Советское искусство в Туле: уничтожить нельзя оставить

Фото из фотоархива семьи Стриженко, Анастасии Асфандияровой и из открытых источников

В последние годы в нашем героическом городе одно за другим исчезают творения художников монументалистов, творивших в эпоху социализма. В числе утраченных работ – уникальные произведения искусства.

«Город грозный — город славный»

В 1981 году в ДК ТОЗ (нынешний городской концертный зал) появилось масштабное красочное панно «Город грозный — город славный». Его создал к юбилею оружейного завода талантливый автор — Валентин Семёнович Стриженко. Работал над ним художник шесть лет (1975-1981)!

Вспоминает тулячка, культуртрегер, организатор рок-концертов Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова — Стриженки или как мы их по-домашнему называем — «Стрижи» — ближайшие друзья мамы (Римы Газизовны Асфандияровой, актрисы Тульского театра драмы — прим. авт.), с их детьми Полиной и Антоном росли вместе. В 79-80-м годах мы частенько приходили в строящийся ДК ТОЗ, смотрели, как дядя Валя на лесах работает под потолком. На огромной фреске — путь становления оружейного завода, его история. Все образы на полотне — это не вымысел, а реальные люди. Каждый портрет сначала отрисовывался на картоне, в графике, и каждый утверждался руководством предприятия…

…Когда здание принадлежало заводу, всё было нормально, но когда его передали министерству культуры, вдруг оказалось, что монументальное панно представляет угрозу противопожарной безопасности! Неравнодушные работники ДК, конечно, сопротивлялись, но давление «сверху» им преодолеть не удалось: панно было замазано наглухо декоративной дешёвой штукатуркой, то есть — утрачено навсегда.



Портрет Стриженко, автор Никита Медведев.

Свою версию произошедшего предложил известный тульский художник Михаил Шейнин:

— На самом деле роспись В. С. Стриженко во Дворце культуры оружейников (она была сделана на толстой фанере, обклеенной холстом с левкасом) была снята и отвезена на Тульский оружейный завод… Может быть там она и сохранилась… А вдруг?»

Увы, надежд на то, что панно сохранилось, почти не осталось. Особенно после ответа на запрос тульского краеведа, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Вячеслава Владимировича Горчакова

в городскую администрацию:

— … при проведении капитального ремонта в ДК ТОЗ в 2013 году, к сожалению панно В. Стриженко было утеряно, и в настоящее время его восстановление невозможно. Масальская Ольга Вячеславовна, заместитель начальника управления культуры и туризма.

О безвозвратной утрате панно в приватном разговоре по телефону рассказал работник бывшего ДК ТОЗ:

— Не ищите, без толку это! Картина была на фанере нарисована, её распилили и использовали обратную, чистую сторону при ремонте в 2014 году…

Всполохи

Второе масштабное полотно Валентина Стриженко «Всполохи» в ДК Машзавода постигла участь, может, менее страшная, но не менее печальная: его наглухо закрыли то ли гипсокартонном, то ли каким-то ещё безликим материалом.

А оно интересно не только с позиции художественной, но и исторической ценности: на полотне изображены современники автора Несколько лет назад сын художника предлагал дирекции ДК свою помощь в реставрации росписи, но получил отказ.



Теперь здесь так.

К настоящему времени из художественного наследия Валентина Семёновича, созданного на тульской земле, осталось в областном музее изобразительных искусств полотно «Филимоновские мастерицы» и мозаичное изображение прп. Сергия Радонежского в храме, построенном в честь этого святого.



История с полотнами Валентина Стриженко некрасивая, и, увы, не уникальная. Вот лишь некоторые из утраченных творений мастеров, выполненных в неподражаемой советской стилистике:

Деревянные расписные панно в кафе «Русский чай», на которых была отражена история Тулы — по словам бывшей хозяйки этого кафе, были отправлены новыми владельцами то ли на свалку, то ли к кому-то в загородные владения. Панно на стене бывшего к/т «Октябрь» — снято, распилено, сдано в металлолом. Рельефы в Реабилитационном отделении Тульской областной больницы — срублены начисто. А между тем они созданы Эммануилом Снитковским — художником, чьё имя вписано в «звёздную аллею» Голливуда. Мемориальные барельефы (1924 г.) на входе в «Сквер (кладбище) погибших коммунаров» демонтированы в 90-х. Скульптура красноармейца на площади Челюскинцев — демонтирована в 1989 году с обещанием вернуть на место после реставрации. На этом месте теперь фонтан. Многочисленные мозаики на зданиях, в т. ч. — на Тульском треке…

И так далее, и так далее…

В городе ещё кой-где можно встретить образцы монументального советского искусства, но они исчезают буквально на глазах. И ни одному из чиновников от культуры дела нет до «наследия проклятого прошлого»… И это при том, что идеологическая составляющая произведений уже давно утратила свою актуальность, зато актуализируется их аутентичность. Эти вещи отражают дух эпохи, и в этом их главная ценность.

На сегодня в Туле сохранились:

Мемориальный комплекс воинского захоронения офицеров, погибших при защите г. Тулы и умерших от ран в госпиталях г. Тулы в 1941-45гг. (авт. Э. Снитковский)



Автор за работой.

настенная роспись в поликлинике ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ города Тула».

Керамические панно и интерьерные работы Владимира Демидовича Сахненко, члена Союза художников СССР. Например, вот это, в детской поликлинике на ул. Дегтярева:

Конечно же, это (слава богу!) не полный список! Уверены, что вы, дорогие читатели, поможете дополнить его!