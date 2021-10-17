Фитнес для тигрят: как воспитываются будущие звезды цирка?

Играться с кисточками на веревке, грызть ковер, всем вместе кубарем кататься по полу или тереться об клетку – все, как у обычных полугодовалых котят, только размером со среднюю собаку и характерными рыже-черными полосками. Эти тигрята – будущие звезды Королевского цирка Гия Эрадзе. Пока они только осваивают это непростое ремесло. О том, как воспитываются цирковые артисты Myslo узнал у дрессировщицы хищников шоу «Королевский цирк», обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой.

– Я бы использовала именно слово «воспитание», а не «дрессура». От того понимания дрессуры, которое было раньше, сейчас уходят многие цирки. Уже давно прошло то время, когда человек пытался всем доказать, что он венец творения. Я лично, именно воспитываю тигрят, как детей, наблюдаю за их играми, смотрю, кому что интересно. Многие трюки подсказывают сами тигрята. Например, кому-то из них нравится перекатываться, другому – вставать на задние лапы. Все эти индивидуальные особенности и становятся основой для их номеров.

Три маленькие тигрицы и тигренок родились в апреле этого года в парке «Тайган», а в цирк приехали в середине июля.

– Нет критериев, по которым можно выбрать тигрят, подходящих для работы в цирке. Когда они совсем малыши, невозможно угадать, какими они станут, когда подрастут. Поэтому выбираешь исключительно сердцем, – рассказывает Людмила. – Когда наши малыши приехали, им было около 2,5 месяца и питались еще только молоком.

Эти котята уже третьи, которых воспитывает Людмила. По ее мнению, постепенно начинать приучать их к работе на манеже и исполнению трюков можно с самого юного возраста.

– Если берете щенка, вы же начинаете с ним знакомиться и заниматься в первого дня. И с тигрятами так же. Сначала приучаешь их к себе, чтобы они тебя и других людей не боялись, спокойно чувствовали себя на тумбах, не пугались веников, которыми подметают манеж. С этого и начинается дрессура. А потом добавляются тренировки для исполнения трюков. Если, например, нужно, чтобы тигр брал с руки мясо, то каждый день выполняешь с ним это упражнение, чтобы он доверял тебе и ты ему. В некоторых цирках считают, что можно начинать заниматься с тигром после года, но я придерживаюсь мнения, что нет необходимости откладывать. Например, трюк «Поцелуй», когда тигр должен у дрессировщика изо рта взять мясо, лучше всего нарабатывать с малышами. Поначалу они, конечно, хватают, поэтому палочки с мясом, которые в зубах держит дрессировщик, были длинными. Но постепенно тигрята привыкают к такому упражнению и можно сокращать дистанцию.

При этом занятия с каждым тигром не длятся часами. Все делается в удовольствие, в том числе и для животных. В среднем ежедневная репетиция продолжается примерно полтора часа. Начинается они с уже знакомого упражнения, которым открывается любой номер с хищными животными. Выходя на арену, тигры должны занять свои места на тумбах. Для зрителя это кажется чем-то естественным, но для того, чтобы каждая кошка знала свое место на арене, уходят месяцы тренировок.

Рядом с каждым тигренком пока находится ассистент дрессировщика. Они контролируют своих подопечных, следя за тем, чтобы они не сходили с тумбы, поощряют их кусочками мяса. В это время Людмила по очереди берет по одному тигренку в центр манежа и отрабатывает с ними навык стоять на задних лапах.

– Для тигров положение на задних в целом естественное, в дикой природе они встают на задние лапы, но ненадолго. На манеже цирка же им надо в таком положении зафиксироваться на более длительное время. Чтобы они могли это делать легко, необходимо подготовить мышцы спины, натренировать их. Процесс отработки этого трюка – можно назвать своеобразным фитнесом для тигров. Но животных невозможно заставить целенаправленно заниматься тренировкой мышц спины, поэтому это происходит естественным путем: простоял тигр три секунды сегодня на задних лапах – молодец, завтра еще три – тоже молодец, а послезавтра четыре – вообще умница. И так постепенно, увеличивая время, мы приходим к нужному исполнению. За каждое хорошее выполнение в награду кусочек мяса. Точно так же тренируется и хождение на задних лапах и другие трюки.

Дрессировка – процесс индивидуальный. Можно сказать, что сами животные подсказывают, как будут выступать. Дрессировщик с первых дней наблюдает за животным, как он играет, что ему интересно: одному нравится вставать на задние лапы, другой перекатывается на спине. Все это поощряется и целенаправленно тренируется.

– Никто не преследует цель как-то сломить характер животного. Если животному нравится выступать в цирке, то оно живет в цирке, а если не нравится, его никто не принуждает и оно переезжает в зоопарк и там живет в свое удовольствие в нем.

При условии, что занятия с тигром начались с самых первых дней, на манеж к зрителям его можно выводить после года. Тут конечно тоже все индивидуально, но самый молодой полосатый артист Людмилы начал выступать на арене в 1 год и 2 месяца.

– Если в первое выступление тигр спокойно просидел на тумбе – это уже очень хорошо. В таких случаях, даже если он прекрасно исполняет какие-то трюки, я не включаю его в основную программу. Для животного первое выступление – это и так стресс, он привык работать на манеже без зрителей. А тут вокруг столько людей. Ему надо дать время адаптироваться на протяжении нескольких выступлений, а потом уже можно начинать его брать для исполнения трюков.

По такому же принципу вводятся изменения, если имеются новинки в номере и с взрослыми тиграми. Будь то изменение цвета реквизита или, например, добавление крутящегося пола – это все вызывает сначала страх у животного, поэтому каждый раз требуется время на то, чтобы восстановить трюки при внесении каких-то даже незначительных новаций.

– У нас сейчас появился крутящийся пол. Малыши уже привыкли к нему, а взрослыми сложно – для них это абсолютно новое, у них как будто земля уходит из-под ног. На данный момент все, кроме одной уже нормально реагируют на него, а она все еще боится. И моя задача показать ей, что все хорошо, в этом нет никакой опасности, успокоить ее.

С хищными животными Людмила работает уже 16 лет. Первыми ее артистами были львы, но тигры – это была всегда безусловная любовь, поэтому следующие артисты ее были уже полосатые.

– Я не могу объяснить, почему. Мне кажется, что мне с тиграми работать приятнее, наверное я их люблю больше и понимаю лучше, – отмечает Людмила.

Людмила добавляет, что тигры очень хорошо чувствуют настроение дрессировщика.

– Волнуюсь я, грустно мне или весело, они четко это ощущают. Они знают, как себя вести в каждом случае. Если я волнуюсь, они тоже начинают волноваться и у них может начаться паника. Поэтому прежде чем зайти в клетку, нужно провести работу с собой и успокоиться. Иногда это сложно бывает, например, когда значимые показы или премьера, выпускаешь новые трюки или поменялись ассистенты. Человеческий фактор же тоже может сработать, поэтому дрессировщику необходимо следить за животным, за собой, за ассистентом, где-то ему успеть подсказать. Но в первую очередь необходимо своим состоянием успокоить животных.

Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления – это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов Российской государственной цирковой компании, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.

Изюминка шоу – масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в Московском цирке Никулина ее аттракцион с десятью тиграми получил Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ.

Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе пробудет в Туле всю осень. Спешите увидеть представление своими глазами!

Билеты онлайн:

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