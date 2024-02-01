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История тульского водопровода: как Тула ополчилась против доктора Белоусова
В первый год эксплуатации вода в водозаборных будках была мутной и плохо пахла.

История тульского водопровода: как Тула ополчилась против доктора Белоусова

Окончание истории «Как в Туле появился водопровод».

Открытие водопровода хоть и стало долгожданным событием для Тулы, энтузиазма у горожан оно совсем не вызвало. Долгие годы водопровод оставался убыточным, а один из инициаторов его проведения, Петр Белоусов, стал объектом безжалост­ных нападок со стороны туляков. Они считали, что деньги, потраченные на водопровод, были попросту выкинуты на ветер.

Спорная вода Надеждинских родников

1893 год, когда закладывался водопровод в Туле, стал невероятно насыщенным для санитарного врача города Петра Петровича Белоусова. Ведь в июне 1893 года состоялось открытие парка, нынешнего Белоусовского, устроенного по его инициативе. Посадкой деревьев с энтузиазмом занимались многие горожане, а саженцы разных пород были бесплатно предоставлены из казенных питомников. Можно сказать, открытие парка для Тулы, не избалованной большими событиями, стало великим делом. И уж конечно, доктор Белоусов заслужил этим кредит доверия от жителей города. 

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Доктор Петр Петрович Белоусов.

Петр Петрович немало делал для улучшения санитарного состояния Тулы. По его инициативе тряпичные склады, живодерни и матрацные мастерские были вынесены за пределы города, запрещен перегон скота мимо Рогожинского колодца, из которого брали воду. Благодаря стараниям Белоусова в 1890 году в Туле для обезвреживания нечистот появились ассенизационные поля запахивания. Городской водопровод был еще одним его детищем.  А очень многие задумки так и остались нереализованными. Об этом он искренне сокрушался, уже будучи прикованным к больничной койке.

Использование для водопровода Надеждинских родников на берегу Упы не было идеей Петра Петровича Белоусова. Это решение пришло давно. Еще в 1869 году химические анализы воды Надеждинских родников были произведены в лаборатории Санкт-Петербургского фармацевтического общества. Но в 1891 г. городским санитарным врачом Белоусовым и магистром фармации Ф. И. Адерманом был сделан повторный анализ – на сей раз в лаборатории профессора Эрисмана. Оба анализа показали, что пользоваться этой водой для водопровода можно. Она чистая и безопасная.

Однако владелец родников уперся и ни в какую не хотел продавать землю городу.

Быстро нашелся компромисс: 12 артезианских скважин глубиной по десять с половиной метров просто пробурили рядом – на расстоянии от 20 до 70 саженей от родников. Одна сажень – это чуть больше двух метров. 

В марте и апреле 1893 года сделали еще один анализ, уже из городских скважин. Он показал, что даже во время разлития Упы, когда есть опасность загрязнения воды от реки и грунтовых примесей, этого не происходит. Вода очень хорошего качества и ничем не хуже той, что в Надеждинских родниках. 

Буквально накануне открытия водопровода, 28 ноября 1893 года, Петр Белоусов прочитал в большом зале Дворянского собрания публичную лекцию «Данные для санитарной оценки русских водопроводных вод», в которой изложил собранный им обширный материал по этой теме. Первая часть лекции посвящалась исследованию происхождения и естественных условий, в коих находятся почвенные и подпочвенные воды, условий их загрязнения и очищения.

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Прорыв водопровода на Киевской улице.

Во второй части была дана санитарная оценка воды тульского водопровода. А также химический состав и сравнительная оценка водопроводных вод Санкт-Петербурга и других 20 городов, пользующихся водою из водопроводов. Рассказал Петр Петрович и об уменьшении заболеваемости и смертности от заразных болезней в связи с улучшением водоснабжения.

Лекция проходила в пользу исправительного Баташевского приюта. Общего сбора с нее было получено 44 рубля 15 копеек, из них 39 рублей 46 копеек поступило в доход приюта, а 4 рубля 69 копеек обращены на покупку марок и другие расходы. В общем-то, ничто не предвещало той грозы, которая разразилась буквально вскоре.

Скважины надо закрывать!

Основания для беспокойства, конечно, были. Но, по-видимому, очарованные лекциями и благородными целями устройства водопровода, все уверились, что проблема, как это у нас водится, рассосется сама. 

Весь год, пока велось строительство, Белоусов пытался доказать, что прежде чем раздавать воду, трубы надо промыть. 

Санитарная комиссия в заседании 13 декабря 1893 года, когда водопровод находился еще в стадии срочной доделки, постановила просить городскую управу сделать распоряжение о возможно тщательной промывке труб, указав и способ, как это надо сделать. Но предложение комиссии не было принято. Спешили, конечно же, спешили обрадовать горожан новым чудом цивилизации.

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В народный дом, где сейчас размещается Театр юного зрителя,
водопровод подвели в 1910 году.

Но как только приступили к эксплуатации, вдруг обнаружилось, что вода во всех водоразборных будках течет мутная и грязная, а по утрам так и вовсе отдает асфальтом. Вроде бы со временем проблема должна была исчезнуть сама, но этого не случилось. Даже через полгода вода оставалась такой же мутной и с неприятным запахом. Той, что бралась из буровых скважин, она никак не соответствовала.

Санитарная комиссия отбивалась как могла. В апреле 1894 года она вновь просила управу о промывке труб. Однако через два месяца Белоусов на заседании городской Думы доложил, что трубы так и остаются непромытыми. 

Наконец, в июле в Думу с требованием промывки труб обратился гласный Иван Васильевич Тулубьев. Это был очень авторитетный в тульских кругах человек. Тридцать лет он прослужил в тульском уездном земстве в качестве члена управы и девять лет – ее председателя. Был также председателем комиссии общественной пользы, которая занималась осуществлением различных важных для жизни города проектов. К его мнению наконец прислушались и постановили провести промывку труб совместно с испытанием силы паровых машин водопровода.

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Здание дворянского собрания, где Белоусов читал свою лекции в пользу Баташевского приюта. Водопровод сюда был подведен в 1900 году.

Причем не только постановили, но и спешно начали этим заниматься. Уже девятого сентября Белоусов доложил, что в течение июля, августа и в начале сентября трубы промыли аж по четыре раза, а линии по Заварной и Воронежской улицам – по шесть раз. Вода стала чистой. Муть если и появлялась, то в незначительном количестве.

Но маховик всеобщего недовольства уже был запущен. К тому же в августе вдруг некстати вспомнили о сентябрьском постановлении прошлого года, появившемся вследствие выраженных сомнений в точности анализа профессором Эрисманом, отправить воду из всех пяти буровых скважин для анализа профессору Владимиру Марковникову, выдающемуся на тот момент ученому-химику.

 

Как раз в 1892 году ему было присвоено звание заслуженного профессора Московского университета. Но то ли он невнимательно отнесся к пробам, присланным из Тулы, то ли сказались другие факторы, но заключение было неутешительным. Скважины надо вообще закрывать. Предположим, что из благих побуждений для заключения профессору Марковникову отправили воду не из скважин, а из водозаборных будок. Такое часто же бывает: хочется как лучше – получается как всегда. 

Полученные результаты потом много раз перепроверили, провели новые анализы, которые показали ошибочность выводов, но исправить репутацию уже было невозможно. 

На долгие годы в Туле все уверились, что вода из водопровода настолько плоха, что пить ее нельзя ни при каких условиях. 

Даже в 1910 году «Тульская молва» писала о том, что потребление воды из водопровода не превышает половины ведра в сутки на человека. Если принять в расчет, что не меньше половины воды расходуется промышленными заведениями и банями на хозяйственные надобности, нельзя не прийти к заключению, что значительная часть жителей не пользуется этой водой вовсе.

«Благами правильного водоснабжения у нас пользуется лишь незначительная часть жителей, и, за небольшими исключениями, водопровод обслуживает лишь бани, ванны, крупные дома и городские нужды (поливка улиц и т.п.). Почти вся масса городской бедноты пользуется для обихода открытыми колодцами, вода которых уже по своему химическому составу негодная для питья, сверх того – постоянно загрязняется бактериологически и служит иногда проводником инфекционных болезней», – констатировала газета.  

Масса «неприятностей и огорчений»

Кто виноват в случившемся? Ответ же очевиден. Конечно тот, кто так ратовал за проведение водопровода. И на Петра Петровича Белоусова обрушилась волна народного гнева. Все в Туле были уверены, что немеряные деньги были истрачены напрасно. К тому же из-за низкого спроса на воду город с каждым днем эксплуатации терпел убытки. А ведь за счет платы за воду город предполагал только в 1894 году выручить 25 тысяч рублей.

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Посадка деревьев в Белоусовском парке.

Единственная несомненная польза от нововведения – противопожарная, что также было одной из причин устройства водопровода. Опасность пожаров действительно снизилась. Это отразилось, например, в том, что и страховки от пожаров серьезно уменьшились. Во всяком случае в тех местах города, где рядом находились пожарные краны.

Доктор Белоусов как мог пытался отбиваться от народного негодования. В санитарных обзорах по Туле 1893 и 1894 годов он по-прежнему утверждал, что вода из тульского водопровода безусловно хороша. В 1894 году издал отдельной брошюрой текст лекции, прочитанной тогда, в ноябре, в здании Дворянского собрания. В «Журнал охранения народного здравия» отправил статью «Водопроводные недоразумения в Туле», которую доложил потом и на местной санитарной комиссии.

Травля, по-видимому, достигла таких масштабов, что в 1895 году Петр Петрович обратился с письмом в управу.

«Ввиду настойчиво продолжающихся нареканий по моему адресу по вопросу об устройстве городского водопровода – нареканий совершенно несправедливых и направленных к тому, чтобы поселить сомнения в моей добросовестности,  – я обратился в правление Санкт-Петербургского врачебного общества взаимной помощи с просьбой подвергнуть обсуждению мое поведение в указанном вопросе. Письмом от 9 мая г. председатель правления д-р Эберман уведомил меня, что после доклада моей просьбы в правлении общества он согласился удовлетворить мою просьбу и вместе с этим просит выслать ему все относящиеся к делу документы или копии с них. 

Ввиду этого покорнейше прошу городскую управу разрешить мне снять копии со всех докладов, постановлений Думы и других бумаг водопроводного дела, так или иначе определяющих мое отношение к указанному вопросу». 

Некая обида в этих строках безусловно читается. Выходит, никто в городе «любимого доктора», как его будут называть уже очень скоро, так и не смог защитить. Репутацию пришлось спасать в столице.

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Иван Тулубьев.

Заслушав письмо, городская Дума единогласно поручила городской управе выдать запрашиваемые документы санитарному врачу Белоусову. Под согласием со стороны Думы подписался городской голова Петр Постников и 21 гласный. Последним в поставленных автографах узнается подпись Тулубьева. Интересно, что в «Тульских губернских ведомостях» об этом прошении и о согласии Думы выдать документы не было напечатано даже короткой заметки.

Зато меньше чем через год, когда Белоусова не стало, в большом материале, посвященном его смерти, «Тульские губернские ведомости» констатировали: «Разрешение важного и серьезного вопроса о водоснабжении в городе Туле создало Петру Петровичу массу неприятностей и заставило его пережить много огорчений».

Напрямую смерть доктора со случившимися в последние годы жизни незаслуженными «огорчениями», конечно, нельзя связывать. Но то, что здоровье его от всего случившегося не улучшилось, это факт.

Весной 1896 года Петр Петрович заболел плевритом, перешедшим в воспаление в легких. Заболел, по видимому, еще и потому, что усиленно, по 16 часов в день, не слагая с себя и служебные обязанности, спешил закончить диссертацию «К вопросу о современном положении и ближайших задачах ассенизации русских городов». Над ней он работал целых шесть лет. Даже болея, продолжал работать, так как надо было спешить – защита была назначена на апрель. 

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Тула стала первым городом России, где открыли памятник санитарному врачу.

Когда труд был закончен, здоровье уже окончательно оказалось подорвано. Его приглашали на Пироговский съезд, но он уже никак не в силах был поехать. Правда, послал на съезд два своих доклада. 

А на защиту диссертации отправился, не смог отказаться. Диссертацию защищал сидя, страдая от нервных болей в ноге и с температурой 38,5°. Защита прошла блистательно. Профессор Эрисман отметил, что Белоусов, работая в провинции, при далеко не благоприятных условиях, сам создал себе тему для диссертации и своим трудом внес заметный вклад в разъяснение вопроса об ассенизации городов. 

Но это стало последней победой доктора Белоусова. Болезнь стремительно развивалась. В Ялте, куда его определили на лечение, произошел паралич левой половины тела, который держался до самой смерти. Из-за суставного ревматизма он не мог ни сидеть, ни стоять. В безнадежном уже состоянии Петра Петровича привезли в Тулу. Он умер 2 августа 1896 года, ему было всего-то 39 лет.

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