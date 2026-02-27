Что мы слушали в девяностые: «Сектор газа», «Мальчишник» и все-все-все

Лихие девяностые ворвались в нашу жизнь не только яркой одеждой и нолями в купюрах, но и непристойными песнями, в которых можно было петь что угодно и как угодно!

«Поговори с ней о сексе…»

«Она хочет знать все!» – в 1991 году эта песня троицы тогда еще совсем молодых рэпперов Дэна, Дельфина и Мутабора звучала из всех музыкальных точек Центрального рынка Тулы. Эти ребята исполняли речитативом скабрезные стишки про секс, старшую сестру и другие подростковые эротические фантазии.

Если бы этой песни не было – ее стоило бы специально придумать и растиражировать повсеместно, как обязательный элемент государственной демографической политики ельцинской эпохи.

«Нам бы выпить, покурить и завалить кого-нибудь!» – так пели неугомонные рэпперы из «Мальчишника» – и мы, подростки, хором подпевали!

…Весна 1992 года. Мне хитростью удалось упросить маму купить кассету, на которой было записано два альбома «Мальчишника»!

Через пару дней альбомы были переписаны и прослушаны не один десяток раз, мы с пацанами начали на рэперский (как мы тогда искренне думали!) манер называть деньги «лавэ», девчонок из класса – «чиксами».

Тут же были построены планы приобщения «чикс» из нашего класса к эротической лирике популярного коллектива.



Решили, что «Секс – как это мило» будет для первого раза крутовато, сошлись на «Танцах» – «и пусть думают пока, что это только танцы!»



В итоге на дискотеке в классе, которую мы с другом устраивали, подключив к моей черной «Орбите» его кремового цвета «Электронику», наша затея с треском провалилась. Девчонки, заслышав первые звуки «Танцев», стайкой упорхнули в школьный туалет.

А на той же неделе в передаче «МузОбоз» по телевизору поздно ночью показали новый эротиче­ский видеоклип Лики МС «Дождь». Даже несмотря на то обстоятельство, что из эротики в клипе присутствовала лишь минимально обнаженная часть тела исполнительницы, мы с друзьями тут же приняли это событие на свой счет – по крайней мере, разговоров и перешептываний об этом в школе было на неделю!..

«Каждый ложит матерком!»

– пел незабвенный лидер панк-рок-группы «Сектор газа» Юрий Хой. В чем-то он был по-своему прав: самые грязные матерные песни на достаточно пошлые (и жизненные!) темы неизменно находили отклик в душах фанатов подобного творчества. Тем более что большое количество этих песен было ничем иным, как неплохо сыгранными вариациями на тему классических зарубежных «рок-баллад на новый лад». Устоять, не поддавшись их очарованию, не смогли ни отцы, ни дети!

Свою историю знакомства с песнями, содержащими ненормативную лексику, рассказывает Константин Быков, 42 года, технический директор техцентра «Механика-Тула»:

Константин Быков – В начале девяностых мы несколькими семьями отправились на рыбалку в Аст­рахань, в район Харабали. Приехав на место, выгрузили вещи и, оставив мам и маленьких детей отдыхать, поехали на поиск ериков – протоков реки, заполнявшихся водой после разлива, в которых остается рыба. Я сидел сзади и слышал, как мужики что-то шумно обсуждают между собой: мол, ну вот теперь наконец-то можно уже и по­слушать на полной громкости, по-нормальному, никому не мешая! Тогда-то я впервые и услышал матерные песни в исполнении «Сектора газа»! Было, конечно, неожиданно; но нецензурная лексика – не запредельно экстремальная, а классическая.

Одним словом, ничего нового для себя я там не услышал. Тем не менее кое-что радикально новое в этом все же было. И еще для меня было непривычно, что взрослые дядьки слушают такие песни. Спустя несколько лет мы с пацанами из школы уже вовсю слушали на кассетах первые альбомы группы «Красная плесень».

Разбирали тексты на цитаты и школьные «дразнилки». А когда в продаже появились двухкассетники, переписывали песни друг у друга, слушали украдкой от родителей.

Кстати, недавно переслушал пару песен «Красной плесени» – какой же все-таки это треш! Ни рифмы, ни мелодии там нет – сплошной мат и никакой музыки. Судя по всему, вау-эффект в девяностые был за счет того, что мы слышали такое впервые, ничем другим я это объяснить не могу!

«Сектор газа»: живее всех живых!

Вспоминает туляк Илья Кравец, 46 лет:

Илья Кравец – Самой модной в девяностые была, конечно, группа «Сектор газа» и ее лидер Юрий Хой! Когда пацаны во дворе пели песни «Сектора газа», было до того чудно все это слышать, что возникал вопрос: сами они это все придумывают или и правда есть такая группа? Позднее друг принес один из матерных альбомов – «Сказка», – и я все услышал сам.

Помню, я всегда смеялся над текстами Юры Хоя; дошло до того, что однажды моя мама попыталась выяснить, что же такое смешное я там слушаю? «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!»



Конечно, мы с друзьями иногда слушали группы с ненормативной лексикой, но я это дело не любил, было неудобно. И всегда в голове был один вопрос: «Неужели у них нет ни одной нормальной песенки без мата?» Со временем по телевизору стали крутить два приличных клипа «Сектора газа» – «Туман» и «Колхозный панк».

...Песни из 90-х периодически снова входят в моду – к счастью, современные исполнители перепевают в основном приличные композиции. Поэтому в шипящем от помех радиоэфире нет-нет, да и прозвучат строчки из давно забытой рок-баллады родом из девяностых: «Нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет…»

А знаете ли вы, что…

…«Сектор газа» назвали так потому, что жители Воронежа наградили этим прозвищем городскую промзону;

…псевдоним «Хой» Юрий Клин­ских заработал по причине любви к этому приветствию всех панков мира;

…стиль группы «Сектор газа» «колхозный панк» определяется простотой музыки и ненормативностью текстов песен

Кстати

Кто еще пел «ненорматив»

• Группа «Ленинград» (позже – группировка «Ленинград»). Творческий союз музыкантов, играющих ска-панк с матерными текстами на алкогольно-бытовую тему создал во второй половине девяностых Сергей Шнуров. Группа собирает стадионы по сей день.

Сергей Шнуров

• Александр Лаэртский. Известный панк и шансонье, в прошлом лидер группы «Волосатое стекло», не скупящийся в своих песнях на нецензурные выражения, продолжает выпускать новые музыкальные работы по сей день. В 90-е группа Лаэртского была известна своими песнями с нецензурной лексикой на юмористиче­ские и бытовые темы.

Александр Лаэртский

• Дельфин (Андрей Лысиков). Ныне – популярный музыкант и композитор. В девяностые иногда использовал обсценную лексику в своих треках.

Андрей Лысиков

Только цифры

* 20 участников в общей сложности играли в группе «Сектор газа» за 13 лет ее существования (до распада в 2000 г.)

* 12 студийных альбомов записала группа «Сектор газа».