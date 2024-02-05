«Сто лет в игре»: лебединая песня с английским акцентом

Драматичная развязка гонки за первую лигу и визит в Тулу родоначальников футбола – этим запомнился сезон 1971 года в столетней истории «Арсенала».

Подходил к завершению весьма успешный период тульской команды мастеров, начавшийся в 1966 году. «Металлург», состоявший в основном из доморощенных игроков, ходил в лидерах второй группы класса «А» (второй по силе эшелон советского футбола), много забивал, собирал аншлаги, делегировал в клубы высшей лиги лучших воспитанников.

Сохрани старший тренер Владимир Болотов прошлогодний состав, туляки наверняка завоевали бы место в первой лиге. Однако в ведущие клубы СССР ушли молодые лидеры команды – Владимир Бабенко, Александр (Дмитриевич) Кузнецов, Владимир Дорофеев (все – в ЦСКА) и Владимир Белоусов (в «Зарю»). А результативный Юрий Мелешко перешел в смоленскую «Искру», о чем потом будут сокрушаться наши болельщики. Ряды металлургов пополнили поигравшие за кишиневскую «Молдову» полузащитник Владимир Госперский и вингер Виктор Алексеев. Москвич Алексеев был, пожалуй, самым быстрым в «Металлурге», совершая прорывы по флангу. В начале карьеры он играл за столичное «Торпедо», жил в одном доме с Эдуардом Стрельцовым и охотно рассказывал новым партнерам истории о советском Пеле, как звали Стрельцова.

«Металлург» на старте сезона одержал четыре «сухие» победы подряд: в Лиепае (2:0), Клайпеде (1:0), дома – над гродненским «Неманом» (2:0) и «Балтикой» (3:0). Эти матчи в Туле в начале мая собрали 32 тысячи болельщиков. Команда Болотова уверенно начала первенство и не сбавляла оборотов до глубокой осени.

Главным соперником туляков в борьбе за выход в первую лигу стала армейская команда «Искра» из Смоленска с будущей звездой московского «Спартака» Георгием Ярцевым в составе. Но не ему, а Мелешко было суждено стать роковой фигурой для «Металлурга». Экс-бомбардир туляков забил мяч во встрече первого круга в Смоленске, завершившейся поражением туляков – 0:1. Мелешко «подложил свинью» и в ответном матче заключительного тура, когда «Металлург» и «Искра» в очной ставке решали вопрос о победителе зонального турнира второй лиги.

23 октября 1971 года было холодной и дождливой субботой. Но промозглая погода не отпугнула тульских болельщиков, до отказа заполнивших Центральный стадион имени 50-летия Ленинского комсомола. 20 тысяч зрителей верили в победу «Металлурга».

Полузащитник Александр (Павлович) Кузнецов, с 15 голами ставший лучшим бомбардиром «Металлурга» в первенстве 1971 года, много лет спустя вспоминал в одном из интервью:

- Такие матчи не забываются. За победу присуждались три очка, вот они и были нам необходимы, чтобы обойти главного конкурента. Настрой – не хуже, чем у тореадора перед выходом на корриду. Беседовал с нами директор завода НТМЗ, поднимал настроение. Но главное – погода. Дождь лил без устали с ночи. Сижу на базе в Ясной Поляне, одни шипы кручу на бутсы, другие. С какими играть? Выходим на тяжелый газон. На первых минутах получили право на штрафной. Бью метров с тридцати. Каким-то чудом Когут дотягивается до низового мяча. На добивание бросается Журида и не попадает. Потом поле окончательно размякло, мяч летел метров на десять, не больше. О длинных пасах пришлось забыть. В начале второго тайма Мелешко после подачи углового забил единственный гол. Мяч едва закатился за линию ворот. Мы проиграли. После финального свистка я ничего не чувствовал, кроме страшной усталости.

Первенство-1971 стало для «Металлурга» лебединой песней. Наступали совсем другие времена, мечты о повышении в классе пришлось отложить на четверть века. В 1997 году «Арсенал» Евгения Кучеревского поднимется в первый российский дивизион.

Сезон 1971 года примечателен товарищеской игрой с профессиональным английским клубом «Саусенд Юнайтед» (Southend United). Ни до ни после родоначальники футбола не заглядывали в Тулу. В июле-августе «синие» из графства Эссекс совершали 11-дневное турне по СССР, включавшее четыре матча. В Тулу британцы прибыли после матча с калининской «Волгой».

Встреча вызвала большой интерес, за ней наблюдали около 15 тысяч болельщиков. Победу тулякам принес гол капитана Валерия Мастрюкова сразу после перерыва – 2:1.

После матча тренер «Саусенд Юнайтед» легендарный Артур Роули (лучший бомбардир английского футбола с 434 мячами в разных лигах – прим. ред.) сказал, как истинный джентльмен: «Всем футболистам и мне понравилась игра, играли все с удовольствием, желая показать дружески настроенной тульской публике хороший английский футбол. И если мы своей игрой доставили ей удовольствие, то проигрыш нас не огорчает, хотя и хотелось победы».

Продолжение следует...

Данный материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба — нефтяной компании «Роснефть».