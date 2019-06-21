Летний отдых по-советски 2

1970-е годы, река Воронка. Тулячки в модных купальниках из хлопка «жатка». На заднем плане народ увлечённо играет в волейбол.Фото из коллекции Владимира Щербакова.

Продолжим сегодня вспоминать, каким был летний отдых советских граждан в эпоху «развитого социализма», то есть с середины 60-х до конца 80-х годов прошлого века.

Продолжение. Начало – здесь.

В эпоху правления Хрущёва гражданам стали раздавать участки земли для строительства летних домиков и выращивания овощей-фруктов. Площадь персональных сельхозугодий составляла шесть соток.

Говорят, что норма эта «шестисоточная» взята была не с потолка. Специалисты рассчитали, что обогатиться с такого участка невозможно, а значит, граждане не предпочтут личное хозяйство общественно полезному труду. Кстати, лимитированы были не только размеры земельного участка, но также кубатура дома, его высота и даже параметры веранды и туалета. Те, у кого была возможность, строили из кирпича, но большинство свои дачки-малышки частенько «собирали» из подручного материала — некондиционной доски, вагонки, деревянной тары и т. п. Из брёвен и бруса строить было нельзя, потому что «это вам не деревня, а садоводческое товарищество».

Такие кораблики до конца 80-х бодро сновали по Оке в качестве экскурсионного и пассажирского транспорта.

К помощи архитекторов редко кто прибегал, проекты дач «сочиняли» сами. В результате на свет рождались строения настолько курьезные, что рядом с ними избушка Бабы-яги выглядит писаной красавицей!



До сих пор такие сооружения сохранились по всей стране, хотя количество их постепенно убывает: новые времена диктуют новые требования к комфорту.



1960-е, Тула. Пляж на Упе в районе старого Чулковского моста: «лягушатник» для детей, лодки, вышка для прыжков в воду (слева). Кому это всё помешало?

Чтобы получить вожделенный урожай, на дачах приходилось (да и сейчас приходится) трудиться в поте лица и тела. Но самые лучшие воспоминания касаются не труда, а отдыха — купания в прудах и речках, принятия солнечных ванн на берегу или возле дома на стареньких «люминиевых» раскладушках, чтения книг (!), рыбалки, походов в лес за ягодами-грибами, дружеских посиделок с соседями и пр. и пр. Шашлыков не жарили — это было не в традиции, да и с мясом в стране имелась ощутимая напряжёнка.

Конец 1960-х, Тульская область. Семейный отдых на турбазе.

1960-е, Тульская область. Одна из турбаз на р. Оке.

К морю «дикарём»

Ещё один вариант неорганизованного отдыха — поездка на море «дикарём». Правда, чтобы купить заветный билет на поезд до «самого синего в мире» Чёрного моря, приходилось стоять перед кассами Московского вокзала подчас столько же времени, сколько занимала сама дорога на юг. Знакомством с билетёршами дорожили даже больше, чем с продавцами мясного отдела…

К 1977 году в тёплые края летом можно было долететь самолётом: из тульского аэро­порта стальные птицы доставляли пассажиров в Адлер, Минеральные Воды, Краснодар, Мариуполь…

…По приезду снимали жилье у местных. Койка в хлипком дощатом сарайчике стоила рубль-полтора в сутки, более комфортабельное жильё

(летняя кухня, веранда, комната в жилом доме) — 2,5−3 рэ.

Обедали в заведениях общепита — столовых, кафе, ресторанах или готовили еду сами. «Дошираков» не было, зато были вкуснейшие супчики в пакетиках и брикетах, тушёнка из настоящего мяса и сгущёнка из настоящего молока. Их с аппетитом употребляли также «походники», которые располагались с палатками на побережье. А вообще качеству жилья особого внимания «дикари» не придавали — ехали-то не дремать в креслах-качалках под магнолиями, а наслаждаться общением с морем.

1976, Тульская область. Турбаза «Велегож».

Во что одевались

Общение это было делом чрезвычайно приятным, но хлопотным: на «цивильных» пляжах народу собиралось очень много, не протолкнуться. Чтобы занять приличное место, приходили в раннюю рань. Лежаков почти не было, загорали на полотенцах, надувных матрасах или просто на песке (гальке). Наряды у отдыхающих — сплошь отечественные. Так как до середины 70-х фабричные «эластичные» купальники и плавки встречались нечасто, некоторые дамы обходились самошитыми комплектами из ситчика и сатина, некоторые демонстрировали стильные вязаные купальники, тоже хендмейд.

Кавалеры комфортно чувствовали себя в семейных труселях или смешных плавках с завязочками по бокам.

Алчные фарцовщики (спекулянты) ломили за модный импорт цены бесчеловечные. Например, на тульской барахолке в 70-х годах цена за бикини доходила до 100 р., за цельный купальник — до 200 рублей! При средней зарплате в 140 рублей такой шик мало кто мог себе позволить…

После московской Олимпиады морские (и не только) пляжи стали выглядеть веселее — советская «лёгенькая» промышленность предлагала вполне приличные купальные наряды. Фасоны, правда, оставались пуританскими, но юные модницы вносили в них свои корректировки. Например, обрезали у высоких трусиков верх, превращая их в остромодные низенькие бикини.

Среди берёзок средней полосы

В хорошую погоду, особенно в выходные дни, туляки устремлялись на местные водоёмы — Упу, Воронку, пруды в Центральном парке. Ездили и на Оку, но реже, — далековато. Загорали, купались, играли в волейбол, «картошку», бадминтон, резались в картишки, катались на лодках и катамаранах, заводили приятные знакомства.



1970-е. Туляки отдыхают на р. Воронке

Интересно, что в нашем тульском парке народ очень любил отдыхать семьями в берёзовой роще. Расстилали тканевые одеяла на травке, разоблачались до «отдыхального» наряда и предавались приятному времяпрепровождению на пленэре. Захотел принять водные процедуры — спустился к среднему, оборудованному для купания пруду, до него ходу пять минут.



Начало 70-х, река Воронка. Любимое развлечение отдыхающих — катание на катамаране.

Шашлык-машлык никто не жарил, обходились принесённым традиционным набором продуктов: картошечкой в мундире, сваренными вкрутую яйцами, сезонными овощами и фруктами, жареной курой (редко). Исключительно популярна была окрошка на вкусном холодном квасе, который тогда продавали из больших жёлтых бочек на колёсах (12 копеек за литр).



1966, Тула. Пляж на втором пруду Центрального парка им. П. П. Белоусова .

…Как и теперь, Белоусовский парк был любимым местом отдыха горожан. Только он был тогда другим — более простым, более зелёным и более уютным. Теперь он изменился, стал приглаженным, модным, громким. Каждому времени — своё, так было всегда…