Вузы и колледжи Тулы – 2019: специальности и порядок поступления
Дни открытых дверей и направления обучения в вузах и колледжах Тульской области.
Финансовый университет при Правительстве РФ
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Российский экономический университет им.
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Институт законоведения и управления ВПА
Социально-технологический колледж
Тульский техникум экономики и управления
Финансовый университет при
Правительстве РФ
Тула, ул. Оружейная, 1-а
Email: tula@fa.ru
Время работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: с 9.00 до 13.00.
Заявления принимаются:
Бакалавриат (очная, очно-заочная и заочная формы обучения):
- с 20.06
- с 20.06
Второе высшее образование: с 20.06
Магистратура: с 20.06
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика,
Государственное и муниципальное управление.
Уровень магистратуры: Экономика, Менеджмент.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в вуз.
Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финуниверситетом самостоятельно для выпускников СПО (колледжи, техникумы), а также для поступающих в магистратуру и на второе высшее образование.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да.
Стоимость платного обучения, очное: от 105 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Что нового появится в 2019 году: очно-заочная форма обучения. Появятся новые программы дополнительного профессионального образования.
Дополнительная информация
Преимущества вуза:
- При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве 10 баллов.
- Действует гибкая система скидок от 5% до 15% на обучение на платно-договорной основе, а также 5%, если абитуриент являлся слушателем подготовительных курсов.
- Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.
Тульский филиал Финуниверситета был основан в ноябре 1958 года как филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».
В 2012 году решением
За время деятельности филиал подготовил свыше 16 265 специалистов высшей квалификации. Среди них — руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов.
Университет оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, имея тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, финансовыми органами, банками, страховыми компаниями, коммерческими организациями, предприятиями различных форм собственности.
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Тула, пр. Ленина, 104
Тел/факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора);
Тел: 8 (4872) 700-225 (деканат юридического факультета);
Тел: 8 (4872) 700-227 (отдел учета студентов);
Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия).
Режим работы:
Понедельник-суббота с 8.30 до 17.00.
Заявления принимаются:
Очная форма (на бакалавриат и специалитет):
- С 18 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ (на бюджетные места);
- С 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (на бюджетные места);
- С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 3 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Очная форма (в колледж): с 18 июня по 15 августа без вступительных испытаний (по договору об оказании платных образовательных услуг);
Очно-заочная форма (на бакалавриат):
- С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 3 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Заочная форма (на специалитет):
- С 18 июня по 20 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Заочная форма (в магистратуру):
- С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Дни открытых дверей состоятся: 20 апреля, 18 мая, 15 июня в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, 5 этаж, актовый зал.
Факультеты: юридический, факультет дополнительного образования.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, высшее образование, магистратура (заочная).
Формы обучения в вузе: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да.
Стоимость платного обучения:
- очное: от 79 000 руб.
- очно-заочное: 53 000 руб.
- заочное: от 47 000 руб.
- очное (колледж): 45 000 руб.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительная информация:
Юридическое образование становится всё более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов.
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) среди крупнейших государственных учебных заведений страны занимает достойное место. ВГУЮ (РПА Минюста России) десятки лет выполняет свою образовательную и научную деятельность в сфере подготовки и повышения квалификации кадров по различным отраслям права. ВГУЮ (РПА Минюста России) является центральным научным и учебным учреждением Министерства юстиции Российской Федерации.
Университет имеет институты, расположенные в Санкт-Петербурге, Иркутске, Саратове, Калуге и других городах страны. Среди них — Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Институт уже более 20 лет готовит высококвалифицированных юристов.
Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам.
Выпускники юридического факультета разных лет работали и работают в Администрации Тульской области, администрациях муниципальных образований, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), судах общей юрисдикции, органах внутренних дел, прокуратуре, в министерствах, ведомствах, департаментах, юридических отделах предприятий и организаций
Российский экономический университет им.
Г. В. Плеханова, ТФ
Тула, пр. Ленина. 53
Режим работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 14.00.
Заявления принимаются:
Бакалавриат:
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Магистратура:
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Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент.
Уровень магистратуры: Экономика, Торговое дело.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: бесплатное обучение.
Подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в вуз.
Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Тульским филиалом РЭУ им.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да.
Стоимость платного обучения, очное: от 96 150 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 42 000 руб.
Общежитие: да.
Отсрочка от армии: да.
Что появится в 2019 году: новые программы дополнительного профессионального образования.
Дополнительная информация
Преимущества вуза:
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При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве до 10 баллов.
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Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования, студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.
60-летняя история Тульского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» свидетельствует о том, что это динамично развивающееся образовательное учреждение, реализующее программы высшего и послевузовского профессионального образования. Для внедрения стратегии многоуровневой системы образования Тульский филиал РЭУ располагает не только высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, среди которого 77% кандидатов наук, доцентов, 18% — докторов наук, профессоров, но и достаточной материально-технической базой, включающей лекционные аудитории, кабинеты иностранных языков и лаборатории компьютерных технологий.
Филиалом расширены возможности для проведения научных исследований в связи с увеличением мест коллективного пользования компьютерной техникой бакалаврами, магистрантами, научно-педагогическими работниками, что явилось развитием инновационной инфраструктуры и научно-исследовательского потенциала путем создания отдела инновационного развития и дополнительного профессионального образования.
Реализация Федеральной программы «Ты предприниматель» в Тульском регионе позволила филиалу внедрить инновационный проект в рамках проведения образовательных программ для субъектов среднего и малого предпринимательства: «Основы предпринимательской деятельности», «1С: Практикум по бухгалтерскому учету», «Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса», «Стратегии и технологии управления маркетингом».
Тульский филиал РЭУ признает, что в обществе, основанном на знаниях, необходимость обучения в течение всей жизни превращается в реальность, и нацелен: активно внедрять систему многоуровневой и непрерывной подготовки кадров; развиваться как интегрированное образовательное учреждение, реализующее программы различных ступеней, в том числе исследовательские (магистерские), обеспечивающие каждому обучаемому возможность формирования индивидуальной образовательной траектории; осуществлять послевузовское сопровождение своих выпускников (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре), обеспечивающее их карьерный рост.
Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700-353, 700-354
Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru
Время работы: пн.-пт.: 08.00−19.00, сб.: 09.00−17.00.
По программам бакалавриата и магистратуры для поступающих по результатам ЕГЭ документы принимаются в два потока: с 1 марта по 30 сентября (начало обучения 1 октября) и с 1 октября по 28 января (начало обучения с 1 февраля). Для поступающих по вступительным испытаниям университета документы принимаются в два потока: с 1 марта до 25 сентября и с 1 октября до 25 января соответственно.
День открытых дверей состоится: 18 мая в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Психология,
Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: нет.
Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова
Тула, ул. Болдина, 98-б,
Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.
с 13 мая по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры;
с 15 июня по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения.
Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, — 28 августа.
Дни открытых дверей состоятся:
20.04.2019— в 12.15
15.05.2019— в 16.30
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
Что появится в 2019 году: новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого круга заинтересованных лиц. Юридическая клиника продолжит оказывать бесплатную юридическую помощь населению.
Дополнительная информация о вузе
Тульский институт управления и бизнеса им.
В Тульском институте управления и бизнеса им.
Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.
За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.
Институт принимает активное участие во Всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой.
13 апреля 2019 года на базе института прошел «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.
Институт законоведения и управления ВПА
Тула, ул. Болдина, 98.
Приёмная ректора: (4872) 24-76-16.
Факультет права и управления: (4872) 24-76-10, 8 (906) 630-79-44.
E-mail: box@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.30.
Приемная комиссия: 300028, Тула, ул. Болдина, 98
Телефоны: (4872) 71-64-96, +7(906) 630-79-43
Факс: (4872) 24-76-16
Контактный телефон: +7(906) 630-79-43
E-mail: priem@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.00.
Заявления принимаются: на очную и очно-заочную форму обучения с 20 июня 2019 года; на заочную форму обучения — в течение года по результатам ЕГЭ и (или) результатам вступительных испытаний в институте.
День открытых дверей состоится:
13 апреля 2019 года в 11.00 (в 10.00 конкурс по русскому языку для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);
21 апреля 2019 года в 11.00
по адресу: Тула, ул. Болдина, 98, 4 этаж., аудитория №6.
Направления подготовки: Юриспруденция, Менеджмент. Имеют государственную аккредитацию.
Уровень подготовки: бакалавриат.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительная информация
По результатам участия в конкурсах предоставляются скидки на весь период обучения от 5% до 30% от установленной стоимости обучения в новом учебном 2019/2020 году.
Образовательные программы по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент» имеют государственную аккредитацию,
Центр содействия временной занятости студентов и трудоустройства выпускников ИЗУ ВПА оказывает поддержку в поиске работы, как во время, так и после обучения.
Социально-технологический колледж
Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700-354
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 09.00 до 17.00.
Документы принимаются с 1 марта 2019 года до 31 декабря 2019 г.
День открытых дверей состоится 18 мая в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.
Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.
Форма обучения колледжа: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Стоимость обучения:
- очное — 17 000 руб. за семестр,
- заочное — 12 500 руб. за семестр.
Дополнительная информация
Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.
Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) — кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.
Тульский техникум экономики и управления
Тула, ул. Болдина, 98-б,
Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.
На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.
На заочную форму обучения — до 1 декабря.
Дни открытых дверей состоятся:
6.04.2019 — 14.00
по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-б.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.
Основные образовательные программы профессионального образования:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике».
Форма обучения: очная, заочная.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Дополнительная информация: Тульский техникум Экономики предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).
В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг топ-500 по Российской Федерации и рейтинг топ-10 субъекта РФ.
Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.
Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им.