город
город
Регистрация
«Психея» в Туле: «Огонь должен жечь!»

«Психея» в Туле: «Огонь должен жечь!»

Электричество сверкало, а огонь проходил сквозь тела, убивая и воскрешая каждый припев. Каждая секунда пространства, каждый миг были захвачены в плен, а потом спрятаны в глубинах подсознания.

Старые боевики или новые острые блюда были поданы в изящной индустриальной манере с металлическими примочками и изысканными эклектическими приправами. Такой музыкальный фуршет ждал туляков, рискнувших заглянуть на огонёк:).
 
Вечером 7 ноября в культурном пространстве «Типография» петербургская группа «Психея» отметила с туляками 15-летие теперь уже культового одноименного альбома.
 
 
«Психея» — группа, играющая в жанре пост-индастриала, альтернативного рока, ню-метала и постхардкора. Точкой отсчёта был 1996 год и родной город Курган. В 2000 году команда переезжает в культурную столицу, где в скором времени получает статус культовой и самой громкой группы нашей страны.
 
Парни записывают пять альбомов, снимают клипы, получают престижные музыкальные премии, выступают с такими коллективами как «Korn», «Soulfly», «Rammstein», «Therapy?», «Glassjaw». При этом остаются в глубоком андеграунде.
 
По мнению ТВ-каналов и радио, творчество «Психеи» не подходит под формат транслируемого музыкального потока. Но благодаря своему таланту, любви фанатов и свободному (ещё) интернету группа продолжат жить, творить, делать собственные музыкальные фестивали и ездить в турне по стране (также есть успешный опыт покорения английской публики в 2013 году).
 

В сентябре 2019 года был выпущен трибьют-альбом, посвященный 55-летию со дня рождения Егора Летова, под названием «Без меня», в котором приняли участие совершенно разноплановые музыканты: Ploho, Гречка, RSAC, Nizkiz, Нейромонах Феофан, Дайте танк (!), Билли Новик, Animal ДжаZ, Louna, Пионерлагерь Пыльная Радуга, Слава КПСС, Ленинград, Noize MC и т. д.

«Психея» также внесла свой вклад, сделала мощный и очень близкий по духу кавер на песню Егора Летова (название найдете самостоятельно и вообще будьте готовы, на сборнике много мата!). Сборник вызвал широкий резонанс в музыкальной среде, но главное, что через очень разных артистов, которые имеют свою собственную базу поклонников, многогранное и однозначно глубокое творчество Егора Летова может быть донесено до максимально широкой аудитории.

 
Открыли тульский концерт группа «Кача» (коллектив из Севастополя). Потом на сцену «Типографии» вышли долгожданные музыканты из северной столицы. В этот раз «Психея» в рамках тура приехала в усеченном составе: вокал, гитара — Дмитрий Порубов, вокал, семплы, электроника — Андрей Зырянов, ударные — Сергей Егоров и бас — Игорь Статных. Прозвучали песни с одноименного альбома 2004 года, новая композиция «Самый плохой» (2018), кавер «Гражданской обороны» (был принят на ура!), боевики с альбома «Каждую секунду пространства» (2002), «Герой поколения Бархат» (2001) и «ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец» 1 и 2 части (2009 и 2014).
 
В завершении Дмитрий Борисович под аплодисменты представил всех музыкантов и, по традиции, прыгнул в толпу. Далее были дружеские объятия, рукопожатия, слова восторга, благодарности. Все стены и границы между артистом и публикой были в очередной раз разрушены.
 

Галерея
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 1
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 2
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 3
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 4
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 5
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 6
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 7
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 8
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 9
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 10
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 11
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 12
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 13
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 14
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 15
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 16
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 17
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 18
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 19
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 20
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 21
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 22
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 23
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 24
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 25
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 26
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 27
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 28
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 29
Концерт "Психеи" в Туле, Фото: 30
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Алексей Пирязев
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 15:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Психеяконцерт Психеи
Сергей Безруков: «Актеры должны играть так, чтобы зрителям не хотелось выпить в антракте»
Сергей Безруков: «Актеры должны играть так, чтобы зрителям не хотелось выпить в антракте»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.