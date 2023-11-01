Островки советского прошлого: истории тульских гипсовых скульптур

В Туле, по словам ее автора, этот жанр был представлен когда-то достаточно широко. О том, как сейчас относиться к гипсовым статуям той эпохи, мы и поговорили с Владимиром Щербаковым.

У тульской женщины с ребенком есть пара

– Владимир, как вообще зародился интерес к этой теме? Ведь у нас давно уже укоренилось мнение, что все эти девушки с веслом, юноши-дискоболы – образец китча, не более.

Владимир Щербаков – Я к архитектуре и скульптуре отношения никакого не имею, образование у меня совсем другое. Но в свое время я предполагал выпустить книжку о тульских памятниках. Когда стал собирать материал, фотографии, работать в архиве понял, что есть совершенно неисследованный пласт для изучения. Про памятники кое-что в краеведческой литературе все же написано. О гипсовых статуях вообще ничего нет. Фотографии стал искать – тоже ничего. Где какие скульптуры стояли не зафиксировано, потому что нигде на балансе они не числились.

– Откуда тогда пришлось брать информацию?

– Из личных архивов, из домашних альбомов. Люди фотографировались около этих скульптур, потому все и осталось. У меня вышла книжка «Гипсовый соцреализм в Туле», вот там огромный список фамилий людей, которые мне помогали в той работе.



Тула, улица Металлургов в районе пересечения с ул. Волкова.

Слева видна гипсовая статуя « Встречающие » .

– Можно однозначно утверждать, что это все и правда ширпортреб?

– Скульптуры делали разные авторы. Как профессионалы, так и любители. Поэтому и уровень у них очень разный. Вот у нас, допустим, был такой скульптор Мария Прокофьева. Очень известная в свое время. Она приехала в Тулу в пятидесятые годы и создала много садово-парковых скульптур. Ее творение, например, Толстой, который установлен около пединститута. Есть много детских скульптур, их до сих пор можно встретить в детской садах: девочка с курами, мальчик с собачкой, мальчик с девочкой... Это все Прокофьева.

То есть скульптурой занимались разные художники, и с чувством вкуса тоже. Но были, конечно, и ремесленники.

Часть скульптур была типовой. Их можно встретить и в Туле, и в Караганде, и в Новосибирске, и где угодно. Они одинаковы. Кстати, скульптура «Встречающие», которую у нас недавно установили после реставрации, как раз именно типовая. Даже в Тульской области у нее есть копия. Правда, чуть уменьшенная. Она стоит внутри станции Горбачево, если я не ошибаюсь. Зато к этой скульптуре есть пара. По-моему, в Новосибирске или в Челябинске стоит женщина с ребенком, такая же как у нас.

А рядом – мужчина с ребенком на плече. У нас в свое время около старых проходных комбайнового завода тоже стояла скульптура мужчины с ребенком на руках. Но у меня даже фотографии ее хорошей нет, издалека только.



Фото Владимира Сундукова, 2022 год.

Наш известный фотограф Вячеслав Борисович Малахов снимал людей с лыжами, которые идут на лыжную базу в Щегловской засеке, и там в кадр попала эта скульптура вдалеке. Так что скульптуры были самого разного качества. Для профессионального скульптора это было увлечение и средство заработка.



Скульптурная группа Встречающие. 1962 год.

– Халтура, как тогда называлось. В хорошем смысле – то есть подработка.

– Халтура, да. Нужно было зарабатывать деньги. Поэтому среди таких скульптур много произведений искусства. Но были и поделки. Допустим, в Криволучье стояла скульптура, условное ее название «Ученый и рабочий». Сидит какой-то ученый в шапочке на стуле, а рядом стоит рабочий, что-то ему показывает. Какую-то деталь, наверное. Малохудожественная работа. Она, конечно, по мысли очень правильная, но художественно очень слабо сделана. Допустим тот же памятник Лермонтову стоял во дворе, где Кировский сквер, на улице Кутузова. Тоже малохудожественный.

Больше десяти Сталиных



Скульптура баскетболисток на стадионе "Металлург". 1962 год.

– Сразу же вспоминается фильм «Приходите завтра».

– Там Фрося сшибла девушку с веслом. Девушка с веслом у нас тоже была, она стояла на водной станции. Вообще девушка с веслом как раз представляет собой образец художественной скульптуры. Ее делал профессиональный человек. Там все очень красиво. В Туле с тех времен сохранилось всего четыре ростовых скульптуры, все они в Криволучье. На стадионе «Металлург» есть спортсмен.

Их там на стадионе раньше было много, остался только один, и то у него рука повреждена. Она у него должна держать кубок, а сейчас опущена вниз. Руку в свое время отбили, потом ее приделали неправильно.

Вторая – скульптура с ребенком «Встречающие». И две скульптуры стоят на территории одиннадцатой городской больницы на Чаплыгина. Это бывшая медицинская часть НТМЗ. Там стоят две женщины с ребенком. Вот такие (фото из архива):

– Памятников Сталину много в Туле было?

– Больше десяти. Памятник Сталину стоял в сквере Коммунаров. Туда его водрузили на место памятника Марксу. Очень красивый, но типовой Сталин стоял в сквере сада ТОЗ, это около клуба Оружейного завода в Заречье. Был в Криволучье такой же Сталин. «Встречающие» сейчас установлены на месте этого снесенного Сталина. В парке были Сталин и Горький. И на том же центральном кругу «Сталин и Ленин в Горках». Это известная типовая скульптура. Около старого корпуса пединститута тоже стояла скульптура Ленин и Сталин. Был еще Сталин где сейчас станция скорой помощи в Пушкинском проезде – «Сталин и Мамлакат».



Горький и Сталин в Центральном парке.

– Современному читателю уже надо разъяснять, что это за Мамлакат.

– Таджичка Мамлакат Нахангова в возрасте одиннадцати лет отличилась при сборе хлопка. В 1935 году ее пригласили в Кремль, где она встречалась со Сталиным и была награждена орденом Ленина. В СССР была популярна фотография Сталин и Мамлакат, а также многочисленные аналогичные скульптуры. Это если говорить только об этой скульптуре. На Московском вокзале в зале ожидания была композиция «Ленин и Сталин». В Доме офицеров стояла полноростовая фигура. Потом на ее место поставили статую Ленина. В парке на центральном кругу была композиция Сталин и Горький. В Кировском поселке Ленин и Сталин стояли в одном из дворов. Около двадцатой школы на проспекте Ленина был Сталин. На Косой Горе Сталин стоял там, где сейчас закладной камень будущего памятника воинам-афганцам.

– А фото знаменитого яснополянского памятника, который, как рассказывают, потом переделали в Ленина, есть?

– Думаю, что это красивая легенда. Мне присылали фото точно такого же памятника. Он был где-то на Украине. С таким же расположением руки, в такой же шинели. Так что это типовой памятник. Его историей занимался серьезно щекинский краевед Сергей Гайдамак, он тоже ничего не нашел. Пока не увижу другой фотографии, я склонен верить ему. Вообще все, что я описывал, всю информацию я брал только с фотографий, а также из воспоминаний.



Снимок на фоне Пушкина.

– Про Сталина, который стал Лениным, тоже многие вспоминают с большой уверенностью.

– Точно так же есть воспоминания по поводу памятника Гоголю, который якобы был в Гоголевском сквере. Но у нас вообще никогда не было памятника Гоголю, даже бюста. Пушкиных много, а Гоголей не было вовсе. А еще были памятник Чехову, Салтыкову-Щедрину. Памятников Горькому было три, ни одного не осталось. В бывшем драматическом театре, где сейчас филармония, на месте бюста Михайловского раньше стояла полноростовая фигура молодого Горького, которая исчезла в неизвестном направлении. Копия сидячего Горького есть в Липках. У нас раньше такой стоял около ДК металлургов. Около гармонной фабрики был бюст композитора Бородина, и там же бюст композитора Глинки. Еще один Глинка стоит у музыкальной школы в Туле. Если говорить о государственных деятелях, было три памятника Александру II – это только то, что я установил. Были памятники Александру III, Ворошилову. Памятник Кирову на патронном заводе сохранился, за ним следят. У нас сейчас в филиале экономического института им. Плеханова появились бюсты Ломоносова и Вознесенского.

Уникальная беседка на крыше

– Сколько вообще может жить гипсовая статуя?

– По разному, это же зависит от погодных условий. Если в помещении, она может долго простоять. А если на улице, даже слой краски не поможет. Ну двадцать, ну тридцать лет, не больше. Пионеры на крыше Дворца пионеров были сделаны в 1937 году. В 1963-м они еще были, потом исчезли.



Памятник Труду и обороне. Рядом с памятником видна фигура девушки и юноши. Она продержалась до середины 1960-х годов.

– Примерно столько же простояли и гипсовые фигуры у основания памятника Труду и обороне, который мы больше знаем как памятник красноармейцу с винтовкой.

– В 1962 году они еще были. Девочка с барабаном и мальчик с горном стояли лицом к Дворцу пионеров. Девушка и парень, который сидел на корточках с глобусом, смотрели на кремль. Они исчезли в середине 60-х примерно. Парень с горном исчез в конце пятидесятых. Девушка с барабаном – во время войны. То ли осколок в нее попал, то ли «катюши» повредили.



Бюст Крупской у входа в педучилище.

– Что из утраченного вызывает наибольшее сожаление?

– Прежде всего памятник Труду и обороне. Мне его очень жалко, это был символ города. А из скульптур жальче всего писателей – и Горького, и Чехова. Пушкин был красивый, на лавке сидел. Ту же Крупскую. Кстати, бюст Крупской был еще в школе №1 на улице Октябрьской, которая имя ее носила. Это угол с Арсенальной. Там в помещении был бюст Крупской. Пытался найти фотографию, не нашел. Около педучилища были бюст Крупской и бюст Макаренко. Тоже, наверное, жалко. Тот же памятник Лермонтову. Все-таки знаковые фигуры для литературы.



Бюст Макаренко - там же, у входа в педучилище.

– То есть не всегда это были типовые фигуры?

– Не всегда. Типовая только часть проектов, а часть была оригинальная – то, что делали тульские художники. У нас на самом деле было не так много тульских скульпторов, которые работали в этом жанре. Прокофьеву я назвал, очень яркий представитель. А еще Зоя Рябченко, Сергей Семенов, Светлан Самылов, Кстати, автор барельефов которые исчезли из сквера Коммунаров – известный скульптор Татьяна Щелкан-Руденко, союзного масштаба. Она, например, автор известного памятника Ленину в четырехлетнем возрасте. Татьяна Васильевна одно время жила в Туле. Недавно, когда делали ремонт в театре кукол, обнаружили одну из ее работ. Это же здание бывшего государственного банка было, так вот она по их заказу делала скульптуру «Сталевары».



Вот таким задумчивым был в Туле Лермонтов.

– Барельефы-то сквера коммунаров тоже жалко.

– Они были оригинальные, украшали сквер. Но, к сожалению, бетонные. Просто разрушились. Мне как-то прислали фото из «Коммунара» солдата со знаменем. Это делал наш тульский скульптор Николай Строганов, он также автор барельефов на портике Московского вокзала и барельефов на Тулашахтстрое. А это был памятник солдату, в честь победы. Там на постаменте даже был указ об объявлении 9 мая Днем победы. Этот памятник стоял на площадке, где потом установили «катюшу». Но пробыл здесь он недолго, потому что был из гипса. Самое главное, даже фотографии не осталось, только в газете. Еще в роговском техникуме в музее есть макет этого памятника.

– Всегда было интересно – аналоги нашей знаменитой беседки на крыше дома на Первомайской где-то есть?

– В Туле такая одна. В Москве подобных беседок очень много, и в других городах, которые отстраивали и восстанавливали после войны. Дом с башенкой сдавался в несколько очередей. Первая очередь, с беседкой, открыта в 1950 году.

– Ее автору как раз досталось за излишества.

– Не ему одному доставалось. В свое время, когда искал материалы, встретил публикацию в «Блокноте агитатора» 1956 года, это издание обкома партии. В Криволучье же было много сталинских домов. В одном из домов, который напротив 51-й школы, есть этаж, сделанный в виде башенки, и там всего одна квартира. Так вот автор статьи пишет, что нельзя так бездумно расходовать государственные деньги и делать всего одну квартиру.

– Все так интересно в рассказах. Как нам относиться сегодня к гипсовому реализму. Что это был за период?

– Из сегодняшнего дня понимаешь, что лучшая часть этих творений создавалась с благородными намерениями, чистым сердцем и с верой в светлое будущее своей страны. Так и надо, думаю, относиться.