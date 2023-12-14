Туляки из легендарного кино СССР

Киноактеров, чья жизнь связана с Тулой, немало. Вспомнили тех, о ком редко говорят или не говорят вовсе, однако все они снялись в знаковых фильмах в истории отечественного кино.

Мать солдата тоже воевала

Удивительный факт – Антонина Максимова в своей жизни сыграла в кино более тридцати ролей, в том числе и главных, однако запомнилась своими недолгими появлениями на экране. Просто это было такое кино – всем фильмам кино.



Рекламный плакат фильма «Баллада о солдате».

В фильме «Баллада о солдате» Антонина Максимова появилась в самом финале. Сыграла она мать молодого солдата Алеши Скворцова. Это с ней так хотел повидаться молодой солдат, которому дали краткосрочный отпуск домой. Они успели они только обняться, а уже водитель машины отчаянно сигналил сыну – пора назад. Грузовик умчался вдаль, а Катерина Скворцова шла за ним вслед по проселочной дороге. В это время голос за кадром сообщал, что Алеша погиб на этой войне. Сколько времени заняла сцена? Несколько минут, не больше. Но она стала невероятным эмоциональным финалом фильма, которым восхищался весь мир.

«Балладу о солдате» посмотрели более 30 миллионов советских зрителей. Сценарист Валентин Ежов и режиссер Григорий Чухрай были удостоены Ленинской премии. А еще этот фильм собрал более 100 зарубежных призов.



Антонина Максимова в фильме «Баллада о солдате».

Когда в 1962 году большая бригада московских артистов давала один из первых больших концертов на новом стадионе «Тульские Лужники», в числе выступающих были и юный солдат Владимир Ивашов, а также его мама Антонина Максимова. Для переполненного стадиона они исполнили ту самую заключительную сцену фильма, которая конечно же у того поколения вызывала особые переживания. 1962 год – страшная война закончилась всего семнадцать лет назад.

Антонина Михайловна Максимова родилась в 1916 году в Туле. Ее отец Михаил Дмитриевич Максимов более тридцати лет работал на Тульском оружейном заводе. Мама Александра Ефимовна была домохозяйкой. Детей в семье было трое – дочь и два сына. Окончив школу, Антонина уехала в Москву и поступила на актерский факультет Учебно-театрального комбината имени А. В. Луначарского, который впоследствии стал ГИТИСом.

В кино начала сниматься еще в тридцатые годы. А в 1936-м сыграла одну из главных ролей в фильме Григория Рошаля «Зори Парижа» о Парижской коммуне.

Когда началась война, Антонина Михайловна ушла на фронт и служила радисткой. О своей мирной профессии, наверное, кому-то и рассказывала, но не искала себе особых привилегий. Честно служила, как и все остальные. Только в 1943 году, уже после победы под Сталинградом и на Курской дуге, ее зачислили во фронтовой театр Всероссийского театрального общества. Вместе с другими актерами она выступала на передовой, в госпиталях, участвовала в спектаклях театральной бригады 1-го фронтового театра ВТО.



Анатолий Папанов, Екатерина Савинова и Анитонина Максимова в фильме «Приходите завтра».

После войны снималась в кино. Даже небольшие ее появления на экране все равно помнились и помнятся. Антонина Максимова сыграла, например, актрису в фильме «Берегись, автомобиля» и невесту Николая – Анатолия Папанова в фильме «Приходите завтра».

Умерла в Москве после тяжелой болезни в 1986 году.

Неизвестный знаменитый фильм

Актер Владимир Буяновский сыграл не так много, но судьба и отвела ему слишком короткую жизнь. Зато он принял участие в одном из знаковых фильмов своего времени – «49 дней» 1962 года. Это был настоящий звездный билет в будущее. История, которая легла в основу фильма, взволновала, без преувеличения, людей всего мира.



Владимир Буяновский в фильме "49 дней".

В январе 1960 года баржу с четырьмя молодыми советскими солдатами – младшим сержантом Асхатом Зиганшиным и рядовыми Филиппом Поплавским, Анатолием Крючковским и Иваном Федотовым во время шторма унесло в открытый океан. Семь недель, целых 49 дней, они дрейфовали на судне, имея на борту лишь остатки трехдневного запаса продуктов. Баржу в конце концов ветром и течением унесло в открытый океан, и она удалилась от берега на расстояние 1 700 км. Пропавшие солдаты были обнаружены и спасены экипажем американского авианосца «Кирсардж».

Новость о чудесном спасении моментально облетела весь мир. Героическому экипажу была посвящена, по мнению многих исследователей, первая песня, которую сочинил Владимир Высоцкий. Она так и называлась: «Сорок девять дней» – «Суров же ты климат охотский…». В газетах их называли покорителями Тихого океана. Мэр Сан-Франциско вручил отважной четверке символические ключи дружбы от города.

Эта история невероятно восхитила и руководителя советского государства Никиту Хрущева. Практически сразу же начали снимать об этих событиях кино. О том, какого уровня был госзаказ, говорит уровень сценаристов. Их у фильма с незатейливой, в общем-то, экранной историей, было аж трое, и все – маститые советские писатели: Юрий Бондарев, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов. Этот фильм долгое время был недоступен – и эпоха Хрущева закончилась, и режиссер эмигрировал в некую ближневосточную страну. Казалось, он потерян навсегда, но сейчас «49 дней» уже есть в Сети.

Владимиру Буяновскому была доверена роль Рахматуллина – реального героя Асхата Зиганшина. А ведь он еще был студентом актерского факультета ВГИКа. Родился Владимир в 1940 году в городе Углич Ярославской области. Отец Василий Мефодьевич работал начальником местного отделения милиции, он погиб на войне в августе 1943 года. Без отца жить было трудно, и в пятидесятые годы Володя вместе с мамой переехали в Тульскую область – в город Суворов. Здесь он учился в школе №2, получил диплом о среднем образовании, остался работать в этой же школе учителем физкультуры. А потом – рискнул, решил учиться в Москве. Был принят в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе, и оказался в поистине блистательном коллективе. Его однокурсниками были будущие звезды отечественного кино – Жанна Прохоренко, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Евгений Жариков, Жанна Болотова, Татьяна Гаврилова.

Владимир и сам подавал большие надежды. Он начал сниматься еще будучи студентом третьего курса, чуть ли не первым из своих товарищей по учебе. Фильм с его участием «Зеленый патруль» имел успех. Потом были «49 дней». Но после окончания института карьера не задалась, ролей было мало. В 1967 году, правда, Владимир Буяновский сыграл немецкого офицера в популярной комедии с Юрием Соломиным и Натальей Румянцевой «Крепкий орешек».

За время после окончания института счастливо женился, у них в семье родилась дочь. Как все могло сложиться дальше, остается только гадать. Но у Владимира был врожденный порок сердца. Он боролся с этим как мог, делал специальную гимнастику, которая, как он считал, помогала. Однако в апреле 1968 года его жизненный путь оборвался. Владимир Буяновский ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Лучший Ярослав Мудрый

Его именно так и называли – лучшим Ярославом Мудрым в отечественном кино. На эту роль в одноименном фильме пробовались многие актеры, и очень даже маститые. Практически утвердили уже Анатолия Солоницына, снимавшегося у самого Тарковского. Претендовали на эту роль Игорь Ледогоров и Евгений Киндинов – тоже настоящие звезды кино. Но потом режиссер фильма Григорий Кохан увидел спектакль Тульского драматического театра «Царь Федор Иоаннович» и пригласил попробоваться на главную роль Юрия Муравицкого.



Юрий Муравицкий в фильме «Ярослав Мудрый».

Говорят, что когда Муравицкий предстал перед съемочной бригадой в образе Ярослава Мудрого все, включая историков-консультантов, ахнули – идеальное попадание. Практически один образ со скульптурным портретом Ярослава Мудрого, созданного выдающимся советским антропологом и скульптором Михаилом Герасимовым по останкам великого князя из саркофага в Софийском соборе.

Так Муравицкий получил первую главную свою роль в кино. Хотя он уже снимался в течение нескольких лет. В конце семидесятых, например, в фильме Одесской киностудии «Казаки-разбойники» играл вместе с другим актером из труппы Тульского драматического театра Олегом Корчиковым.

У актера началась насыщенная историческая жизнь. Юрий Муравицкий приезжал в Тулу на день-два, чтобы сыграть в спектаклях, в которых он занят. А это были «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого и «Задонщина». Везде – главные роли. Потом сразу после спектакля на поезд, и в Москву, где утром на студии «Мосфильм» начинались съемки.



Юрий Муравицкий в главной роли в спектакле Тульского драматического театра «Царь Федор Иоаннович».

Потом под Киевом построили даже настоящий каменный город с храмом, княжескими палатами, домами дружинников и челяди. Благо началось лето, и работы в театре стало меньше. Фильм был основан на романе «Диво» лауреата Государственной премии Павло Загребельного, на «Повести временных лет» и своде законов «Русская правда», составленном Ярославом Мудрым. К воплощению событий одиннадцатого века относились очень ответственно.

Тульская премьера фильма проходила в кинотеатре «Салют». Конечно же, в ней принимал участие и сам актер, который рассказал о работе над ролью и о той конкуренции на главную роль, которую пришлось выдержать.

После выхода фильма Юрий Муравицкий получил приглашение в Киевский театр русской драмы им. Леси Украинки. Немедленно получил квартиру, и на всю оставшуюся жизнь связал свою судьбу с Украиной. Служил долгие годы в театре, преподавал на кафедре театрального мастерства Киевского национального университета культуры и искусств, входил в жюри Всеукраинского театрального фестиваля «Классика сегодня». Поддерживал контакты и с коллегами из тульского театра. В кино у него более двадцати ролей.

Умер в 2015 году на 68-м году жизни.

Драка с Шукшиным

У Олега Корчикова 85 ролей в кино – очень солидный творческий багаж. В Тулу он приехал в 1973 году. О том, что это был очень хороший актер, говорит хотя бы тот факт, что на сцене тульского театра он дважды играл Ленина – в спектаклях «Третья патетическая» и «Синие кони на красной траве», но стал известен ролью уголовника.



Воровская малина из фильма "Калина красная". Олег Корчиков – крайний слева.

Вообще-то Корчикова пригласили тогда попробоваться совсем в другой картине – «Романс о влюбленных» Кончаловского. Но судьба распорядилась так, что он встретил знакомого в коридорах «Мосфильма» и тот пригласил зайти попробоваться к Шукшину.

«Когда шел первый раз к Шукшину – боялся», – признавался потом Олег Глебович. Но ничего, посидели, поговорил о самых разных вещах. Шукшину понравилось, что Корчиков родом из Уссурийского края, к сибирякам у него было особое отношение. На прощание попросил подумать, кого бы хотел сыграть в «Калине красной». Это оказалась роль молодого вора Шурки. Как вспоминал Олег Корчиков, вначале в сценарии был только один эпизод, потом добавилось еще несколько сцен, так что образ Шурки получил некое развитие.

В мае 1973 года съемочная группа уехала в Белозерск Вологодской области. «В Белозерске, и в деревне, где снимали фильм, Шукшина многие знали и любили, – вспоминал Корчиков. – При встрече раскланивались, называли Макарычем. И мы между собой тоже называли его Макарычем».

Шукшин, по его словам, всегда готов был поговорить с местными жителями, о чем-то расспросить. Это помогло и в работе над фильмом. В одной из окрестных деревень Шукшин нашел Куделиху, которая рассказала о судьбе своих сыновей. «Рассказ ее был снят нашим оператором без прикрас и ухищрений. Это одна из самых сильных сцен в фильме».

Шукшин, вспоминал, никогда не рассказывал как нужно сыграть. Самое большое – расскажет, что нужно сыграть, а уж правду будь добр, ищи сам.



Сцена с деньгами из «Калины красной».

Про съемки вспоминал сцену приезда Шурки к Егору в деревню с поручением передать деньги от Губошлепа. По сценарию Егор должен был ударить Шурку пачкой купюр и вернуть деньги. Делают один дубль, другой – не то. Нет настоящей злости, напряжения. Шукшин вне себя.

«Вдруг в одном из дублей, неожиданно размахнувшись, бьет меня два раза по лицу. По-настоящему, по-мужски, и рука у него тяжелая, крестьянская. Деньги рассыпаются по земле. В съемочной группе замешательство, и я не знаю, что делать. Первым желанием было дать сдачи. Но зубы сжал, сдержался. Стал собирать рассыпавшиеся по земле деньги. После съемки Шукшин подошел ко мне, обнял за плечи и вместо извинения сказал: знаешь, чего я больше всего испугался? Что не сдержишься, врежешь мне в ответ, и дубль будет загублен. Понимаешь, не должен был Шурка ответить. По смыслу – не должен. Нельзя ему».

Именно этот дубль и вошел в фильм.

Кстати, с Шукшиным Корчиков встретился еще раз и на тульской сцене – он играл одну из главных ролей в спектакле «Характеры», одном из рекордсменов зрительской популярности в истории театра.



Олег Корчиков (слева) в спектакле Тульского драматического театра по пьесе Шукшина «Характеры».

В начале 1980-х Олег Корчиков уехал в Ереван, затем перешел в Национальный академический драматический театр им. М. Горького в Минске. В нулевые годы часто снимался в эпизодических ролях у Дмитрия Астрахана – в фильмах «Перекресток», «Зал ожидания», «Контракт со смертью», «Подари мне лунный свет»

Скончался в 2017 году в Минске.