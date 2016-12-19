Конкурс «Детская супермодель Тулы — 2016» определил лучших
В клубе «Пряник» прошел финал года конкурса, организованного модельным агентством Linda.
Конкурс длился в течение года, в результате трёх полуфиналов были выбраны конкурсанты, которые и претендовали на звание лучших в различных конкурсных номинациях.
Церемония награждения, состоящая из 17 номинаций, прошла на одном дыхании. Атмосферу праздника поддерживал живой вокал известных тульских исполнителей Лидии Дородновой и Михаила Гришина.
И вот настал момент триумфа: финалисты получили заслуженные титулы и награды!
Также юные модели получили приглашения на престижные Всероссийские и Международные конкурсы: Международный фестиваль красоты и талантов «STARS INTERNATIONAL», Международный детский фестиваль культуры и искусств «Маленькие таланты мира», Международный детский конкурс красоты и талантов «Baltic King & Qween», Всероссийский конкурс «Детская супермодель России», Всероссийский конкурс «Юная леди федерации», Всероссийский конкурс обаяния и таланта «Маленькие мисс и мистер России», Открытый Всероссийский фестиваль моды и талантов «Южный берег».
Теперь юным моделям предстоит прославлять тульский регион не только на всероссийском уровне, но и на международных конкурсах!