Сокровища из СССР: семейный фарфор

За ним охотились, доставали как большой дефицит, ставили на видное место в сервант. И горько плакали, если разбивалось даже самое маленькое блюдце.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979 г.

Из чего пил чай пролетариат

Фарфоровая чайная и кофейная посуда была очень популярна в нашей стране задолго до Октябрьской революции 1917 года. Сегодня за настоящим советским фарфором охотятся коллекционеры по всему миру. Во времена строительства социализма штучную чайную посуду и целые сервизы создавали мастера Ленинградского фарфорового завода, Дулевский завод и некоторые другие производства.

Они славились на весь мир формой, росписью и скульптурой своих изделий в дореволюционные и совет­ские годы. Очень изящные штучные изделия выпускались советскими заводами в рамках экспонатов так называемого «агитационного фарфора», например фарфоровые фигурки красноармейца и советского партизана. Мастера создавали типажи советской революции, Красной армии, интернационала – и все они были фарфоровыми, а значит, легкими и очень изящными!

Однако «свобода фарфора», начавшаяся во второй половине 20-х годов прошлого века, была недолгой: уже очень скоро настоящие мастера ушли на покой или уехали в эмиграцию за пределы СССР.

«Агитплакаты на фарфоре» были все же штучными изделиями, музейными экспонатами – время массового фарфора было еще впереди.

В конце 30-х агитфарфор был запрещен государством, и его место заняли более безобидные представители посудного семейства.

В послевоенные годы буквально хлынул поток фарфора из друже­ственных стран социалистического лагеря: ГДР, Венгрии, Болгарии и других.

«Белая скатерть, разбитые блюдца…»

«…девочка плачет – а девочки смеются», – споет в самом начале нулевых рок-певица Юлия Чичерина. В восьмидесятые разбить чашку или блюдце дорогого чайного сервиза «Мадонна» или миниатюрного разноцветного кофейного наборчика, произведенного в дружественной ГДР, считалось большой неудачей – какое там «на счастье»?!

«О, «Мадонна»!» – примерно так реагировали многие гости, когда видели в серванте родных или друзей этот чайный сервиз. В нашей семье, к сожалению, не было культового сервиза «Мадонна», зато в дни рождений из стенки доставали другой…

…1988 год. На мой восьмой день рождения бабушка Антонина Леонтьевна достает из мебельной стенки тогда еще совсем новенький сине-белый с золотом чайный сервиз! Изящный, с позолотой фарфоровый заварочный чайник, сахарница с белоснежной крышкой. Откуда-то появляется на алюминиевом подносе единственный торт, к которому я с детства питаю слабость – «Наполеон» по фирменному рецепту бабушки!

Ем с удовольствием, вспоминая, как накануне помогал ей взбивать крем миксером, крошил коржи для посыпки и то и дело «снимал пробу» (разумеется, это было любимым занятием в «помощи» бабушке!). Иногда после чаепития мне доверяли аккуратно помыть и вытереть наш семейный сервиз. Всегда удивлялся, какой же он легкий, яркий и блестящий!

О роли и месте, которое занимали наборы фарфоровых чайных и кофейных пар в жизни советских семей в 80-е, вспоминает туляк Илья Кравец, 46 лет:

Илья Кравец – Фарфоровый чайный сервиз в нашей семье, как и во многих других семьях в те годы, хранился в квартире на самом видном месте – за стеклом, на полке серванта. Кстати, у нас в серванте стояло сразу два чайных сервиза из фарфора. Один был больше похож на детский, с небольшими кружечками и блюдечками – такой совсем миниатюрный набор, возможно, кофейный. Бело-зеленого цвета, с молочником и сахарницей, он появился в серванте первым, притягивая к себе наши с сестрой восхищенные взгляды! Мы периодически вытаскивали чашки из серванта, наливали и пили из них чай. Помню, мама переживала, что мы разобьем семейный фарфор. Просила поставить обратно, мол, это посуда только для праздников! И вот однажды крестная привезла нам в подарок настоящий сервиз «Мадонна» производства ГДР. Это был фурор! Ну и отныне, когда мы с сестрой вытаскивали из серванта первый сервиз, на нас не ругались, так как «Мадонна» была важнее. Ее очень берегли и доставали из серванта изящные, с перламутром и золотом чашки и блюдца, только по самым торжественным поводам вроде Нового года, дня рождения члена семьи или визита важных гостей. Сервиз и в самом деле был очень красивым и утонченным, розового оттенка с синевой, расписанный перламутром, с изображением фигур древнегреческого эпоса. Помню, у нас в гостях бывала моя тетя, которая любила наливать чай в блюдце и так его пить, – со стороны это выглядело весьма изящно и стильно! Мы с сестрой, глядя на нее, пытались делать то же самое.

Фарфоровая «Эспаньола» и слоники из детства

Помимо сервизов, отдельное место в серванте занимали и другие красивые изделия из фарфора. Совет­ские дети с огромным удовольствием играли не только в чаепитие по книгам Льюиса Кэрролла, но даже были участниками захватывающих пиратских абордажей по приключенческим романам Роберта Льюиса Стивенсона!

– Еще в серванте стояли слоники, которыми мы вместе с сестрой любили играть, – конечно, втайне от родителей. Также объектом игр был большой и очень красивый фарфоровый парусник. Достаточно было просто посильнее включить фантазию – а все остальное парусник делал сам!

Он был полый, а внутри него можно было включать лампочку, тогда, особенно в темноте, корабль со светящимися изнутри иллюминаторами выглядел чрезвычайно эффектно – настоящая гроза морей, стивенсоновская пиратская «Эспаньола»! Было очень досадно, когда однажды я ее случайно уронил, – пришлось нашему папе подклеивать паруснику некоторые сломанные мачты.

Фарфор во времена «союза советских» позволял детям ни много ни мало приобщаться к прекрасному, видеть яркие краски и получать эстетическое удовольствие от предметов искусства. Ну и просто ценить ту редкую красоту, которая все-таки, несмотря ни на что, присутствовала в сером быту граждан.

Знаете ли вы, что…

…в ГДР чайные сервизы, извест­ные в СССР как «Мадонна», выпускались под другими «брендами» – «Ульрика», «Хелика» и проч.;

…словом «десерт» до революции называли скульптурные группы на столах, изготовленные из фарфора и посвящённые определенной тематике;

…до революции в фарфоровых чашках часто предусматривали специальную «полочку для усов» для удобства бравых военных тех лет – они позволяли пить чай и сохранять «ус сухим».

Только цифры

* 5000 рублей стоит чайный сервиз «Мадонна» на шесть персон на «Авито».

* 1,5 млн долларов – столько сегодня можно выручить на мировых аукционах за коллекционные фигурки мастеров агитфарфора 20-х годов.

* 50 предприятий во всех союзных республиках выпускали фарфоровую посуду и изделия из фарфора для нужд советских граждан.