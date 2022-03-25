Марля, ситечки и марганцовка: быт новорожденных и их родителей в 80-х. Часть 1

На фото Вера и Саша (в коляске) Гридневы. Лето 1987 года.

Мысль о нон-стоп кипячении подгузников ввергает современных мам в ужас, а для советских семей это было обыденностью. Вспоминаем подробности!

Из-за введенных экономических санкций в России взлетели цены на одноразовые подгузники, детские влажные салфетки, одноразовые пеленки и другие предметы детской гигиены, к которым мы все привыкли и которые давно уже воспринимаются как данность. Почти все тульские мамы, с которыми Myslo обсудил сложившуюся экономическую ситуацию, вспомнили рассказы своих родителей: о марлевых подгузниках, бесконечной стирке и глажке. Конечно, в контексте того, что не хотелось бы в XXI веке получить такой опыт из-за тотального дефицита.

Что ж, мы, конечно, вместе с этими мамами надеемся, что до такого не дойдет, ситуация стабилизируется и цены если уж не снизятся, так хоть перестанут расти, но… Все равно решили расспросить тех, чьи дети родились в 80-е: а как это было?

Про приданое

Татьяна Владимировна Алексеева стала мамой в 1988 году. В то время список обязательного приданого малышу был таким:

рулон марли (подробнее об этом чуть позже),

8−10 тонких бязевых пеленок,

8−10 байковых пеленок,

одеяло ватное (для зимы),

шерстяное одеяло,

каньевое (его еще называли коневым) одеялко — жаккардовое,

одежда — распашонки, ползунки, чепчики, шапочки шерстяные и пуховые.

- Еще был такой загадочный атрибут, как НАГЛАЗНИК. Это такая пеленка, у которой один угол был из кружева. Ею не пеленали младенца, а заворачивали вместе с одеялом — кружевной угол закрывал лицо малыша. Наверное, чтобы он не подсматривал. Или чтобы не сглазили — у кого какие были соображения на этот счет, — вспоминает Татьяна Владимировна.

Пеленки, кстати, чаще всего шили сами. В магазине покупали отрезы нужной ткани и кроили. Так дешевле получалось, да и расцветку можно было выбрать по вкусу.

Самое важное: все вещи, которые покупали для первенца, не выбрасывали. Разве что за исключением марли. Кипятили, складывали и хранили для второго малыша!



На фото — Галина Владимировна Гриднева с друзьями.

В модной алой ГДР-овской коляске спит маленькая Вера.

У Саши, которая родилась годом позже, потом была такая же, но вишневого цвета — обе покупали в Москве.

Про подгузники

Символ «советского» родительства — это, безусловно, марля. Рулон, как мы уже отметили, входил в обязательное приданое каждого малыша.

- В продаже марли особо-то и не было. Обычно ее дарил кто-то, связанный с медучреждениями, или родственники доставали по своим связям, — вспоминает Татьяна Владимировна.

Галине Юрьевне Ореховой, например, к рождению младшего сына в 1989 году марлю достала мама — принесла целый рулон с работы — удача невероятная: «Еще когда я была беременна, мама делала из нее подгузники: резала на квадраты, складывала в четыре, кажется, слоя и прострачивала по периметру, чтобы при стирке на разваливались». Галина Юрьевна также призналась, что потом, когда ребенок вырастал, эти марлевые подгузники было очень удобно использовать для вытирания пыли. Идеальные тряпочки получались!

Впрочем, именно с шитьем подгузников заморачивались далеко не все:

- Я резала из марли квадраты метр на метр, складывала треугольником — вот и подгузник получался! — рассказывает Галина Владимировна Гриднева, мама двух дочек-погодок — 1985 и 1986 годов рождения. — Марля, кстати, была не то, что сейчас, как решето, а качественная, прочная. Сейчас такую и не найдешь уже, разве что с советского времени у кого запасы сохранились.

Особым шиком было достать прообраз современных памперсов — советские одноразовые подгузники!

Везло так немногим, но счастливчики до сих пор вспоминают эту удачу. Одним из них был Юрий Николаевич, у которого в 1989 году в областном роддоме родилась дочь:

- Помню, позвонил в роддом. «У вас дочь», — говорят. Я еще так удивился: «Как дочь?!» «Вот так — дочь». Понял, что деваться некуда, пора делать запасы… Дома был рулон марли — я его нарезал на квадраты 65 на 65 примерно, прокипятил, высушил, прогладил, стопкой сложил… За остальным приданым пошел в магазин «Школьник» на ул. Кутузова, недалеко от пересечения с ул. Рихарда Зорге. Смотрю, а там продают одноразовые подгузники! Пачка десять подгузников стоила что-то около полутора рублей, может, 1 рубль 90 копеек, но точно меньше двух. Я еще подумал: «Нормальная цена!» Тогда это была редкость невероятная, упускать никак нельзя. Прошу сразу три упаковки и бегом в кассу оплачивать. Каждая упаковка — это 10 пачек. Размером существенно больше самого большого чемодана, который вы можете себе представить. То есть три упаковки — это, мягко говоря, очень много. У меня сейчас довольно большой внедорожник — так вот я думаю, они бы и в него не поместились… Но что делать? Погрузил их на себя и героически донес до дома на ул. Баженова. Это того стоило: одноразовые подгузники позволили нам хоть иногда выдыхать от постоянного кипячения…

По словам Юрия Николаевича, эти чудо-подгузники по принципу были почти как нынешние памперсы: «Они были похожи на пакет размером сантиметров 35 в длину, 10 в ширину и 5 в толщину. Внутри — что-то вроде вспененной целлюлозы. Довольно хорошо сминались и неплохо впитывали все, что должны были. Первое время они были сильно больше дочки, но потом, когда подросла, очень даже ничего стали».



Попка в этих одноразовых подгузниках получалась очень «аппетитная»!

На фото — маленькая Ксюша со своей любимой игрушкой, 1990 год.

Кстати, если прямо сейчас бабушки упрекают вас в том, что вы «мучаете ребенка в этих памперсах», «у него попа сопреет, ноги станут колесом и детей не будет», то выдохните: так было, есть и будет всегда. Молодой папа Юрий Николаевич тоже столкнулся с колоссальным противодействием со стороны бабушек: «Эти бумажные одноразовые подгузники были довольно объемными. Основной аргумент старшего поколения — „у девочки ноги кривые будут, и ей только и останется, что на лошади ездить!“. В итоге обошлось: ноги не пострадали, но лошадей дочка на всякий случай очень полюбила. В общем, подгузники эти — вещь. Классные были!»

Но вернемся к более «народной» марлечке. Галина Владимировна Гриднева, например, марлевые подгузники использовала только с совсем новорожденными (до двух месяцев примерно) или куда-то «на выход». А так справлялась кучей колготок, ползунков и бесконечной стиркой.

Про стирку

О да, стирка — это то, что неизменно с ужасом в глазах вспоминают все родители.

- Стирали марлю и пеленки обязательно детским мылом. Его терли на терке, как морковку, — говорит Татьяна Владимировна.

- Сначала в холодной воде замочить, потом руками с мылом оттереть все загрязнения, если белое — в баки и на плиту, кипятить, — без запинки перечисляет Галина Юрьевна. — У нас была машинка-полуавтомат, но детское я в ней не стирала, разве что иногда одеялки какие-то, но не подгузники и одежду. Это — только руками!

А Галина Владимировна вспоминает классный лайфхак для того, чтобы «белое оставалось белым»:

- Кипятить подгузники с этой целью было бесполезно — не помогало. Все эти места, которые не отстирывались, нужно было предварительно намылить хозяйственным мылом — именно хозяйственным! — и положить в слабый раствор марганцовки. А потом уже стирать, как обычно — хоть в машинке, хоть руками. Я тогда всем своим знакомым этот секрет рассказывала — работал на ура!

- В квартире все эти марли-пеленки сохли на всех возможных местах: на веревках в ванной, на кухне, в коридоре… — рассказывает Татьяна Владимировна. — После их обязательно надо было гладить: с двух сторон горячим утюгом. Кто это придумал, не знаю, но это было самое гадкое. Ты — просто как стирально-гладильный агрегат: все время стираешь, отжимаешь и гладишь. Это я сейчас понимаю, что горячий утюг заваривает ткань, и лучше, как в Израиле — носить неглаженную одежду. Но тогда покорно все это делала изо дня в день.



Вера и Саша Гридневы с бабушкой. На заднем плане — масштабы «детской» стирки.

- Стол для глажки у нас все время был разобран. У знакомых с маленькими детьми то же: собирать было бесполезно, только уберешь — опять гладить. Как мы все это делали, как успевали — даже и не знаю, — удивляется Галина Юрьевна.

Из-за вечно мокрых пеленок и стирки в домах с новорожденными пахло по-особенному.

- Запах детский, специфический. Я его до сих пор помню, — рассказывает Галина Юрьевна. — Он приятный, его ни с чем не спутаешь. С внучками я такого запаха уже не чувствовала — он исчез, когда пришли памперсы.

По мнению Юрия Николаевича, вся эта возня с подгузниками-пеленками очень сплачивала семью: «Мама ребенком занимается, папа гладит все это безобразие огненным утюгом каждый день без перерыва — идиллия!» — то ли шутит, то ли и вправду ностальгирует он.

Галина Владимировна вспоминает этот период не с такой нежностью — все же с погодками труднее: «Первый ребенок — это когда все кипятишь и гладишь с двух сторон. А со вторым это уже пройденный этап. Почти ничего этого не делала. Чистые — да и ладно. А если на солнышке высохли — так вообще красота!»

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Это только первая часть нашей ностальгии. Вторую мы опубликуем на Myslo уже в понедельник, 28 марта. В ней расскажем про горшки, особенности прогулок с новорожденными и всяких бытовых мелочах. Не переключайтесь!