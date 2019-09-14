G-chair: Тульский изобретатель создал кресло будущего

Об изобретении Андрея Логачева корреспонденты Myslo узнали случайно и сразу заинтересовались. Свое чудо-кресло туляк представил на международном фестивале идей и технологий Rukami в Москве. Его идея оказалась успешной – жюри конкурса высоко оценили разработку.

G-chair — кресло будущего, именно так характеризует свое изобретение Андрей. Туляк привез его в редакцию Myslo, чтобы мы протестировали его творение.

Кресло оказалось немаленьким и тяжелым! Весит около 70 килограммов.



G-chair Андрей с сыном привезли в редакцию Myslo.

Как Андрею Логачеву пришла в голову идея создать кресло будущего и что оно умеет?

- Я больше 15 лет работаю программистом. За это время нажил несколько заболеваний, характерных для этой профессии: появились проблемы со спиной, а также туннельный синдром. Я вдруг подумал — неплохо было бы создать такое кресло, которое может снизить нагрузку на позвоночник и облегчить работу.

Посмотрел аналоги — что-то подобное делают в Канаде, Китае. Но такая продукция в России стоит просто бешеных денег — в районе 23 тысяч долларов! Конечно, мало кто может себе такое позволить.

Я решил, что смогу сделать лучше и дешевле. Посмотрел десятки дизайнов, а затем приступил к чертежам. Для этого мне пришлось изучить программу SolidWorks.

От картинки в голове до готового продукта прошло примерно три месяца. Андрей признается, что больше всего он потратил времени на проектирование — работа кропотливая и точная, нужно тщательно всё продумать. Сама сборка заняла две недели.

- Почему кресло называется G-chair? Потому что в профиль оно выглядит в форме буквы G. Я посчитал это наиболее оптимальным вариантом, — рассказывает автор идеи.

Итак, из чего оно состоит? Само кресло — автомобильное, от «УАЗа Патриот». Его Андрей купил на одном из интернет-сайтов. Сама «начинка» — китайская. Металл покупали на металлоприемке.

- У знакомого есть производство, где мне и вырезали детали по чертежам, там же и покрасили. Сын Даниил мне помогал, тоже кое-что рисовал, собирал, оттачивал. Был моей палочкой-выручалочкой.

У кресла поднимается мониторное основание, переключатель позволяет менять положение тела, отклоняться на 25 градусов, также есть подсветка и движущаяся опора для ног.

- Благодаря тому, что кресло удается развернуть на определенный градус, резко снижается нагрузка на позвоночник. Также есть столешница для клавиатуры. Она сделана из специального материала — такого, как коврик для мышки. Он мягкий и удобный, на нем ничего не скользит, при этом очень комфортно руке и запястью.

Столешница и подлокотники сделаны в одной линии, благодаря этому рука не висит в воздухе и не возникает туннельного синдрома. Голова, шея не напрягаются, — рассказывает изобретатель.

Кстати, на кресле можно закрепить несколько мониторов. Как вам захочется!

Интересно, что на создание чудо-кресла туляк потратил около 70 тысяч рублей.

Да, дорого, но Андрей не жалеет!

- Мне было интересно, считаю, это того стоило. Вообще я планировал создать G-chair в единичном варианте. Но если появятся инвесторы, которые поверят в мою идею, буду только рад! Было бы неплохо выпустить минимальную серию. Лично у меня финансовой возможности на это нет.

Кресло тяжелое, но его можно «облегчить» — вместо металлических оснований сделать пластиковые. Но это выгодно только при большой серии.

- Мне кажется, что лет через 50 это будет повсеместно. Конечно, может измениться то, как мы работаем. Не будет мониторов, а только нейроинтерфейсы, но это совсем другое. Наше G-кресло поможет изменить подход к сидячей работе, сделать ее более комфортной.

Сейчас от людей нужна высокая продуктивность, производительность. И всё, что может повысить это, в ближайшем будущем будет использовано. Мое изобретение поможет в этом! — говорит автор.

Сейчас кресло стоит у Андрея дома, он за ним работает уже больше месяца. И на этом изобретении туляк не собирается останавливаться. В его разработке уже есть интегрированная столешница, благодаря которой можно работать и сидя, и стоя. Но это уже совсем другая история.