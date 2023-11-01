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Sold out, тульский хор и новый трек: Егор Крид выступил в «Тула-Арене»
Фото Екатерины Беловой.

Sold out, тульский хор и новый трек: Егор Крид выступил в «Тула-Арене»

«Это было круто!», – отзываются о концерте зрители, и мы подтверждаем. Любимец девчонок всех возрастов по-настоящему зажег. Как это было – смотрите в фоторепортаже Myslo.

Послушать Егора Крида в Туле пришли три тысячи зрителей. Это максимум, который могла вместить концертная площадка. В этот вечер «Тула-Арена» заполнилась девушками!

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Артист исполнил все свои хиты, даже те, что самые давние поклонники пересылали друг другу еще в ВК. Это был одновременно вечер ностальгии, романтики, танцев и огня.

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Звучали знаменитые «Будильник», «Невеста», «Зажигалки», «Девочка с картинки», Coco L’Eau, PUSSY BOY и др.

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Не обошлось и без, пожалуй, самого трогательного трека артиста «Папина дочка». По традиции, на сцену вызвали девочку из зала. В Туле счастливицей оказалась Полина. 

Девушка ушла со сцены с огромным букетом белых роз от Егора Крида. Это было очень трогательно!

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Егор общался со зрителями просто и делился личным, так что концерт вскоре стал похож на очень комфортную и классную вечеринку.

Артист поделился: 

— Пока ехал к вам, увидел в TikTok маску с лицом Егора Крида. Дико угорал с этих видосов, они набирают много просмотров. И мне пришла в голову идея записать видео с такой же маской со всеми вами! 

Все получилось. Так что каждый тульский зритель оставил свой след в соцсетях артиста.

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Было и еще один уникальный момент. На концерте в Туле Егор презентовал новый трек «Была не была»:

— У меня год не было никакого сольного трека и клипа. Но я знаю, что вы сильно скучаете по новой музыке. Сегодня перед вами я запалю новый тречок, который выйдет на всех музыкальных платформах 10 ноября. Я хочу, чтобы все ваши телефоны были включены. 

Зрители пели все песни в унисон с артистом. Одной из самых громких стала «Отпускай», которую артист исполняет вместе с МакSим:

— Спасибо всем, кто сегодня находится здесь. Я хочу, чтобы во время следующей песни вы послушали друг друга и услышали, какой у вас прекрасный тульский хор.

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Кажется, в восторге от шоу остались все. Егор Крид поделился впечатлениями в своем канале в Telegram: 

— Еду с концерта, ем тульский пряник, который мне подарила поклонница. Тула, концерт был потрясающий и вкусный, как этот тульский пряник. Спасибо большое вам, родные. За sold out, за ваш хор, за то, как вы пели!

Зрители эмоций тоже не скрывали.

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Татьяна и Александра:

— Мы на концерте Егора Крида были впервые. Нам очень понравилось! От Егора исходит прекрасная энергетика. Сам концерт тоже классно подготовлен — свет, звук, всё круто!

Видно, что артист полностью отдается зрителям и это здорово. Мы отвечали взаимностью: танцевали до упаду!

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Софья и Маргарита:

— Егор Крид — один из самых любимых исполнителей. От концерта мы получили столько позитивных эмоций, не передать словами! Такого заряда хватит на целый год. 

Шоу — бомба. Очень понравилось, что Егор так душевно разговаривал со зрителями. Эта открытость цепляет. А еще понравился анонс нового трека.

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Екатерина и Надежда:

— Мы сорвали голоса, потому что пели каждую песню. Вспомнили все, даже самые старые. Шоу было классным. Видно было, как Егор вкладывался, танцевал, общался. Зрители тоже молодцы: пели, кричали. В такой обстановке настроение сразу поднялось на все 100!

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Автор:
вчера, в 18:00 +1
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