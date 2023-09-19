Футбол в Тульском кремле

Как писали тульские газеты, «первый послевоенный год сразу наполнился многочисленными спортивными состязаниями. Зимой сборная Тулы приняла участие в очередном розыгрыше Кубка СССР по хоккею… Летняя спортивная жизнь забила ключом: футбольные команды готовились и стартовали в весеннем городском первенстве, а прошлогодний обладатель Кубка области „Зенит“ собирался впервые участвовать в розыгрыше чемпионата СССР, о чем „Коммунар“ официально, а не на уровне слухов, сообщил буквально за день до старта».

Зенитовцам предстояло сыграть в центральной зоне третьей группы первенства Советского Союза. Соперники — представители Воронежа, Ярославля, Орла, Курска, Подольска, Люберец, Коврова, Орехово-Зуево и подмосковного Калининграда.

Исторический дебютный матч в клубном первенстве страны туляки провели дома 2 июня 1946 года с «Зенитом» из Калининграда.

4 июня областная газета «Коммунар» сообщала:

«Первый футбольный матч на первенство Центральной зоны Советского Союза, состоявшийся 2 июня на стадионе „Зенит“, привлек несколько тысяч зрителей. Хозяева поля принимали своих московских одноклубников. Игра началась в быстром темпе, но долго не давала результата, хотя и чувствовалось преимущество гостей: у них более быстрый бег, лучшая пассовка, сильнее и точнее удары по мячу. В середине первого тайма москвичам неожиданно удается забить в ворота туляков мяч. Все попытки тульского „Зенита“ сквитать гол ни к чему не приводят, и игра закончилась со счетом 1:0 в пользу московского „Зенита“.

Через три дня соперники снова встретились на стадионе в Тульском кремле. Забитых мячей зрители увидели много, но наши снова проиграли — 4:5.

Начало сезона вообще выдалось тяжелым: восемь поражений подряд, в том числе 1:10 от ковровского «Зенита». Это фиаско до сих пор остается самым крупным для туляков. Однако затем ситуация начала выправляться. 30 июня наши зенитовцы в кремле одержали первую победу — 4:2 над «Динамо» из Ярославля. Во второй встрече с ними же тоже были сильнее — 5:4. Следом разобрались в Орле с местным «Динамо» — 1:0 и 6:0, причем нападающий Виктор Трофимов отметился пятью голами, как сейчас говорят, сделал пента-трик.

В общем, к финишу дебютного сезона «Зенит» оказался в золотой середине, на пятом месте. Побед и поражений поровну — по восемь. К сожалению, до сих пор остаются белые пятна в первенстве 1946 года. До сих пор неизвестен тренер нашей команды.

Домашние матчи туляки проводили на стадионе «Зенит» в кремле. Наряду со старейшим в стране велотреком это был центр спортивной жизни города оружейников. В дни футбольных матчей на трибунах яблоку негде было упасть, также здесь выступали легкоатлеты, проходили соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, городкам. Зимой заливали каток, играли и в хоккей с мячом. Здесь начинал легендарный Евгений Гришин, будущий четырехкратный олимпийский чемпион по скоростному бегу на коньках.

В кремле в 1938 году «Зенит» провел первый в истории тульского футбола матч Кубка СССР. Соперником была вторая команда московского «Локомотива». Стадион в кремле был главной городской ареной, пока в 1959 году не был построен Центральный стадион.

Ветеран футбола, защитник, капитан команды Валерий Мастрюков, проведший 12 сезонов в тульской команде мастеров (1960-62, 1965-73 годы), вспоминал:

— Мальчишкой я мечтал попасть на футбол в кремле. Помню игроков «Зенита» послевоенной поры: вратарь Климов, защитник Фролов, нападающие Найденов, Марченков. А как попасть на игру? Под стенами кремля были подкопы — мы ими пользовались, пролезали. Но и милиционеры знали об этом, сапогами становились у лаза. Бывало, мы просили какого-нибудь дядю провести с собой. Билетов-то у нас не было. Повзрослев, я играл на этом поле за юношей машзавода. Я бы сказал, что в кремле был рабочий стадион, куда приходило очень много людей.

Напомним, ближайший матч «Арсенал» проведет 23 сентября в 17.00. Туляки на выезде встретятся с командой «Волгарь». А следующий домашний матч пройдет 8 октября в 17.00 против саратовского «Сокола».

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