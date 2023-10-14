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Олимпийки, цепи и свитера Данилы Багрова: тульская тусовка окунулась в атмосферу 90-х и нулевых

Олимпийки, цепи и свитера Данилы Багрова: тульская тусовка окунулась в атмосферу 90-х и нулевых

В «Типографии» прошла вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты». Смотрите бодрый фотореп!

Ностальгическую вечеринку с лихими бандитскими настроениями в «Типографии» назначили на симовлическую пятницу 13-е. 

По условиям, «бандиты» должны были придерживаться дресс-кода: малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова. Что из этого вышло, сейчас покажем.

Малиновых пиджаков особенно не наблюдалось, но колоритные личности встречались.

Отжигали под жаркий евродэнс 90-х, «Комбинацию», композиции из фильма «Брат» и другую классику русского рока (ДДТ, Земфира и так далее), и немного ставшего уже классикой блатняка.

Наш агент побывал на вечеринке. Смотрите фоторепортаж, ищите себя или знакомых на фото!

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Фотограф:
вчера, в 14:37 +1
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