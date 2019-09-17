Volkswagen представляет эксклюзивное исполнение легендарного Polo – Football Edition

Для новых версий Football Edition предусмотрено два варианта двигателей: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с в паре с 6-автоматической коробкой передач или 125 л.с. с 7-АКП.



В базовое оснащение версии Football Edition уже входят 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, окрашенные в черный цвет. Крыша и боковые зеркала в цвете Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, диски, спойлер на крышке багажника и хромированная насадка на выхлопную трубу – всё это подчеркивает динамичность автомобиля и его стильный дизайн. А новый цвет Petroleum Blue делает Volkswagen Polo Football Edition еще более заметным на дорогах.

Светодиодные фары с эффектными ходовыми огнями, за которые отвечают сдвоенные рассеиватели и лампы H7, сделают поездку в тёмное время суток более безопасной, а дневные ходовые огни в длительный зимний период и при частом отсутствии освещения на дорогах просто незаменимы.

Интерьер салона Polo Football Edition сочетает в себе эргономичность и технологии с динамичным дизайном и яркими декоративными решениями, такими как вставки интерьера Dark Illusion. Удобные кресла, обшитые эксклюзивной тканевой обивкой Cushion, отличаются стильным исполнением, а также комфортом и практичностью.

Управлять Volkswagen Polo Football Edition и его функциями стало ещё удобнее и приятнее. Спортивное, многофункциональное рулевое колесо позволяет использовать все возможности аудиосистемы, не отрываясь от управления автомобилем. Это делает ваши поездки безопаснее и комфортнее. Еще один плюс – кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза.

Двери оборудованы электростеклоподъемниками с удобным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления. В центральный замок машины встроена функция дистанционного управления с двумя складными радиоключами. Кроме того, для версии с двигателем 125 л.с. доступны автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции и система стабилизации ESP.



Модификация Football Edition также получила опцию Volkswagen Connect, дающую возможность управлять машиной даже со смартфона. Система позволит наслаждаться любимой музыкой, а также просматривать приложения смартфона на цветном 6-дюймовом сенсорном дисплее. Также система оснащена слотами USB, SD, AUX и поддержкой Bluetooth.

Опционально для версии доступен пакет «Комфорт», в который входят: датчики парковки спереди и сзади с визуальной и звуковой индикацией о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла. При заказе модификаций с двигателями 90 л.с. или 110 л.с пакет можно дополнить автоматическим климат-контролем Climatronic с режимом рециркуляции. В список дополнительных опций также входит пакет «Безопасность», в составе которого: дополнительная защита двигателя снизу, противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также система стабилизации ESP (в стандартном оснащении для 125-сильной модели).

Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддержит Сборную России как официальный автомобиль.

Кроме того, при покупке Football Edition клиент получает в подарок футбольные аксессуары: футбольный мяч Cup, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Цены на Football Edition начинаются от 849 900 рублей*, модель уже доступна для заказа в официальном дилерском центре Volkswagen КорсГрупп.

* Указанная цена является рекомендованной и действительна для модели Volkswagen Polo в комплектации Football Edition (Полон Футбола) 2019 г. выпуска в период с 01.09.2019 по 30.09.2019 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специального преимущества. Предложение ограничено.

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