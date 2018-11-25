Как со дна Шатского водохранилища под Новомосковском поднимали «катюшу»

Фото tulagid71.ru и из архива Myslo.

«Выходила на берег катюша» – это про нее, про БМ-13. Причем в самом прямом смысле. Ровно 30 лет назад со дна водохранилища подняли боевую машину, которая сейчас стоит на ул. Комсомольской в городе химиков.

25 ноября 1988 г. со дна Шатского водохранилища была поднята «катюша», ушедшая под лед в декабре 1941 года. Поиски ее велись много лет, но лишь в этот год удалось установить точное местонахождение. Хотя примерные координаты были известны со времен войны – восточнее деревни Прудки, в 150-200 метрах от берега.

В декабре 1941 года по Шатскому водохранилищу проходил рубеж обороны Москвы. В районе Сталиногорска в военных действиях принимали участие реактивные артиллерийские установки БМ-13-16, известные нам теперь как «катюши», на шасси трактора СТЗ-5 НАТИ отдельного 12-го гвардейского минометного дивизиона.

Однажды потребовалось переправить «катюши» на другой берег водохранилища. Часть из них благополучно прошла по льду, а под одной он треснул.

Одним из очевидцев был подполковник в отставке М. Брейкин, который наблюдал переправу вместе с жителями деревни Прудки, откуда машины сходили на лед. Он писал, что «катюши» прибыли 11 декабря и были замаскированы между домами. Часов в восемнадцать-девятнадцать они произвели залпы. Солдаты говорили, что били по станции Узловая. На второй день после обеда начали переправляться.

По другим воспоминаниям очевидца, бывшего военврача М. Когана, он вместе с другими воинами спасал из полыньи расчет затонувшей боевой машины.

Помнили об этом случае и местные жители. Правда, в их рассказах иногда фигурировала не «катюша», а танк. Объяснялись такие разговоры просто – шатская «катюша» была на гусеничном ходу, издалека ее вполне можно было принять за танк.

Безуспешные попытки поднять «катюшу» предпринимались еще во время войны. С семидесятых годов ее неоднократно пытались найти тульские поисковики. Но все попытки ни к чему не привели. Считалось, что она лежит на дне, затянутая слоем ила, а потому и совершенно невидима обычному взгляду. К тулякам приезжали даже коллеги-подводники из Томска, но тоже ничего не нашли.

Машину по специально разработанной методике поиска под землей и водой с помощью протонного магнитометра нашли специалисты Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР во главе со старшим научным сотрудником Андреем Кирилловичем Станюковичем. Этот магнитометр мог определить наличие металлических предметов на глубине до 20 метров.

«Катюша» Бм-13 на базе стз-5 ведет огонь по вражеским позициям.

В сентябре 1988 года прибор показал, что на дне водохранилища на глубине десяти метров найден крупный металлический предмет. Дно исследовали водолазы и подтвердили: это действительно боевая реактивная установка.

Руководил экспедицией журналист Ваиз Юнисов, ему помогали водолазы, десантники, учащиеся ПТУ. А сама операция поиска и подъема была начата по инициативе участника Великой Отечественной войны Юрия Андреевича Никишина. В войну он был командиром «катюши» в Москве, воевал на Первом Украинском фронте, участвовал в боях при форсировании Одера, во взятии Берлина и даже лично расписался на рейхстаге. К «катюшам», на которых воевал, у него была, конечно, особенная любовь.

«Окруженные группировкой фашистов в городе Глогау на Одере в уличных боях мы били прямой наводкой реактивными снарядами по противнику, — вспоминал Юрий Андреевич. — Увидев, как стреляет «катюша», немцы бросились бежать».

Началась подготовка к подъему. Помогали очень многие новомосковские организации. Никишин позже рассказывал: «Рыбхоз» дал понтоны, «Союзпроммонтаж» выделил тягач и автокран, «Оргсинтез», СПТУ-13 — автомашины. Крытый эллинг для подводных работ нам предоставил «Азот», оборудование для размыва грунта — пожарная часть, четыре гусеничных трактора — УСМ-7 треста «Новомосковскхимстрой», сжатый воздух прислала горноспасательная станция. Колхоз «13-я годовщина Октября» дал несколько колесных тягачей, «Истоки Дона» — продукты питания.

Доставали «катюшу» дважды. В первый раз трос не выдержал, и только со второй попытки машину удалось поднять.

В честь участников операции потом устроили торжественный прием в Колонном зале Дома Союзов. Юрию Андреевичу Никишину вручили на нем почетный знак «Ветерану минометных гвардейских частей».

Первое время спасенная «катюша» стояла на Советской площади в Новомосковске. Кстати, если быть буквоедом, то эту машину никак не назвать «катюшей». Такое прозвище подобные реактивные установки получили позже, а во время боев за Тулу они звались «Марья Ивановна». В дневнике Жаворонкова, например, была такая запись: «Наша зенитная артиллерия и полевая тяжелая мотают противника и днем, и ночью, и особенно крепко работает «Марья Ивановна»». Только после войны он поправил «Марью Ивановну» на «катюшу».

Восстанавливали машину завод по ремонту дорожных машин, «Азот», электромеханический, котельно-механический и авторемонтный заводы. А 9 Мая 1989 года «Марья Ивановна» прошла своим ходом по улицам города и приняла участие в митинге у братской могилы в Урванском лесу.

Впоследствии ее установили у здания краеведческого музея по ул. Комсомольской. К юбилею Победы в 2015 году машина прошла реставрацию на МКП «Комбинат специального обслуживания», а потом возглавила парад Победы в Новомосковске.

*Из воспоминаний А. Малашкина «100 грамм за «Катюшу».