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 13
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 14
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Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 18
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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

tula.rpa-mu.ru

Тула, пр. Ленина, 104

Тел/факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора);
Тел: 8 (4872) 700-225 (деканат юридичес­кого факультета);
Тел: 8 (4872) 700-227 (отдел учета студентов);
Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия).

Режим работы:

Понедельник-суббота с 8.30 до 17.00.

Заявления принимаются:

Очная форма (на бакалавриат и специалитет):

  • С 18 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ (на бюджетные места);
  • С 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (на бюджетные места);
  • С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 3 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Очная форма (в колледж): с 18 июня по 15 августа без вступительных испытаний (по договору об оказании платных образовательных услуг);

Очно-заочная форма (на бакалавриат):

  • С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 3 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Заочная форма (на специалитет):

  • С 18 июня по 20 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Заочная форма (в магистратуру):

  • С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Дни открытых дверей состоятся: 20 апреля, 18 мая, 15 июня в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, 5 этаж, актовый зал.

Факультеты: юридический, факультет дополнительного образования.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, высшее образование, магистратура (заочная).

Формы обучения в вузе: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да.

Стоимость платного обучения:

  • очное: от 79 000 руб.
  • очно-заочное: 53 000 руб.
  • заочное: от 47 000 руб.
  • очное (колледж): 45 000 руб.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация:

Юридическое образование становится всё более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов.

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) среди крупнейших государственных учебных заведений страны занимает достойное место. ВГУЮ (РПА Минюста России) десятки лет выполняет свою образовательную и научную деятельность в сфере подготовки и повышения квалификации кадров по различным отраслям права. ВГУЮ (РПА Минюста России) является центральным научным и учебным учреждением Министерства юстиции Российской Федерации.

Университет имеет институты, расположенные в Санкт-Петербурге, Иркутске, Саратове, Калуге и других городах страны. Среди них — Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Институт уже более 20 лет готовит высококвалифицированных юристов.

Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам.

Выпускники юридического факультета разных лет работали и работают в Администрации Тульской области, администрациях муниципальных образований, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), судах общей юрисдикции, органах внутренних дел, прокуратуре, в министерствах, ведомствах, департаментах, юридических отделах предприятий и организаций и т. д.

Галерея
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 5
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 6
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 7
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 8
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 9
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 10
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 11
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 12
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 13
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 14
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 15
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 16
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 17
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 18
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Российский экономический университет им.Г. В. Плеханова, ТФ

rea.ru

Тула, пр. Ленина. 53
8 (4872) 36-48-74, 31-29-87, 55-04-27.

tula@rea.rutula.pk@rea.ru

Режим работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 14.00.

Заявления принимаются:

Бакалавриат:

с 20.06.2019 г. по 15.08.2019 г. по результатам ЕГЭ и испытаний, проводимых филиалом самостоятельно. (очная и очно-заочная формы обучения);

с 20.06.2019 г. по 19.09.2019 г. по результатам ЕГЭ и испытаний, проводимых филиалом самостоятельно.(заочная форма обучения).

Магистратура:

с 20.06.2019 г. по 27.08.2019 г .(очная и очно-заочная формы обучения);

с 20.06.2019 г. по 16.09.2019 г. (заочная форма обучения).

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент.

Уровень магистратуры: Экономика, Торговое дело.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: бесплатное обучение.

Подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в вуз.

Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Тульским филиалом РЭУ им. Г. В. Плеханова самостоятельно для выпускников СПО (колледжи, техникумы), а также для поступающих в магистратуру.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да.

Стоимость платного обучения, очное: от 96 150 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 42 000 руб.

Общежитие: да.

Отсрочка от армии: да.

Что появится в 2019 году: новые программы дополнительного профессионального образования.

Дополнительная информация

Преимущества вуза:

  1. При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве до 10 баллов.

  2. Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования, студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.

60-летняя история Тульского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» свидетельствует о том, что это динамично развивающееся образовательное учреждение, реализующее программы высшего и послевузовского профессионального образования. Для внедрения стратегии многоуровневой системы образования Тульский филиал РЭУ располагает не только высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, среди которого 77% кандидатов наук, доцентов, 18% — докторов наук, профессоров, но и достаточной материально-технической базой, включающей лекционные аудитории, кабинеты иностранных языков и лаборатории компьютерных технологий.

Филиалом расширены возможности для проведения научных исследований в связи с увеличением мест коллективного пользования компьютерной техникой бакалаврами, магистрантами, научно-педагогическими работниками, что явилось развитием инновационной инфраструктуры и научно-исследовательского потенциала путем создания отдела инновационного развития и дополнительного профессионального образования.

Реализация Федеральной программы «Ты предприниматель» в Тульском регионе позволила филиалу внедрить инновационный проект в рамках проведения образовательных программ для субъектов среднего и малого предпринимательства: «Основы предпринимательской деятельности», «1С: Практикум по бухгалтерскому учету», «Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса», «Стратегии и технологии управления маркетингом».

Тульский филиал РЭУ признает, что в обществе, основанном на знаниях, необходимость обучения в течение всей жизни превращается в реальность, и нацелен: активно внедрять систему многоуровневой и непрерывной подготовки кадров; развиваться как интегрированное образовательное учреждение, реализующее программы различных ступеней, в том числе исследовательские (магистерские), обеспечивающие каждому обучаемому возможность формирования индивидуальной образовательной траектории; осуществлять послевузовское сопровождение своих выпускников (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре), обеспечивающее их карьерный рост.

Галерея
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 5
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 6
 
 

Тульский университет (ТИЭИ)

tiei.ru

Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700-353, 700-354

Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru

Время работы: пн.-пт.: 08.00−19.00, сб.: 09.00−17.00.

По программам бакалавриата и магистратуры для поступающих по результатам ЕГЭ документы принимаются в два потока: с 1 марта по 30 сентября (начало обучения 1 октября) и с 1 октября по 28 января (начало обучения с 1 февраля). Для поступающих по вступительным испытаниям университета документы принимаются в два потока: с 1 марта до 25 сентября и с 1 октября до 25 января соответственно.

День открытых дверей состоится: 18 мая в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Психология,
Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: нет.

Галерея
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
показать все фотографии
 

Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова

тиуб.рф

Тула, ул. Болдина, 98-б,
8 (4872) 56-32-39

Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.

Заявления принимаются:

с 13 мая по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры;

с 15 июня по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения.

Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, — 28 августа.

Дни открытых дверей состоятся:

20.04.2019— в 12.15

15.05.2019— в 16.30

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-б
 
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата: Юриспруденция, Менеджмент, Экономика, Специальное (дефектологическое) образование, Государственное и муниципальное управление.
Уровень магистратуры: Психолого-педагогическое образование.
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что появится в 2019 году: новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого круга заинтересованных лиц. Юридическая клиника продолжит оказывать бесплатную юридическую помощь населению.

Дополнительная информация о вузе

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.), а также даёт возможность получить до 10 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.

В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова созданы условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной студенческой жизни.

Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.

Институт принимает активное участие во Всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой.

13 апреля 2019 года на базе института прошел «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

 

Галерея
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 5
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 6
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 7
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 8
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 9
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 10
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 11
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 12
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Институт законоведения и управления ВПА

izuvpa.ru

Тула, ул. Болдина, 98.
Приёмная ректора: (4872) 24-76-16.
Факультет права и управления: (4872) 24-76-10, 8 (906) 630-79-44.

E-mail: box@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.30.

Приемная комиссия: 300028, Тула, ул. Болдина, 98
Телефоны: (4872) 71-64-96, +7(906) 630-79-43
Факс: (4872) 24-76-16
Контактный телефон: +7(906) 630-79-43
E-mail: priem@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.00.

Заявления принимаются: на очную и очно-заочную форму обучения с 20 июня 2019 года; на заочную форму обучения — в течение года по результатам ЕГЭ и (или) результатам вступительных испытаний в институте.

День открытых дверей состоится:

13 апреля 2019 года в 11.00 (в 10.00 конкурс по русскому языку для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);

21 апреля 2019 года в 11.00

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98, 4 этаж., аудитория №6.

Направления подготовки: Юриспруденция, Менеджмент. Имеют государственную аккредитацию.

Уровень подготовки: бакалавриат.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация

По результатам участия в конкурсах предоставляются скидки на весь период обучения от 5% до 30% от установленной стоимости обучения в новом учебном 2019/2020 году.

Образовательные программы по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент» имеют государственную аккредитацию, т. е. по окончании института выпускник получает диплом государственного образца.

Центр содействия временной занятости студентов и трудоустройства выпускников ИЗУ ВПА оказывает поддержку в поиске работы, как во время, так и после обучения.

Галерея
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 1
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 2
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 3
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 4
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 5
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 6
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 7
Вузы и колледжи Тулы – 2019: поступаем учиться, Фото: 8
показать все фотографии
колледжи

Социально-технологический колледж

ctk71.ru

Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700-354

Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 09.00 до 17.00.

Документы принимаются с 1 марта 2019 года до 31 декабря 2019 г.

День открытых дверей состоится 18 мая в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.

Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

Форма обучения колледжа: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Стоимость обучения:

  • очное — 17 000 руб. за семестр,
  • заочное — 12 500 руб. за семестр.

Дополнительная информация

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.

За почти 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в Тульском университете (ТИЭИ) по ускоренным программам обучения.
 

Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) — кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.

 

Тульский техникум экономики и управления

tteu.ru

ВК

Тула, ул. Болдина, 98-б,
8 (4872) 56-32-39

Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.

Заявления принимаются:

На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.
На заочную форму обучения — до 1 декабря.

Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019 — 14.00

16.03.2019 — 14.00

31.03.2019 — 12.00

6.04.2019 — 14.00

14.04.2019 — 12.00

27.04.2019 — 14.00

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.

Основные образовательные программы профессионального образования:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике».

Форма обучения: очная, заочная.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Дополнительная информация: Тульский техникум Экономики предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).

В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг топ-500 по Российской Федерации и рейтинг топ-10 субъекта РФ.

Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.

Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

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