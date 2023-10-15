Актер Роман Маякин: «Если еще не смотрели „Триггер“, обязательно посмотрите!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В спектакле «Близость», который столичные актеры показали тулякам 13 октября, Роман Маякин играет любовника героини Татьяны Арнтгольц.

Эмма (Татьяна Арнтгольц) и Роберт (Сергей Перегудов) образцовая семейная пара, но за видимым благополучием скрывается обман и предательство. Уже семь лет у Эммы роман с лучшим другом Роберта — Джерри (Роман Маякин). Да и самого Роберта нельзя назвать семьянином. Герои запутались в собственных словах, фантазиях и чувствах. Но ведь Эмма и Роберт когда-то любили друг друга, а между Робертом и Джерри была искренняя дружба. Что же произошло и все ли безвозвратно потеряно? На эти вопросы ищут ответы герои спектакля «Близость».

— Роман, за что Вы любите спектакль «Близость»?

Как правило, антрепризные спектакли — это про легкость, комедийность, незатейливость. Чтобы люди пришли в театр, отдохнули, посмеялись и ушли. Такие спектакли на этом и заканчиваются: посмеялись и забыли. А этот спектакль хорош непростотой своего сюжета, он идет в обратном хронологическом порядке. Спектакль точно заставит задуматься. От этого есть польза.

Какой-то рост у нас происходит в дискомфортном состоянии.

В конце спектакля мы получаем ответы на все вопросы. Мы можем подталкивать людей делать свою жизнь лучше, задумываться над теми поступками, которые они совершают. И этим мне спектакль и нравится.

Я не люблю играть этот спектакль на большие залы, мне больше нравится, когда это камерные театральные залы на триста человек.

— У Вас очень богатая фильмография, особенно в последнее время. А какой фильм или сериал с Вашим участием посоветуете посмотреть нашим читателям?

— Если ещё не смотрели, посмотрите «Триггер», это хорошая картина о психологии. Более легкий, но тоже про психологию, сериал «Психологини». Если хотите поразвлекаться и если любите относительно черный юмор, посмотрите сериал «Сергий против нечисти».

Хороший сериал «Плаксы» — для подростков, про буллинг в школе. Думаю, подросткам и их родителям будет интересно посмотреть. Как оказалось, очень многие дети с этим сталкиваются, для многих это становится травмой на всю жизнь. Сериал поможет родителям задуматься, что школьные годы такие уж и простые, и помогут детям справляться с этими сложностями.

Скоро выйдет сериал «Законник», я недавно его озвучил. Мне он очень нравится по картинке, художественная история получилась. За сюжет не отвечаю, но это будет что-то новое для канала НТВ. Это детективная история, любопытно будет его посмотреть.

— В каких театральных постановках мы можем Вас увидеть?

— У меня есть спектакль Ladies' Night, это комедия для женщин, от которой они в восторге (спектакль идет в независимом театре «Ателье», — прим. авт.). В конце спектакля зал визжит.

В театре «Практика» есть спектакль «Остановка», это маленький московский театр на 80 человек. Спектакль хороший, легкий, но в то же время есть над чем подумать. Любопытно, что идет близкий контакт зрителя с актерами, мне это нравится.

Ну и спектакль «Близость». Мне этого достаточно.

— Вы принимали участие в шоу «Последний герой», где звезды были против экстрасенсов. А сейчас в вашей жизни есть телевидение?

— Нет, меньше я стал во всем этом участвовать. Был такой экстремальный период, я участвовал в «Последнем герое», в шоу «Форт Боярд»… Все мы проходим разные этапы в жизни, и иногда нужен этот адреналин, что-то там для себя решить, преодолеть. Сейчас мне хватает адреналина в жизни (смеется).

— Вы общались с экстрасенсами, поверили в них?

— Я не буду ничего про них говорить, пусть каждый решает сам. Как говорил Петр Мамонов: «Спаси себя и хватит с тебя!» Пускай каждый сам разбирается со своими проблемами. Я считаю, что нет никаких чудесных таблеток, никаких чудесных шаров. Может быть, кому-то это помогает. Но чтобы решить свою проблему, надо задуматься, почему она появилась. И решение какое-то придет. Но это надо сделать самому.

Мы вроде все похожи и одинаковы, но при этом мы все абсолютно разные люди, и проблемы одни и те же воспринимаем по-своему.

Я рекомендую справляться самим, при помощи близких людей, книг по психологии. Это все помогает.

А перестраивать надо прежде всего свою голову. У моего героя в фильме «Законник» татуировка на руке: «В своей смерти вини только себя». И я считаю, что это действительно так. Мы даже болеем потому, что нам надо в голове порядок навести.

— Ваш рецепт хорошего настроения?

— Начинаю свой день с того, что стараюсь думать о хорошем. Думай и хорошем и все будет хорошо! Не скажу, что я всегда на позитиве… Мы все порой скатываемся… Бывает плохая погода, нехорошее самочувствие, неприятности… Но есть какое-то определенное доверие к этой жизни, что все будет хорошо. И вот такая безоглядная вера помогает. И жизнь правда становится лучше.

— Роман, Ваше пожелание всем нашим читателям?

— Чтобы все мечты сбывались!

из досье myslo

Роман Михайлович Маякин

Родился 12 июня 1986 г. в Ногинске.

В молодости Роман пережил трагедию — мать умерла от рака, отца убили, потом в ДТП погибла сестра. К 17 годам Роман остался один.

Актёр, театра, и кино.

Окончил школу-студию МХАТ.

Семья: разведен, сын Михаил.

Есть любимая девушка Кристина, с ней Роман приезжал в Тулу.

Избранная фильмография: «Сладкая жизнь», «Любовницы», «Психологини», «Порт», «257 причин, чтобы жить», «Два», «Триггер», «Сергий против нечисти».