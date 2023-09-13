Галстуки, значки и кубинские братья: как жили тульские пионеры в 80-х и 90-х

1990 год. Ученикам 3 «А» класса школы №56 выпала особая честь – их приняли в пионеры на Кургане Славы. Фото из архива автора.

Плох был тот советский октябренок, который не мечтал стать пионером! Вспомнили, как это было, какими были главные атрибуты тульских пионеров и какие забавные истории случались с ними в 80-х и 90-х.

«Будь готов!» – «Всегда готов!»

Ранним апрельским утром 1990 года всех отличников и хорошистов из нашей школы усадили в автобус и отвезли в центр города, к зданию облисполкома. Здесь шли какие-то земляные работы, вокруг были насыпаны внушительные горы песка. Там, между ямами, песком и памятником Ленина, стоя под моросящим дождиком, мы наизусть и почти без запинок произнесли слова пионерской клятвы (которую я помню до сих пор!):

– Я, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».

Учить клятву было легко – в 80-х ее печатали на задней стороне любой школьной тетрадки в линейку (тетрадь в клетку содержала таблицу умножения).

Прошло несколько недель, и мы уже всем классом, «вооружившись» знаменем со звездой и портретом Ленина, отправились на Курган Славы под Тулой. Здесь в пионеры приняли всех остальных. И мы тут же отправились проверять, действительно ли, как сказал принимавший нас в пионеры пожилой мужчина из горисполкома, «внутри Кургана бьется сердце безымянного бойца Красной Армии»…

Честное пионерское!

В 80-х для нас эта фраза была едва ли не такой же серьезной, как пресловутая клятва «маминым здоровьем»! Это было первое, чему юный пионер учился у своих старших товарищей. Все мы учились завязывать пионерский галстук (причем не только себе, но и окружающим). Глажкой последнего тоже обычно занимался сам пионер – ведь за мятый галстук вполне можно было схлопотать замечание в дневник или проработку на собрании.

Во время учебного года мы зачитывались гайдаровским «Тимуром и его командой», пытались собирать макулатуру и металлолом, на летней практике поливали из огромных леек цветы на школьном приусадебном участке согласно разнарядке от Татьяны Ильиничны, нашей бессменной учительницы биологии. «Любопытство – не порок, но большое свинство!» – с улыбкой отвечала она пионерам, которые интересовались, в котором часу можно будет уйти домой…

«Как повяжешь галстук – береги его!»

Галстук ярко-красного цвета был самым главным пионерским атрибутом. Три конца галстука символизировали единство трех поколений – пионеров, комсомольцев и коммунистов. Можно было забыть дома учебник, дневник или ручку, но прийти в школу без галстука пионеру было просто невозможно! Порвать галстук в драке считалось самым большим проступком – такое не прощалось ни отличнику, ни двоечнику. И даже распоследний второгодник из соседнего класса, которого не принимали в пионеры из-за плохого поведения и успеваемости, без галстука на школьной линейке поеживался и явно чувствовал себя крайне неуютно…

По галстуку (а точнее, по его состоянию и внешнему виду) можно было многое сказать о самом пионере – его владельце.

…1990 год. Рекреация общеобразовательной средней школы №56 Пролетарского района города Тулы. Вот мимо спокойно, с поистине пионерским достоинством «проплывает» идеально выглаженный галстучек с аккуратным, завязанным по всем канонам узелочком – любо-дорого посмотреть! Это наша отличница Ирина. За ней «торопится» галстук менее яркий, повязанный немного небрежно, но с тем же классическим пухлым узелком – это лучшая подруга Ирины, «хорошистка» Кристина. Мимо пролетает на приличной скорости абы как завязанный, видавший виды галстук самого хулиганистого представителя нашего класса. Этот почти уже взрослый пацан – явный лидер, но учится с двойки на тройку. Когда учитель вызывает его к доске, Андрей нервничает – вот почему концы его галстука немного обкусаны.

Куба и Тула – братья-близнецы!

Своей историей из середины 80-х с нами поделился наш читатель из Тулы Георгий Соболик.

– Наш класс принимали в пионеры торжественно, на одном из Курганов Славы в Тульской области. Я как раз активно переписывался с кубинским мальчиком по имени Хосе, с которым мы (уже по электронной почте) переписывались вплоть до начала 2010 года. И в то же самое время, в середине 80-х, в редкую турпоездку на Кубу отправился и мой папа! В качестве гостинца отец привёз банку колы, кокосовый орех и… синий пионерский галстук! Хосе в письме рассказал, что на Кубе тогда все пионеры носили такие синие галстуки. Немного позднее там ввели две группы для пионеров: пионеры-монкадисты (1-4 классы) и пионеры Хосе Марти (5-9 классы). И вот младшие пионеры носят синие галстуки в память о штурме казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба. Пионерам же старшей группы выдают красные галстуки в честь Хосе Марти, идеи которого легли в основу кубинской Конституции. Я подготовил доклад для классного часа, на который повязал свой синий галстук с Кубы! Помню, одноклассники слушали меня очень внимательно, а на перемене все подходили подержаться за кончик синего галстука – на удачу!

Читатель из Тулы Сергей Юрьев:

– Было это где-то в 1988 году. Нас только-только приняли в пионеры и по этому случаю в школе устроили концерт. Всех пионеров фотографировали и вклеивали снимок в красивый буклет, который потом дарили на память. А я накануне съемки подрался во дворе. Глубокая царапина на щеке, здоровенный синяк под глазом и угрюмое выражение лица… Фотограф и бровью не повел – надел на меня пилотку, повязал галстук и сделал снимок… После получения на руки этого «паспорта пионера» с мамой случилась истерика, а отец еще долго подкалывал меня: мол, наш Серега такой фотогеничный на фото выходит – преступникам в розыске даже и не снилось!

…Уверен, что все мы, пионеры из 80-х, мечтали стать комсомольцами. Но время решило иначе. Приближался развал «Союза Советских», общая неустроенность и шоковая терапия девяностых. Как показала жизнь, мы оказались ко всему этому готовы. Потому что настоящий пионер – он всегда и ко всему готов!

только цифры