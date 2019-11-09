«Психея» в Туле: «Огонь должен жечь!»

Электричество сверкало, а огонь проходил сквозь тела, убивая и воскрешая каждый припев. Каждая секунда пространства, каждый миг были захвачены в плен, а потом спрятаны в глубинах подсознания.

Старые боевики или новые острые блюда были поданы в изящной индустриальной манере с металлическими примочками и изысканными эклектическими приправами. Такой музыкальный фуршет ждал туляков, рискнувших заглянуть на огонёк:).

Вечером 7 ноября в культурном пространстве «Типография» петербургская группа «Психея» отметила с туляками 15-летие теперь уже культового одноименного альбома.

«Психея» — группа, играющая в жанре пост-индастриала, альтернативного рока, ню-метала и постхардкора. Точкой отсчёта был 1996 год и родной город Курган. В 2000 году команда переезжает в культурную столицу, где в скором времени получает статус культовой и самой громкой группы нашей страны.

Парни записывают пять альбомов, снимают клипы, получают престижные музыкальные премии, выступают с такими коллективами как «Korn», «Soulfly», «Rammstein», «Therapy?», «Glassjaw». При этом остаются в глубоком андеграунде.

По мнению ТВ-каналов и радио, творчество «Психеи» не подходит под формат транслируемого музыкального потока. Но благодаря своему таланту, любви фанатов и свободному (ещё) интернету группа продолжат жить, творить, делать собственные музыкальные фестивали и ездить в турне по стране (также есть успешный опыт покорения английской публики в 2013 году).

В сентябре 2019 года был выпущен трибьют-альбом, посвященный 55-летию со дня рождения Егора Летова, под названием «Без меня», в котором приняли участие совершенно разноплановые музыканты: Ploho, Гречка, RSAC, Nizkiz, Нейромонах Феофан, Дайте танк (!), Билли Новик, Animal ДжаZ, Louna, Пионерлагерь Пыльная Радуга, Слава КПСС, Ленинград, Noize MC и т. д. «Психея» также внесла свой вклад, сделала мощный и очень близкий по духу кавер на песню Егора Летова (название найдете самостоятельно и вообще будьте готовы, на сборнике много мата!). Сборник вызвал широкий резонанс в музыкальной среде, но главное, что через очень разных артистов, которые имеют свою собственную базу поклонников, многогранное и однозначно глубокое творчество Егора Летова может быть донесено до максимально широкой аудитории.

Открыли тульский концерт группа «Кача» (коллектив из Севастополя). Потом на сцену «Типографии» вышли долгожданные музыканты из северной столицы. В этот раз «Психея» в рамках тура приехала в усеченном составе: вокал, гитара — Дмитрий Порубов, вокал, семплы, электроника — Андрей Зырянов, ударные — Сергей Егоров и бас — Игорь Статных. Прозвучали песни с одноименного альбома 2004 года, новая композиция «Самый плохой» (2018), кавер «Гражданской обороны» (был принят на ура!), боевики с альбома «Каждую секунду пространства» (2002), «Герой поколения Бархат» (2001) и «ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец» 1 и 2 части (2009 и 2014).

В завершении Дмитрий Борисович под аплодисменты представил всех музыкантов и, по традиции, прыгнул в толпу. Далее были дружеские объятия, рукопожатия, слова восторга, благодарности. Все стены и границы между артистом и публикой были в очередной раз разрушены.