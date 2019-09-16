Сотни туляков пришли на концерт «Руки Вверх!» в Туле: фоторепортаж

Фото Екатерины Беловой.

Кажется, популярность этой группы никогда не угаснет.

В субботу 14 сентября в манеже «Арсенала» состоялся концерт группы «Руки Вверх!». Несмотря на то, что коллектив был очень популярен в 90-е годы, сейчас Сергей Жуков и его команда, кажется, переживают новый пик всенародной любви.

В Туле любят «Руки Вверх!», и уже по традиции манеж собрал сотни самых преданных поклонников творчества группы. В зале просто яблоку негде было упасть! Это впечатляет.

Устоять перед любимой музыкой туляки просто не могли, поэтому с самой первой и до последней песни на танцполе было жарко.

В прошлом году тульскую публику ждал большой сюрприз — на концерте «Руки Вверх!» выступила группа «Отпетые мошенники». Сергей Жуков и в этот раз не оставил туляков без сюрприза — на сцену вышел некогда популярный певец Шура. Он исполнил свои самые популярные песни.

Сергей Жуков остался под впечатлением от теплого приема в Туле. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

После концерта фан-клуб вручил группе тульский самовар.

– Ребята, это очень трогательно! Люблю вас!

Сергей Евгеньевич Жуков

Певец, солист поп-группы «Руки Вверх!».

Родился 22 мая 1976 года в Димитровграде (Ульяновская область).

Семья: жена Регина Бурд (бывшая солистка группы «ВИА Сливки»), дети Никита, Энджел и Мирон. Дочь Александра (от первого брака с Еленой Добындо).

Сергей имеет бизнес — компанию «ПРО Веб» (сайт mp3.ru), бар, социальный сервис, кондитерскую.

Выпустил четыре диска: «Территория», «Территория. Нежность», «В поисках нежности», «Засыпай».