Как Толстого отправили за водкой

Фото из архива автора

Одному из самых любимых памятников Тулы — Толстому, неспешно идущему мы все знаем за чем, — уже полвека. Открыли его в сентябре 1973 года.

Глыба и матерый человечище

Памятник Толстому, если бы дошли руки и хватало денег, мог появиться в

Туле еще лет сто или девяносто назад. Ведь еще в 1918 году, «в

ознаменование великого переворота, преобразившего Россию», по

предложению Ленина был утвержден декрет о памятниках республики. В

списке писателей и поэтов, коим было разрешено поставить монументы, под

номером один значился Толстой. И только потом уже Достоевский,

Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Под номером 13, кстати, шел другой писатель

из Тулы — Глеб Успенский.



Открытие памятника в Туле 9 сентября 1973 года.

С другой стороны, если руководствоваться только Лениным, то с памятником

Толстому спешить не стоило. У него ведь Толстой — не только зеркало русской революции, глыба и матерый человечище, но также и «помещик,

юродствующий во Христе», «истеричный хлюпик, называемый русским

интеллигентом», проповедник «одной из самых гнусных вещей, какие только

есть на свете, именно: религии».

В Туле, собственно, еще с царских времен с увековечиванием памяти

Толстого было непросто. Улица имени Тургенева, скажем, появилась,

задолго до 1917 года, улица имени Толстого много позже. В 1958 году

открыли памятник писателю Викентию Вересаеву. А памятника Толстому

так и не было. Вполне вероятно, и по той причине, что если смотреть на него

как на глыбу и матерого человечища, надо было обладать немалой

творческой смелостью, чтобы решиться на такую работу.

Но в 1956 году Совет министров СССР вынес решение о сооружении в Туле

памятника великому русскому писателю Толстому. Вскоре был объявлен

конкурс, а в мае 1957 года в Доме офицеров уже открылась выставка

проектов памятника. Среди участников был, например, монументальный

проект архитектора И. Онищенко, автора памятника адмиралу Рудневу в

Туле.



Так выглядело место будущего памятника Толстому в 1950-е годы.

Но местной публике, по-видимому, больше всего понравилась работа

скульптора Георгия Арапова. Конечно, ее поругивали за театральную и

напыщенную позу, неудачную компоновку фигуры с пьедесталом, однако

признавали, что автор сумел выразить Толстого-труженика в позе глубокого

размышления. Судя по интенсивности обсуждения, если бы дело

разрешилось именно в этот момент, в Туле стоял бы памятник работы

Арапова.

Однако конкурс продлили, а за ним подоспела новая кампания –

постановление о борьбе с излишними расходами на памятники по всей

стране. Проект с памятником отложили, но конкурс довели до конца. Осенью

1960 года в выставочном зале Московского союза художников была открыта

выставка моделей памятника великому русскому писателю Льву

Николаевичу Толстому. Из многих проектов для окончательного

рассмотрения было отобрано три произведения. Победителем признали

работу скульптора Алексея Портянко. Интересно, что на выставке в Доме

офицеров особого впечатления на туляков она не произвела. Сотрудник

музея-усадьбы Ясная Поляна А. Булычев высказался о ней так: «Скульптору

Портянко не удалось подчеркнуть величие Толстого». Пожурил также за

надуманную позу, не свойственную писателю.

Но вот поди ж ты. Именно этот памятник установили потом в сквере

Девичьего поля в Москве, рядом с бывшим Хамовническим переулком, где у

писателя был собственный деревянный дом с садом. Сейчас здесь открыт

музей Толстого. Огромный Толстой, в три человеческих роста, на этом

памятнике словно вырастает из гранита — та самая глыба и матерый

человечище.

Толстого пришлось «обуть»