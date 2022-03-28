Быт новорожденных и их родителей в 80-х. Часть 2

«Ладушки» от маленькой Ксюши, ноябрь 1990 года.

Публикуем вторую часть воспоминаний о том, как растили детей в советское время, когда практически не было одноразовых подгузников, удобных бутылочек и баночной еды.

Часть 1: про приданое, подгузники и стирку-глажку в режиме нон-стоп

Про горшки

Что спасало родителей от гор стирки и глажки? Горшки!

Сейчас принято дожидаться «осознанности» от ребенка в этом вопросе, и приучать к горшку рекомендуют начинать не раньше 1,5−2 лет. Но без одноразовых подгузников за эти два года родители бы стерли руки в кровь, накачали бы огромные бицепсы в упражнениях с утюгом и лишились бы основного запаса нервных клеток. Поэтому детей начинали приучать к горшку как можно раньше.

- Еще и до приучения мы практиковали высаживание. В голове был жесткий тайминг: «поел — пописал — покакал». В нужное время брали на ручки и к раковине «пись-пись», — вспоминает Юрий Николаевич. — А так, конечно, все были заинтересованы в том, чтобы ребенок как можно раньше приучился к горшку. Мои дети были максимально быстро высажены на горшок.

- Как только дети начинали более-менее сидеть, высаживала их на горшки. Иногда падали с них, если отвернешься… Они же круглые были, как кастрюли, а не как сейчас, «стульчиками», — объясняет Галина Владимировна. — Проблема мокрых ползунков и колготок решалась довольно быстро. До года стабильно знали горшок и редко-редко уже «осечки» были.



Самый тематический снимок этой ностальгии!

Впрочем, некоторым детям уже в то время доставались «крутые» горшки.

- Когда младшему сыну было около года (это 1990 год), я пошла в хозяйственный магазин на ул. Циолковского. Там купила ему детское креслице и красный горшок в виде машинки, — вспоминает Галина Юрьевна. — Обычные суденышки у меня дома были, но хотелось сыну что-то новенькое, красивое. Вот и шла со своими сокровищами пешком до дома на ул. Фрунзе: в транспорт с этими креслом и горшком войти не смогла, большие очень были. Сын очень любил этот горшок-машинку, до сих пор его помнит.



На фото — Галина Юрьевна с сыном. Маленький Сережа сидит как раз в том креслице,

которое его мама тащила на себе через весь город!

- А я своей дочке в августе 1989-го, еще до ее появления на свет, в одной из командировок в республики купил совершенно «космический» горшок! — с гордостью рассказывает Юрий Николаевич. — Ни у кого такого не было. Во-первых, он был устойчивый, как стульчик: с обычных горшков дети падали часто, а с этим такое было исключено. Во-вторых, яркий — оранжевый! Классный был горшок, неубиваемый. Дожил до рождения сына 8 лет спустя и ему тоже отлично послужил. Жалко, внучке не достался…

Про прогулки

Не могли не обсудить с нашими героями тревожный вопрос: а как гулять с новорожденным в марлевых подгузниках, которые в момент намокали?!

- Зимой ребенка на прогулку собирали, как матрешку: сначала треугольничком заворачивали марлевый подгузник, потом тонкая пеленка (ребенок получался такой «колбаской», не мог пошевелить ни ручками, ни ножками), потом пеленка фланелевая, затем одеяло, — рассказывает Татьяна Владимировна. — На прогулку собирались после кормёжки и после того, как малыш пописает. Чтобы не в мокром был.

Вот и весь секрет — просто подгадывать момент. Об этом же рассказывает и Галина Юрьевна — оба ее сына родились осенью, так что период новорожденности проходил в холодное время года:

- Стелили такие «дубовые» рыжие клеенки в коляску. Такие же в кроватках были, чтобы матрасы не прописывали. Когда совсем маленькие были, так если описывались во время прогулки, то плакать начинали. Сразу понимаешь: домой пора. Да и через некоторое время знаешь уже ребенка и подгадываешь: поел, пописал — пошли на прогулку на час-полтора, а потом домой скорей. Помню это особенное чувство, когда разворачиваешь, а ребенок еще не успел свои дела сделать: «Ой как хорошо, сухие пришли!» Конечно, по 2,5 часа, как сейчас рекомендуют, вряд ли кто-то гулял.

Ну, а если прогулки не в холодное время года, то просто брали с собой кучу переодёвки.

- У меня с прогулками все было просто: частный дом — коляску на улицу выставила, ребенок там спит, а сама что-то по дому успеваю. Когда девочки просыпались, начинала гавкать наша овчарка Лайф, — вспоминает Галина Владимировна.



Маленькая Вера со своей «нянькой» — овчаркой Лайфом

В общем, справлялись и даже не думали о том, что это какая-то проблема!

Про остальное

Из ухода за детскими попками были в основном детский крем и присыпка. Но с марлевыми подгузниками дерматиты были неизбежны. Их лечили мудреными «народными» средствами:

- Помню, сначала промывали кипяченой водой со слабым раствором марганцовки, а потом мазали смесью прокипячённого подсолнечного масла с прополисом, кажется. Пропорций точных не помню, были какие-то хитрые рецепты, — рассказывает Галина Юрьевна.

Купать детей было принято в травах — заваривали череду, ромашку.

Или же слабый раствор марганцовки. Кажется, просто незаменимая вещь советского быта — и стирать, и детей мыть… И все это в кипяченую воду — под проточной совсем малышей не мыли!



Галина Владимировна с Верой. Малышку сильно покусали комары!

Галина Владимировна вспоминает, как сложно было с бутылочками:

- В наших аптеках продавались обычные, с маленьким узеньким горлышком и сосками без дырки (протыкали горячей иглой). Самая главная их проблема — хрупкость. Если уронишь — то сразу вдребезги. И шли трещинами, если остужали горячее молоко в холодной воде… Поэтому старались искать чехословацкие. У них было широкое горло, широкая накручивающаяся пробка и широкая соска, которая по своему строению была более-менее приближена к форме груди. Они крепкие были; бились, только если уж совсем их об стену шарахнуть. И не трескались от перепада температур! Но их еще найти надо было. Один раз только удалось купить в Туле. Потом ездили в Москву и, помимо всего прочего, тащили из столицы еще и эти бутылочки.

С введением прикорма проблемы не заканчивались. Пюрешек никаких не было, их делали самостоятельно: терли через сито отварное мясо, овощи, фрукты…

- В момент введения прикорма мы жили у мамы в деревне. Лето, тепло. И я тру все через сито… У нас вокруг дома все было завалено дырявыми ситечками — так я старательно это делала, что они у меня «летели» одно за другим, — сокрушается Галина Юрьевна.

Прорезывателей, конечно, в то время тоже не было никаких. Грызли, что попадется: игрушка так игрушка, деревяшка так деревяшка. «Моя сестра, которая родилась в 70-х, грызла бортик своей кроватки. Зубы прорезывались прекрасно!» — смеется Галина Владимировна.

Советским родителям приходилось проявлять смекалку в самых неожиданных ситуациях. Например, самим мастерить медицинские бандажи и ортезы. Это сейчас все продается, а тогда — днем с огнем не сыщешь. Такой опыт был у Галины Владимировны с первой дочкой:

- У Веры была дисплазия тазобедренных суставов. Ортопед дал нам образец стремян Павлика — специального приспособления для того, чтобы ножки новорожденного всегда были разведены и суставы сами встали на место. Мы должны были сами сшить ЭТО и постоянно надевать на дочку: берешь сначала пеленку и в стремена вставляешь для разведения ножек, потом стелешь рыжую клеенку, а следом, к телу — марлевый подгузник. Получалась довольно жесткая конструкция. И так — на целый день, только марлю меняешь по мере загрязнения. Но Вере это не помогло, и врачи заговорили о необходимости операции. Тогда я вставила в стремена вместо пеленки картон. Дочка орала несколько суток не переставая, но суставы встали на место, операция не потребовалась! В распорках ребенок провел 5 месяцев — до полугода. В бытовом плане это ад: у ребенка ножки всегда широко разведены, зимой в одеяло с трудом заворачивала, в коляску не помещалась… Ездила с ней в Семашко к ортопеду и на рентген на автобусе, носила Веру на руках. Руки отрывались просто. Никому не пожелаю такое пережить…



Маленькая Вера в тех самых стременах Павлика

Вместо заключения

- Смотрю я на сегодняшних мамочек и завидую им, — подытоживает Татьяна Владимировна. — У нас быт съедал очень много времени счастливого общения с ребенком. Очень сочувствую, если им придется отказаться от каких-то благ цивилизации и перейти на знакомый нам «первобытный» режим.