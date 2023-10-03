Октябрьский путч 93-го: что происходило в Туле, пока в Москве из танков расстреливали Белый дом

Третьего и четвертого октября 1993 года в Москве случились события, которые привели к многочисленным жертвам и показательному расстрелу из танков Дома правительства.

В Туле все эти дни политическая жизнь тоже бурлила. Но, к счастью, обошлось без жертв. Правда, среди туляков были погибшие во время московских событий.

Хирург вскрыл нарыв

Председатель Тульского областного Совета народных депутатов Ю. Литвинцев 3 октября находился в Москве среди тех, кто собрался в Белом доме.

«В Тульском Белом доме, где в это время я работал помощником главы администрации области, было неспокойно. Многие просто не понимали, что происходит. Привычное рушилось на глазах, новое было неизвестным и пугающим, — вспоминает известный тульский писатель Валерий Маслов. — 21 сентября 1993 года Ельцин обратился к народу по телевидению с заявлением о неконституционности Верховного Совета России. Это стало началом государственного переворота. В тот же день выходит Указ об изменении Конституции и упразднении Верховного Совета, что явилось серьезным толчком к яростному сопротивлению депутатов.

Дело в том, что Конституция страны — это основа стабильности и законности в любом государстве. В случае крайней необходимости изменения в нее можно вносить только всенародным референдумом. Ельцин же нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Тотчас упраздненный Верховный Совет охарактеризовал заявление Ельцина как государственный переворот и обратился в Конституционный суд с требованием рассмотреть противоправные действия Президента».

Областные Советы депутатов выступили за действия Верховного Совета. Зато постановление Президента поддержали практически все областные администрации. Эту неудивительно — ведь главы администраций поначалу назначались указом Президента. В постановлении администрации Тульской области за подписью Н. Севрюгина говорилось, что политический кризис вызван антиреформаторской политикой Верховного Совета.

«Администрация области поддерживает эти позитивные предложения Президента России, а также те меры выхода из политического кризиса, которые он предложил в своем обращении к народу».

Депутат горсовета А. Костиков, оценивая действия Президента, сказал, что «хирург вскрыл нарыв». Несколько депутатов горсовета, когда не прошло предложение о поименном голосовании, выступили в печати с особым мнением в поддержку действий Президента. В Туле, как и в Москве, тоже началось противостояние.

«21 число. Ровно восемь вечера. Прихожу с работы — по телевизору зачитывают указ Ельцина о прекращении деятельности Верховного Совета, — вспоминает Любовь Спиридонова, в то время сотрудник аппарата областного Совета депутатов. — Я за телефон, он не работает. Иду в квартиру напротив. Позвонила Надежде Николаевне Скачковой, она была заместителем председателя областного Совета. Надежда Николаевна говорит: „Немедленно на работу“.

Шестой подъезд в Белом доме был закрыт, захожу с центрального входа. Юрий Иванович Литвинцев, председатель областного Совета, уже был там. Появляется Надежда Николаевна. Рассказывает: попросила машину, ей ответили, что облсовету давать машины запрещено. Надо знать Надежду Николаевну. Она немедленно позвонила Севрюгину, сказала, что об этом думает, и машину ей дали. Начали созваниваться со всеми депутатами. Вспоминаю, что около двенадцати ночи сел Конституционный Совет заседать. В половине второго ночи было принято решение, что ельцинское решение неконституционно и речь может идти об отрешении от должности Президента. Мы оставались в Белом доме часов до трех ночи, потом разъехались по домам».

Во все местные Советы из Москвы пошли телеграммы о том, чтобы устанавливать на своих территориях власть закона, военнослужащим не выполнять преступные приказы, профсоюзам организовывать стачки и забастовки. В Тульской области первая такая стачка под руководством независимого профсоюза горняков началась в Веневском районе.

На шахте «Бельковская» забастовала смена шахтеров в количестве 80 человек. Они потребовали выполнение правительственного соглашения, а также отставки руководства шахты.

Результаты расстрела Дома правительства в Москве.

На областном селекторном совещании выступил председатель областного Совета Юрий Литвинцев. Сказал, что Президент превысил свои полномочия. Никто и никогда, в том числе народ, на мнение которого он опирается, не давал ему права перекраивать Конституцию, покушаться на законно избранные органы государственной власти.

28 сентября на сессию областного Совета из 219 остававшихся тогда депутатов пришли 176. Весь день ушел на дебаты за выработку постановления. О том, насколько непростым был этот процесс, говорят сделанные в проекте постановления правки.

«21 сентября 1993 года (зачеркнуто слово бывший) Президент РФ Ельцин подписал указ „О поэтапной конституционной реформе в Российской федерации“, которым прекращаются деятельность съезда народных депутатов России, Верховного Совета РФ и полномочия народных депутатов Российской Федерации. Тем самым в стране (зачеркнуто: совершен государственный переворот) прерван демократический путь развития страны. Над Россией нависла грозная опасность хаоса и (зачеркнуто: гражданской войны) властной диктатуры.

Малый Совет областного Совета народных депутатов решил:

1. (Зачеркнуто: считать) оценить действия (зачеркнуто: бывшего) Президента РФ Ельцина Б. Н. антиконституционными, носящими характер государственного переворота».

На одном пункте споткнулись особенно: считать действия Президента вынужденными или нет. Объявили голосование. За проголосовали 77 депутатов плюс 1 голос Николая Матвеева. Он посчитал, что его мнение не учли, и попросил указать его в протоколе отдельно. Так и указали: 77 + 1. Итого получилось 78, а для принятия поправки по регламенту требовалось 79, она не прошла. Недовольные этим решением депутаты тут же написали заявление прокурору Тульской области А. Восьмерику.

Еще не вечер?

«Это все началось в воскресенье, — вспоминает Валерий Маслов. — Поскольку выходной, я поехал в Донской к матери. О случившейся заварухе услышал по радио. Немедленно вернулся в Тулу. Захожу в кабинет Севрюгину, это уже седьмой час вечера, он там сидит один. Он мне кое-что рассказал о событиях в Москве, и сказал, что сейчас приедет Евгений Савилов — командир нашей десантной дивизии. Тот приезжает и докладывает, что уже выдвинул десантную дивизию в Москву. Потом мы вместе с ним выходим из кабинета, и я ему говорю пророческие сова: „Евгений, ты вошел в этот кабинет полковником, а вышел генералом“. Он от меня отмахнулся, но действительно, после этих событий ему присвоили звание генерала».

В тот день вечером по телевизору показывали футбол из Волгограда. Местный «Ротор» принимал московский «Спартак». Судил матч тульский арбитр Геннадий Куличенков. После гола Александра Шмарко трансляция была прервана, и появилась заставка о том, что идет штурм телецентра «Останкино». Эта пугающая картинка, конечно, добавила негативного настроения всем, кто пытался понять, что же происходит в Москве. Куличенков потом рассказывал, что ничего не знал ни о прерванной на середине второго тайма телетрансляции, ни об ужасных событиях, которые в этот момент разворачивались в Москве.

Тульские учителя, протестующие против нищенской жизни школ и детских садов.

Май, 1993 г.

Среди тех, кого посчитали руководителями мятежа, был и депутат от Тульской области — Владислав Ачалов, назначенный Александром Руцким министром обороны Российской Федерации. Депутатом от Тульской области он был избран в марте 1990 года. Впрочем, после всех событий в Туле говорили, что Ачалова просто навязали сверху, здесь его никто и в лицо не видел. Четвертого октября Ачалов был арестован, в феврале 1994-го освобожден по амнистии.

Несмотря на страшные события в Москве, Тула пережила ночь с третьего на четвертое октября спокойно. На следующий день начальник управления безопасности по Тульской области В. И. Аксенов докладывал, что по области ничего, что настораживало бы, не зафиксировано. Никаких провокаций или экстремистских акций не готовится. Все предприятия работают обычным порядком.

Немедленные репрессии, однако, последовали. В постановлении главы администрации области Н. Севрюгина отмечалось, что председатель Тульского областного Совета Ю. Литвинцев в личном заявлении назвал действия законно избранного Президента Ельцина как государственный переворот, а его действия, изложенные в указе, антиконституционными.

«Настраивая депутатов, провокационно заявил, что еще не вечер».

Председатель Тульского городского Совета народных депутатов И. Худяков не только лично поддержал антинародные действия Верховного Совета, но и «предоставил помещение горсовета для провокационной пропаганды так называемому защитнику Белого дома в период мятежа С. Кирееву». Досталось и руководителям облсовпрофа, которые «нагнетали обстановку, по сути призывали к мятежу».

«В областной газете «Коммунар» был снят материал об Александре Руцком, который шел на первой полосе. Администрация области посчитала его «хвалебным». Правда, особого умысла в публикации не могло быть. Материал был заверстан еще на предыдущей неделе, просто после событий третьего октября приобрел особый смысл. «В редакции написать его никто не мог. Скорее всего, прислали из Москвы или это была перепечатка, — рассказывает тогдашний главный редактор „Коммунара“ Вера Петрякова. — Припоминаю, что меня кто-то ругал за это, я же переживала, что у меня дочь в Москве, а Руцкой авиацию призывает бомбить».

Временно приостановили выпуск газет «Тульская правда», «Позиция», «Засечная черта» и потребовали немедленное прекращение всех операций по их счетам.

Бить не будете?

Первым из скрывавшихся лидеров обороны Белого дома был арестован Виктор Анпилов. Его нашли 6 октября на чердаке дачи своих сторонников в Прилепах. Нашли его благодаря анонимному звонку в редакцию газеты журналисту Ольге Подъемщиковой некоего доброжелателя, пожелавшего остаться неизвестным. Сдал то ли кто-то из своих, то ли случайный свидетель.

Операция по захвату была масштабной, совместными силами Федеральной службы безопасности и УВД. Под прикрытием БТР четыре бригады высадились в Ленинском районе и двинулись к даче. Участие в этом действе принимали тульский ОМОН и работники управления по борьбе с организованной преступностью

Хозяева дачи упорно отрицали присутствие Анпилова. Потом в доме нашли его бронежилет и сумку с удостоверением депутата Моссовета. Тут же появилась другая версия — был, но пропал. Вещи — все, что от него осталось. Вскоре в шкафу нашли и самого обладателя бронежилета. Он вылез из шкафа со словами: «Бить не будете?» При обыске конфисковали рукопись, в которой Анпилов излагал собственную версию последних событий. Подписать протокол о задержании отказался и вскоре был этапирован в Москву.

Виктор Анпилов был арестован на даче под Тулой первым из бежавших участников событий в Москве. Его энергетики хватало, чтобы вывести на улицу десятки тысяч людей.

Утром 11 октября депутатам и работникам аппарата областного Совета вход в Белый дом был закрыт. Вход в кабинеты охраняли вооруженные милиционеры. Литвинцев потом рассказал, что еще ночью ему позвонил глава администрации области Н. Севрюгин и объявил о том, что с 11 октября областной Совет будет распущен. Оспаривать это решение никто не стал, уже не было смысла.

Депутаты написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Написаны они в основном были по одному образцу. Некоторые от руки, некоторые напечатаны на машинке.

«В связи со сложившейся в стране политической ситуацией и учитывая тот факт, что областной Совет потерял способность влиять на общественно-политическую и хозяйственную ситуацию в области и решать конкретные вопросы, прошу досрочно снять с меня полномочия депутата облсовета».

Депутат Малыхин собрал их все вместе, скрепил скрепкой и сверху приложил маленькую записку: «Люди! Сохраните эти документы — позорные и одновременно трагические страницы нашей жизни. Депутат Малыхин».