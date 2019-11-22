Тульские традиции: от поставщиков двора до кошерной водки

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Среди тульских брендов есть не только самовары и пряники к чаю, но и более крепкие напитки, качество которых отмечалось в разные времена на самом высшем уровне.

Тульская водка брала призы на международных выставках и поставлялась к императорскому двору, ни много, ни мало. Так что и царь Николай

Александрович, как говорят, отдававший должное знаменитому

русскому напитку, вполне себе мог позволить рюмочку-другую крепкой настойки от тульских умельцев.

Поставщики Двора

Одна из самых знаменитых купеческих династий в Тульской губернии

-Тимофеевские из Крапивны, владельцы «Винокуренного и водочного

торгово-промышленного товарищества», поставщики Двора Его

Императорского Величества. А это звание, так же, как право использовать

государственный герб России на своей продукции, можно было заслужить

только высоким качеством. На выставках Тимофеевские получали золотые и

серебряные медали качества, почетные дипломы, которые впоследствии

размещали на этикетках и вывесках.

В конце девятнадцатого века заводы Тимофеевских давали 67 процентов

всего зеленого вина в Тульской губернии. Продукцию «Винокуренного и

водочного торгово-промышленного товарищества братьев Тимофеевских"

подавали к праздничному столу не только во всей России, но и в нескольких

странах Европы. Для наливок нужны были самые разные ягоды: вишня,

слива, черная смородина, малина, рябина. От их ассортимента и наличия

зависело производство. Так что существование заводов в определенной мере способствовало развитию садоводства и в Крапивенском уезде, и в целом в Тульской губернии.

В Туле славились также крепкие напитки купца Владимира Петровича

Орехова, магазин которого находился на Посольской, нынешней Советской

улице. В 1911 году за высокое качество своих вин на выставке в Риме он был награжден Большой золотой медалью.

Казенный винзавод

В дореволюционной России, как и во все времена впрочем, пили с разной

одержимостью. К столу водка обычно подавалась перед закуской для

поднятия аппетита. Ее принято было выставлять в графине с лимонной

корочкой. В 1896 году, по инициативе министра финансов Сергея Юльевича

Витте, в России была введена государственная винная монополия.

Производить спиртное и торговать им получили право только казенные

предприятия.

Управа по максимуму приняла ряд ограничений для тех, кто торговал

водкой. Винные лавки должны были помещаться только в первом этаже

здания, вход в которые с наступлением сумерек до прекращения торговли должен освещаться фонариками. Хранение в винных лавках какой-либо

посуды, могущей служить для питья, безусловно запрещалось. Ночлег в

винных лавках ни под каким предлогом не допускался.

Храниться спиртное теперь должно было только в специально охраняемых

государственных складах. В Туле такой был построен по типовому проекту в

1903 году на южной окраине города. Спирт, основное сырье для него,

привозили сюда с многочисленных винокуренных заводов имевшихся в

губернии. Название винные склады, а потом и винзавод надолго вошло в лексикон туляков.

Бальзам в честь подарка Ельцину

В советское время тульский ликеро-водочный завод долгое время

производил стандартную продукцию. Тем более, что никаких секретов в этой

отрасли в то время не могло быть.

Переворотным, пожалуй, стало появление всесоюзно любимого «Рижского бальзама».

Иметь дома бутылочку Rigas Melnais balzams стало престижно. Преимущественно для того, чтобы добавлять его в кофе. Теперь во всех регионах вдруг осознали, что иметь фирменный региональный напиток — это очень даже хорошо. Осознать-то осознали, но далеко не все могли воплотить что-то подобное у себя на производстве. Однако Тула во всем времена умела удивить, и перед самой антиалкогольной компанией в 1984 году был придуман легендарный бренд -«Тульский сувенир». Это был первый в России фабричный полусладкий крепкий напиток. В отличие от прибалтийских полусладких крепленых напитков, которые традиционно пахли фруктами, «Тульский сувенир» обладал неповторимым запахом русских настоек. В нем было не менее двенадцати оттенков вкуса, которые давали цветочки сирени, бузины, фиалки трехцветной, листья черной смородины -все вместе они образовывали запах поля.

«Мы на «Тульский сувенир» даже не получили даже авторского

свидетельства, -рассказывала потом одна из авторов напитка, Зоя Глинская.

— Когда я узнала, что наш «Сувенир» выпускается где-то во Владимире, была потрясена. Этот напиток взял на ВДНХ медаль, после чего нам тактично разъяснили, что на алкогольную продукцию авторство не выдается».

После этого в Туле свои брендовые марки поставили едва ли не на поток.

Появилась первая фирменная водка -«Тульская особая», где использовался

ржаной солод, который в алкогольную продукцию до этого вообще не

добавлялся. Но он создавал приятный и неповторимый привкус ржаного

хлеба. Придумали уникальный ликер «Русич», подобного которому не было

во всем СНГ. Специалисты пробовали, и с интересом уточняли, сколько и в

каких пропорциях здесь использовали кофе и какао. А потом с удивлением

узнавали, что ни того, ни другого вообще нет.

И все-таки фирменным брендом Тульского ликеро-водочного завода стала водка. Лучшим сувениром из Тулы в то время были не только пряники, но оригинальная бутылка с фирменным напитком.

Пожалуй, одним из наиболее оригинальных свидетельств качества стало признание раввинским судом СНГ некоторых марок тульских водок кошерными продуктами с разрешением исповедующим иудаизм употреблять их по субботам и воскресеньям.

Время, однако, неумолимо. К концу девяностых годов тульский ликеро-

водочный завод был обанкрочен и прекратил свое существование. Ушли в

прошлое «Тульский сувенир», «Левша», горькая настойка «Орбита»,

уникальный «Черный алмаз».

Однако это вовсе не значит, что традиции и производство умерли совсем.

Сохранилась часть оборудования и производственные площадки, только

судьба у них теперь совсем разная. Так, например, «Первый купажный

завод» после долгих лет работы в составе разных алкогольных гигантов,

встал и был почти уже забыт. А недавно завод и технологическое

оборудование, которым пользовался предыдущий собственник, были

выкуплены и запущены вновь.

На нем делали, например, когда-то известную марку «Маруся», которая

пользовалась спросом настолько, что выпускалась еще и в малюсеньких

сувенирных бутылочках и разлеталась по всему миру. Линия по

производству таких крепких внутренним содержанием сувениров, также

сохранилась, но пока, говорят, не задействована. Традиции тульских

мастеров продолжаются. На том же «Первом купажном» не только

возрождают некогда знаменитые наши бренды, но и предлагают свои, новые.

Освоили, например, производство уникальных в мировой практике

подарочных изделий. Говорят, они уже стали теми сувенирами, которые

туристы тоже везут из Тулы.

Впрочем, удивляться не приходится — с запуском производства на завод

вернулись многие специалисты, выпускавшие продукцию высочайшего

качества не один десяток лет. Не в пример «Первому купажному» у другой

знаменитой тульской производственной площадки — Лужковского

спиртзавода — развития нет. Завод был обанкрочен в 2012 году, но с тех пор так и не заработал вновь, а между прочим, это один из старейших

спиртзаводов в России. И все же то, что родилось в Туле, могут делать

только туляки. Выпускать тульские бренды пытались и в ближних, и в

дальних областях, но тщетно. Сейчас же можно читать на этикетках «сделано в Туле» и быть уверенными, что это подлинное производство наших мастеров, которые умеют удивлять во всем. В том числе и в этой сфере.

Кстати, как утверждают сами виноделы, водка — это прежде всего напиток

общения. Не поверите, в старые времена на хорошую компанию, которая

собиралась просто для того, чтобы пообщаться и поделиться новостями,

хватало на весь вечер всего-то одного штофа. Просто меру надо знать во

всем. И это касается не только спирта.