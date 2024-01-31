Спорт и секции из 90-х: чем отвлекали детей от улицы

1990 год. Юные волейболисты команды «Металл 2» перед ответственной встречей с противником в спорткомплексе стадиона «Металлург».

Какой постсоветский школьник хотя бы раз не побывал на «смотринах» у тренера спортивной секции, куда его привели заботливые родители!

Бассейн и сауна нашего детства

Мои предки, к примеру, явно видели меня олимпийским чемпионом по плаванию – даже несмотря на то, что я едва держался на воде и поначалу буквально ненавидел походы в бассейн, особенно зимой.

…1990 год. Еле дождавшись оранжевого «Икаруса», вскакиваем в него с папой и сразу пробиваем на металлическом компостере заранее купленный за 5 копеек автобусный билетик. Кабина водителя «украшена» по тогдашней моде: на зеркале висит зеленая рыбка, сделанная из капельницы, вместо набалдашника на рычаге переключения передач – кусок оргстекла с розочкой внутри (как говорится, «вечер в хату…»).

Стекло, отделяющее водительскую кабину, по периметру отделано вставленными под резиновый уплотнитель двухкопеечными монетками. Венчает картину овальная наклейка-переводилка с полуобнаженной красоткой Самантой Фокс – певицей, ставшей в те годы культовым персонажем среди водителей.

Но мы не задерживаемся и проходим в середину автобуса, где расположена так называемая «гармошка» – место соединения передней и задней частей «Икаруса». Это само по себе было приключением – а ведь впереди был еще бассейн!..

Сначала мы плавали в «лягушатнике» – так негласно называли маленький бассейн на первом этаже бассейнового комплекса на Центральном стадионе Тулы. Два раза в неделю за какие-то 4 руб. 50 коп. в месяц (секции тогда были бесплатными, брали, что называется, «за воду»). Но потом «лягушатник» стал нам явно мал, и нашу группу всем составом перевели во взрослый бассейн!

«Спорт высших достижений»

На «большой воде» все было по-другому: при входе надо было показывать справку от врача, идти на второй этаж мимо неработающего автомата для газированной воды. Далее – здоровенная раздевалка со шкафчиками (с собой теперь приходилось таскать замочек), затем душевая (а интересно, я тоже буду такой волосатый, когда вырасту?). И вот она, наконец, наша первая в жизни 50-метровая дорожка!

Все мы в раздевалке любили прихвастнуть: мол, как-то на занятии было совсем мало народа, и тренер разрешил нам прыгнуть вон с той средней вышки! На деле мало кто решался прыгнуть даже с тумбы, стоявшей в начале каждой дорожки, – иногда тренеры посвящали этому целые занятия. А еще мы очень любили смотреть, как тренируются перед ответственными соревнованиями пловцы постарше – мускулистые парни и красивые стройные девушки. Они плавали на скорость, надев моноласту и специальный зажим для носа. Как много эмоций они вызывали у нас!

После занятия мы забирались на самую верхнюю полку сауны-«сушилки», смеясь над очень смешными и почти всегда жутко неприличными анекдотами, которые «травили» пловцы из группы «Здоровье» – пожилые деды – работники тульских заводов.

Чуть согревшись и обсохнув, крутили из своего полотенца хитрую «морковку» для шлепания по голой «филейной части» кого-то из неосторожных друзей. Часто наши «игрища» разгонял тренер или веселая тетя-уборщица, которая протирала в мужской раздевалке полы с деланно-равнодушным видом – «чего я там не видела!» Когда кто-то из нас кричал от боли, застигнутый врасплох коварной вражеской «морковкой», она только усмехалась: мол, а что вы хотели, вот такой он жестокий, этот «спорт высших достижений»!

…1991 год. На трибунах – родители, в воде – мы. Требуется проплыть кролем 50 метров, а потом – обратно на спине столько же. Очень волнуюсь, едва не тону – но не сдаюсь и прихожу к финишу!

После того как вся группа проплыла и отдышалась, тренер выдает всем первую спортивную награду – значок-медальку «Умею плавать. 50 метров». Какая-то девушка постарше рядом с тренером улыбается и весело подмигивает мне, а юноша пожимает руку: мол, крутой, можешь проплыть целых 50 метров! Куда только на радостях мы не цепляли свои значки – пострадали даже ни в чем не повинные резиновые шапочки! Зато теперь я был окончательно и бесповоротно готов к летнему отдыху на морском побережье солнечной Анапы!

«Байда» или каноэ: кто быстрее?

Перед тем как уехать по турпутевке в летний оздоровительный лагерь «Прометей» на берегу Черного моря, я тем летом отправился к бабушке и дедушке в город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Но дедушке Косте, к тому времени вышедшему на пенсию, не сиделось летом дома: он и сам устроился на работу, и меня пристроил. А работал Константин Михайлович сторожем в Школе олимпийского резерва – охранял байдарки и каноэ на берегу реки Северский Донец.



Мне, конечно, не слишком нравилось три раза в неделю просыпаться чуть свет и идти на работу к деду, но я всякий раз брал там одноместную «вертлявую» байдарку, которая так и норовила перевернуться. Шефство надо мной взял ученик СДЮШОР Андрей, которого не взяли на сборы из-за травмы. Заядлый пловец на каноэ, Андрей научил меня, как удержаться в подвижной одноместной байдарке, и уже скоро мы с ним устраивали соревнования «байдарка против каноэ».

Как волейбол победил Брюса Ли

О своих спортивных секциях девяностых вспоминает Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец – Первая моя секция была волейбольная, куда я записался сразу после пятого класса. Начинали заниматься в средней общеобразовательной школе №12, у известного тульского тренера Михаила Евгеньевича Сиднева. Благодаря ему я четыре года играл в команде, а потом продолжил играть за профессиональное училище №11 и за родной машиностроительный факультет тульского «политеха».

Куда бы ни привёл Илью учебный путь, его везде с распростертыми объятиями принимала волейбольная команда. И лишь раз он попытался сменить спортивное направление.

– В начале 90-х благодаря видеосалонам и фильмам про Брюса Ли популярной темой стали восточные единоборства. В одной из школ Заречья открылась секция ушу, в которую мы с пацанами записались! У меня были даже свои нунчаки – две относительно короткие увесистые палки, соединенные между собой частью металлической цепочки от затычки в ванной. Правда, восторг был недолгим: мы перестали ходить на тренировки, как только узнали, что ушу – это прежде всего гимнастика, медитация и комплекс упражнений для тела. Мы как-то настроились, что будут единоборства и «вертушки», настоящая борьба… В общем, ушу меня не впечатлило, и от карьеры Брюса Ли пришлось отказаться.

Умеешь плавать? Получи значок!

Советские значки «Умею плавать» выдавались за сдачу нормативов по плаванию. Цифра на значке «Умею плавать» (25, 50 и 100) означала дистанцию, которую преодолел юный пловец. Подобные значки имел право выдавать тренер в бассейне либо плаврук (физрук, который руководит занятиями плаванием) в детском спортивном лагере.

Знаете ли вы, что…