Центральный парк нашего детства

1986 год. Парковые аттракционы с машинками и автобусами всегда особо ценились у пацанов любого возраста! Фото из архива автора.

«А не пора ли нам подкрепиться?»

Сама поездка в парк в восьмидесятые была для детей сродни путешествию в другое измерение. На остановке дожидались оранжевого автобуса «Икарус», взрослые оплачивали 5 коп. за билет, а дети ехали бесплатно. Мы обязательно упрашивали папу с мамой или бабушек зайти в легендарную чебуречную под названием «Луч» на остановке «Ул. Первомайская». Здесь, отстояв небольшую очередь, можно было полакомиться фирменными «гребешками» с мясом по цене 15 коп. за штуку и запить их вкуснейшим клюквенным морсом. В парке тоже было чем подкрепиться: сладкая вата, цитрусовое мороженое в бумажном (10 коп.) или пломбир в вафельном стаканчике (19 коп.), а также эскимо в шоколаде на палочке (11 коп.).

Отведав вкусностей, мы с удвоенной силой переключались на изучение свежих конструкций, появившихся в новом сезоне на легендарной аллее «взрослых» аттракционов.

«Улыбнитесь, каскадеры…»

«…ведь опасность — это все-таки пустяк!» — пели в середине 80-х музыканты популярного вокально-инструментального ансамбля «Земляне». Эта песня всегда звучала в голове, когда я садился за руль машинки аттракциона «Автодром». Кстати, парк в моем детстве был едва ли не единственным местом, где дети могли погулять и послушать музыку на открытом воздухе. Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов и многие другие — кто только не звучал из динамиков длинных металлических колонок, которые висели на фонарных столбах и зданиях по всему парку.

…1986 год. Отстояв огромную очередь с папой, наконец впервые сам сажусь в автомобиль! Одна педаль «газ», горящие глаза детей и взрослых вокруг и целых пять минут бесшабашных столкновений на «поле боя» — металлическом покрытии «Автодрома», пахнущем раскаленным металлом и жженой резиной. Железная антенна-токосъемник искрит, а я предпочитаю ездить по кругу, уворачиваясь от лихачей. Мои старания не проходят даром: после окончания пятиминутки по громкой связи объявляют, что «машинка номер 7 может бесплатно кататься еще пять минут».

Тут же, не приходя в сознание, мы мчимся в кассу покупать билеты на колесо обозрения. Деревья были еще не такими высокими, как сейчас, и мы любуемся на строящуюся Тулу и парк, утопающий в зелени, с высоты птичьего полёта. После — карусель аттракциона «Вихрь», центрифуга аттракциона «Сюрприз», суперпопулярный «Морской бой» в зале игровых автоматов… «Лодочки» — гигантские качели в форме ладьи…

Наигравшись и накатавшись, идём в зооуголок на другой конец парка. Там, если верить табличке, в загоне живет настоящая косуля (кстати, я так ее ни разу и не увидел!). Зато рядом, на пруду, плавают утки и можно увидеть павлина и лебедей.

«Это увлекательный был аттракцион…»

Своими детскими воспоминаниями и забавными историями, связанными с парковыми аттракционами, делятся наши читатели. Одну из них рассказывает тулячка Светлана Симонова.

— Дело было в середине восьмидесятых. Мы всей семьей пришли в Центральный парк и на аллее аттракционов увидели длинную очередь к новому аттракциону под названием «Таинственная комната». Это был небольшой закрытый вагончик, и мне было очень любопытно, что же там внутри! Я упросила маму, и вот мы уже в «Таинственной комнате»… Диванчики друг напротив друга, картинки на стенах… и вдруг стены завращались, диван затрясся, а пол стал уходить из-под ног! Казалось, что диваны крутятся и мы с мамой вот-вот упадем с них… И тут я приняла единственно верное в той ситуации решение: принялась оглушительно визжать! Помню только звон в ушах и перепуганную маму, которая меня успокаивала. Но мой мозг и вестибулярный аппарат отказывались понимать, что все это — иллюзия и крутятся стены, а не наш диванчик. С тех пор эту аллею аттракционов я старательно обходила стороной еще года два, пока работала «Таинственная комната», — вместо этого ходила в зал игровых автоматов!

Историю про аттракцион «Круговой обзор» припомнил наш читатель Иван Бельчин.

— Это было в конце 80-х, а мне было около семи лет. Мы с моим старшим братом пошли гулять в парк. Из аттракционов денег хватило только на колесо обозрения. Купили билеты, стоим в очереди. Брат отдает билеты вахтерше, которая должна пропустить одну кабинку и посадить нас в следующую. Пока они с братом разбирались с билетами, я проявил самостоятельность: недолго думая, запрыгнул в кабинку и поехал! Было весело: брат, который впрыгнул в следующую кабинку, кричит мне, чтобы я не крутился и сидел спокойно. Сотрудница аттракциона что-то кричит благим матом снизу! Это были несколько минут полной свободы, которую я вдохнул всей грудью на высоте «девятиэтажки» вместе со свежим ветерком! Но за любую свободу надо платить, и эта минута приближалась неуклонно — прямо как моя кабинка к земле. Я стал первым и (надеюсь!) единственным семилеткой, прокатившимся на колесе обозрения. И первым, кому уже «на земле» «влетело» и от брата, и от сотрудницы аттракциона «Круговой обзор». По дороге домой мы с братом благоразумно решили ничего не говорить об этом нашим родителям.

…Но вот солнечный летний выходной день подходит к концу. На обратном пути, напоследок покормив редких тогда белок и полюбовавшись издалека истребителем и пассажирским самолетом, стоящими на приколе у центра «Патриот» (сегодня это здание занимает тульский экзотариум. — Прим. авт.), мы покидаем территорию ЦПКиО. До следующих выходных!

Наша справка

«Манит, манит, манит карусель!»

«Слобода» припомнила пять самых популярных аттракционов Центрального парка, на которых катались дети и взрослые в восьмидесятых-девяностых.

«Автодром». Любимый аттракцион детей и взрослых, любящих скорость и похулиганить (с 14 лет можно было сесть за руль в одиночку). Электрические машинки запитывались от потолка и пола через специальные токосъемники, которые периодически искрили, придавая вождению дополнительный экстрим. Врезаясь, машинки не деформировались, поскольку были надежно защищены толстым круговым резиновым бампером.

Любимый аттракцион детей и взрослых, любящих скорость и похулиганить (с 14 лет можно было сесть за руль в одиночку). Электрические машинки запитывались от потолка и пола через специальные токосъемники, которые периодически искрили, придавая вождению дополнительный экстрим. Врезаясь, машинки не деформировались, поскольку были надежно защищены толстым круговым резиновым бампером. «Круговой обзор». Колеса обозрения в СССР впервые появились в конце пятидесятых, их высота составляла в среднем 27 метров. На колесо в ЦПКиО им. П. П. Белоусова посетителей усаживали в открытые кабинки с крышей, которые можно было крутить вокруг своей оси. Вариант кругового обзора для самых маленьких назывался «Солнышко» и располагался на аллее детских аттракционов.

Колеса обозрения в СССР впервые появились в конце пятидесятых, их высота составляла в среднем 27 метров. На колесо в ЦПКиО им. П. П. Белоусова посетителей усаживали в открытые кабинки с крышей, которые можно было крутить вокруг своей оси. Вариант кругового обзора для самых маленьких назывался «Солнышко» и располагался на аллее детских аттракционов. «Сюрприз». Аттракцион для детей с 14 лет, выполненный в виде крутящейся центрифуги. В определенный момент она приподнималась, приобретая угол в 65 градусов. Центробежная сила надежно удерживала катающихся в индивидуальных ячейках по периметру центрифуги.

Аттракцион для детей с 14 лет, выполненный в виде крутящейся центрифуги. В определенный момент она приподнималась, приобретая угол в 65 градусов. Центробежная сила надежно удерживала катающихся в индивидуальных ячейках по периметру центрифуги. Качели «Клетка» и «Лодочка». Их было несколько разновидностей. «Клетка» (или «лифт») представляла из себя железную клеть, приводимую в движение силой посетителей внутри аттракциона (раскачивания, приседания и т. д.). При необходимом усилии (в один «лифт» пускали по два человека и только с 12 лет) на этих качелях можно было «крутить солнышко», делая оборот в 360 градусов! Чего «не умели» качели в форме лодочек, в которых полный оборот не был предусмотрен конструкцией.

Их было несколько разновидностей. «Клетка» (или «лифт») представляла из себя железную клеть, приводимую в движение силой посетителей внутри аттракциона (раскачивания, приседания и т. д.). При необходимом усилии (в один «лифт» пускали по два человека и только с 12 лет) на этих качелях можно было «крутить солнышко», делая оборот в 360 градусов! Чего «не умели» качели в форме лодочек, в которых полный оборот не был предусмотрен конструкцией. Цепная карусель «Вихрь» («Ветерок»). К зонтику диаметром несколько метров на длинных цепях прикреплялись сиденья с ограничителями, в которых располагались посетители аттракциона. При раскручивании зонтика можно было приподняться над землей на несколько метров при помощи центробежной силы.

Только цифры

3 рубля — на эту сумму могла весело провести день в парке восьмидесятых семья из трех человек.

5 копеек стоило в восьмидесятых прокатиться на дет­ском колесе обозрения (аттракционе «Солнышко»).

15 копеек стоил сеанс игры в зале игровых автоматов образца СССР.

Из истории вопроса

Врач, ученый и создатель парка

Сын священника, за свою очень короткую жизнь Петр Петрович Белоусов успел превратить городскую свалку в оазис и любимое место отдыха всех туляков.

Петр Белоусов (1856-1896) родился в селе Скоморошки Одоевского уезда Тульской губернии (ныне — Дубенский район Тульской области). Став главным санитарным врачом Тулы, он создал Петровский парк. Сегодня этот парк носит имя Петра Петровича Белоусова и входит в десятку крупнейших парков Европы.