Олимпийки, цепи и свитера Данилы Багрова: тульская тусовка окунулась в атмосферу 90-х и нулевых

Ностальгическую вечеринку с лихими бандитскими настроениями в «Типографии» назначили на симовлическую пятницу 13-е.

По условиям, «бандиты» должны были придерживаться дресс-кода: малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова. Что из этого вышло, сейчас покажем.

Малиновых пиджаков особенно не наблюдалось, но колоритные личности встречались.



Отжигали под жаркий евродэнс 90-х, «Комбинацию», композиции из фильма «Брат» и другую классику русского рока (ДДТ, Земфира и так далее), и немного ставшего уже классикой блатняка.

Наш агент побывал на вечеринке. Смотрите фоторепортаж, ищите себя или знакомых на фото!