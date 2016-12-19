Конкурс «Детская супермодель Тулы — 2016» определил лучших

Linda - эксклюзивный представитель конкурса «Детская супермодель России» по Тульскому региону. 31 человек стал финалистом конкурса 2015−2016 гг. Юные модели соревновались между собой в трёх возрастных категориях: от 5 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 16 лет.

Конкурс длился в течение года, в результате трёх полуфиналов были выбраны конкурсанты, которые и претендовали на звание лучших в различных конкурсных номинациях.

За целый год финалисты проявляли себя в различных испытаниях. Пробовали себя в образе фотомоделей, создавали художественные образы и воплощали их на подиуме, а так же вели телепрограммы и брали интервью. Каждый образ, каждое перевоплощение наших моделей оценивало профессиональное жюри.



Церемония награждения, состоящая из 17 номинаций, прошла на одном дыхании. Атмосферу праздника поддерживал живой вокал известных тульских исполнителей Лидии Дородновой и Михаила Гришина.

И вот настал момент триумфа: финалисты получили заслуженные титулы и награды!



Также юные модели получили приглашения на престижные Всероссийские и Международные конкурсы: Международный фестиваль красоты и талантов «STARS INTERNATIONAL», Международный детский фестиваль культуры и искусств «Маленькие таланты мира», Международный детский конкурс красоты и талантов «Baltic King & Qween», Всероссийский конкурс «Детская супермодель России», Всероссийский конкурс «Юная леди федерации», Всероссийский конкурс обаяния и таланта «Маленькие мисс и мистер России», Открытый Всероссийский фестиваль моды и талантов «Южный берег».





Теперь юным моделям предстоит прославлять тульский регион не только на всероссийском уровне, но и на международных конкурсах!