Как некачественная укладка портит «репутацию» тротуарной плитки?

Вымостили тротуар плиткой, а уже через год она «поползла»? Выбрать качественную плитку – мало. Для того, чтобы покрытие было действительно долговечным, нужно строго соблюсти технологию укладки.

Не так давно в Туле по время сильного ливня на одном из участков тротуара на проспекте Ленина потоки воды смыли плиточное покрытие. Туляки тут же начали шутить, что именно под плиткой в городе скрывается асфальт.

Специалисты по укладке плитки также обратили внимание на отсутствие под вымощенным участком подготовленного основания. В этом они видят один из главных просчетов тех, кто укладывал плитку на твердое покрытие и не соблюдал технологию. Экономия на материалах и квалифицированных специалистах при укладке стала причиной того, что мощные потоки дождевых вод быстро размыли скудное основание под плиткой и повредили укладку.

К сожалению, это не единичный случай некачественного выполнения работ при благоустройстве нашего города. Это все портит репутацию и самой тротуарной плитки. Простые жители нашего города начинают думать, что именно производитель плитки допустил нарушения и выпустил некачественную продукцию. Тут верно утверждать, что испортить можно и самый качественный продукт.

Для того, чтобы покрытие было действительно долговечным, нужно строго соблюсти технологию его укладки. Специалисты компании «Стеллард», рассказали, из-за чего вымощенная плиткой территория может потребовать ремонт через пару сезонов и каких правил нужно придерживаться при укладке покрытия, чтобы оно служило десятки лет.

Одна из самых частых причин разрушения плиточного покрытия — желание покупателя сэкономить при покупке плитки. Маленькие, «кустарные» производства, без всякой гарантии повсеместно предлагают красивую на вид, и плохую по качеству плитку и бордюры. Стремление не переплачивать — разумный подход, но покупая дешевую плитку, нужно помнить, что скупой платит дважды. Когда она начнет рассыпаться, то расходов уже не избежать. В итоге потраченные на укладку силы, время и деньги в сумме выйдут дороже, чем сразу приобретенный качественный строительный материал.

На втором месте — нарушение технологии укладки. Яркий тому пример — смытая дождем с проспекта Ленина тротуарная плитка. По мнению специалистов компании «Стеллард», первая причина — недостаточная толщина плитки, она должна быть минимум 6 см, а там лежала тоньше. Вторая – укладка на асфальт. Вторая – укладка сразу на асфальт, без просыпки, трамбовки и подготовки основания.

Также к нарушениям технологии укладки плитки относится:

- неправильная подготовка основания;

- неправильное устройство водоотведения;

- неправильно выбранный рисунок укладки (приводит к возникновению колеи от автомобильных колес);

- неправильный уклон площади мощения.

Многие улицы Тулы вымощены плиткой. На некоторых из них опытные специалисты компании «Стеллард» сразу видят нарушения, допущенные как подрядчиками при укладке, так и эксплуатирующими организациями.

Так, на ул. Союзной в плитке некогда был выявлен провал:

Плитка не выровнена при укладке:

Уборка тротуара, вымощенного плиткой, не предполагает использование техники с ковшами. Несоблюдение этого правила приводит к разрушению верхнего слоя. В качестве примера можно привести территорию на площади Победы. В следствие уборки с помощью промышленных тракторов снега с неровно уложенной плитки на ее поверхности видны следы ржавчины от металлического ковша и образовались сколы:

Также запрещено в зимний период удалять наледь с поверхности плитки с помощью лома и ледоруба:

Трамвайные пути многих улиц города уже давно были уложены плитами. За время эксплуатации подстилающий слой постепенно вымывался, следствием чего явилось проседание отдельных плит, многие плиты стоят ребром.

Но стоит отметить, что сами плиты, несмотря на достаточно большой трафик автомобилей, целы.

Правила укладки тротуарной плитки

Первым делом измерьте территорию, которую планируете вымостить. Далее нужно рассчитать, какое количество плитки потребуется для работы. Разметьте участок с помощью колышков и веревки, чтобы вымощенная территория была вровень с верхней кромкой земли. Подготовьте участок к укладке плитки: снимите с него слой грунта. Ширина снятого грунта должна быть достаточной, чтобы уложить дренажный, несущий и выравнивающий слой, на которые потом будет уложена плитка. Как правило выбирается 20 см грунта, но если плиткой укладывается парковочная зона, то глубину стоит увеличить на 8−10 см. После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. Дренажный слой — это основа будущего покрытия и водостока. Без этого дождевой воде некуда будет деваться, она будет скапливаться под плиткой и создавать «болото». В таких условиях плитка прослужит не больше пары-тройки сезонов. Дренажный слой укладывается из щебня или гравия, равномерно распределенного по всему участку. Позаботьтесь, чтобы дренажный слой имел небольшой уклоном и водостоками для отвода дождевой воды, иначе под плиткой образуется «болото», в итоге она прослужит вам не дольше пары сезонов. После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Для этого подойдет геотекстиль или двойной слой полиэтиленовой пленки. Теперь самое время ограничить площадку бордюрным камнем. На дренажный слой укладывается выравнивающий слой песка. После укладки песка его необходимо пролить водой и утрамбовать. Итоговая толщина выравнивающего слоя должна составить 3-5 см. Брусчатка при этом должна быть на сантиметр выше запланированного уровня. Только после выполнения всех этих пунктов можно приступать к укладке плитки. Это надо делать с правого угла, чтобы максимально использовать краевые камни. Для более плотной ее усадки, используйте резиновую киянку. Когда вся запланированная территория покрыта плиткой, приступаем к заполнению стыков. Для этого подойдет мелкий песок (фракция полмиллиметра) естественной влажности. Им необходимо засыпать вымощенный участок, а после щеткой с жестким ворсом затереть песок в стуки между плитками. Последний этап — уплотнить покрытие виброплитой с резиновой «подошвой, после чего насыпьте немного сухого просеянного речного песка на поверхность плитки и оставьте на некоторое время, после чего сметите.

Советы по укладке тротуарной плитки:

не укладывайте плитку на бетонное основание, покрытие быстро растрескается и придет в негодность;

хорошо утрамбуйте бордюрный камень, а еще лучше — поставьте его на раствор, чтобы плитка не «разошлась»;

не используйте для устройства выравнивающего слоя песок с содержанием глины;

не укладывайте плитку в дождь без специального навеса;

в процессе укладки постоянно проверяйте уровень поверхности плитки и правильность рядов;

не используйте для заполнения стыков между плитками песок с примесями, а также опилки.

Stellard

Производство Stellard полностью автоматизировано: два оператора контролируют весь цикл работ, от приготовления формовочной смеси до укладки и складирования готовой продукции.

Специалисты STELLARD регулярно испытывают плитку на прочность и морозостойкость: она выдерживает нагрузку до 400 кг на кв. сантиметр и колебания температур от -20 до +20°С в насыщенном водой состоянии, что как раз очень актуально в климатических условиях Тульской области. Техконтроль обеспечивает соблюдение предъявляемых к данной продукции стандартов. Тем более, что с 1 марта 2018 года введен новый стандарт на бетонные тротуарные плиты ГОСТ 17608–2017 , который конкретизировал требования к качеству продукции.

Этот же ГОСТ обязывает производителя гарантировать качество в течение трех лет с момента отгрузки. Но производитель Stellard заявляет, что срок службы тротуарной плитки Stellard более 30 лет, а гарантия на нее — 10 лет.

Объекты, благоустроенные плиткой, сошедшей с конвейера STELLARD, можно увидеть в самом центре Тулы — это многие исторические места и прилегающая к торговым центрам торговые объекты. Также некоторые улицы вымощены плиткой от STELLARD.