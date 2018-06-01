Как некачественная укладка портит «репутацию» тротуарной плитки?
Вымостили тротуар плиткой, а уже через год она «поползла»? Выбрать качественную плитку – мало. Для того, чтобы покрытие было действительно долговечным, нужно строго соблюсти технологию укладки.
Не так давно в Туле по время сильного ливня на одном из участков тротуара на проспекте Ленина потоки воды смыли плиточное покрытие. Туляки тут же начали шутить, что именно под плиткой в городе скрывается асфальт.
Для того, чтобы покрытие было действительно долговечным, нужно строго соблюсти технологию его укладки. Специалисты компании «Стеллард», рассказали, из-за чего вымощенная плиткой территория может потребовать ремонт через пару сезонов и каких правил нужно придерживаться при укладке покрытия, чтобы оно служило десятки лет.
Одна из самых частых причин разрушения плиточного покрытия — желание покупателя сэкономить при покупке плитки. Маленькие, «кустарные» производства, без всякой гарантии повсеместно предлагают красивую на вид, и плохую по качеству плитку и бордюры. Стремление не переплачивать — разумный подход, но покупая дешевую плитку, нужно помнить, что скупой платит дважды. Когда она начнет рассыпаться, то расходов уже не избежать. В итоге потраченные на укладку силы, время и деньги в сумме выйдут дороже, чем сразу приобретенный качественный строительный материал.
На втором месте — нарушение технологии укладки. Яркий тому пример — смытая дождем с проспекта Ленина тротуарная плитка. По мнению специалистов компании «Стеллард», первая причина — недостаточная толщина плитки, она должна быть минимум 6 см, а там лежала тоньше. Вторая – укладка на асфальт. Вторая – укладка сразу на асфальт, без просыпки, трамбовки и подготовки основания.
- Первым делом измерьте территорию, которую планируете вымостить. Далее нужно рассчитать, какое количество плитки потребуется для работы. Разметьте участок с помощью колышков и веревки, чтобы вымощенная территория была вровень с верхней кромкой земли.
- Подготовьте участок к укладке плитки: снимите с него слой грунта. Ширина снятого грунта должна быть достаточной, чтобы уложить дренажный, несущий и выравнивающий слой, на которые потом будет уложена плитка. Как правило выбирается 20 см грунта, но если плиткой укладывается парковочная зона, то глубину стоит увеличить на 8−10 см. После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать.
- Дренажный слой — это основа будущего покрытия и водостока. Без этого дождевой воде некуда будет деваться, она будет скапливаться под плиткой и создавать «болото». В таких условиях плитка прослужит не больше пары-тройки сезонов. Дренажный слой укладывается из щебня или гравия, равномерно распределенного по всему участку. Позаботьтесь, чтобы дренажный слой имел небольшой уклоном и водостоками для отвода дождевой воды, иначе под плиткой образуется «болото», в итоге она прослужит вам не дольше пары сезонов.
- После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Для этого подойдет геотекстиль или двойной слой полиэтиленовой пленки.
- Теперь самое время ограничить площадку бордюрным камнем.
- На дренажный слой укладывается выравнивающий слой песка. После укладки песка его необходимо пролить водой и утрамбовать. Итоговая толщина выравнивающего слоя должна составить 3-5 см. Брусчатка при этом должна быть на сантиметр выше запланированного уровня.
- Только после выполнения всех этих пунктов можно приступать к укладке плитки. Это надо делать с правого угла, чтобы максимально использовать краевые камни. Для более плотной ее усадки, используйте резиновую киянку.
- Когда вся запланированная территория покрыта плиткой, приступаем к заполнению стыков. Для этого подойдет мелкий песок (фракция полмиллиметра) естественной влажности. Им необходимо засыпать вымощенный участок, а после щеткой с жестким ворсом затереть песок в стуки между плитками.
- Последний этап — уплотнить покрытие виброплитой с резиновой «подошвой, после чего насыпьте немного сухого просеянного речного песка на поверхность плитки и оставьте на некоторое время, после чего сметите.
не укладывайте плитку на бетонное основание, покрытие быстро растрескается и придет в негодность;
хорошо утрамбуйте бордюрный камень, а еще лучше — поставьте его на раствор, чтобы плитка не «разошлась»;
не используйте для устройства выравнивающего слоя песок с содержанием глины;
не укладывайте плитку в дождь без специального навеса;
в процессе укладки постоянно проверяйте уровень поверхности плитки и правильность рядов;
не используйте для заполнения стыков между плитками песок с примесями, а также опилки.
Производство Stellard полностью автоматизировано: два оператора контролируют весь цикл работ, от приготовления формовочной смеси до укладки и складирования готовой продукции.
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