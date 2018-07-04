Пляжи прошлого века: Как купались туляки сто лет назад

«Костюмы Адама»

Летняя жизнь в любом российском городе кипела вокруг реки. Вот и в Туле до революции и после излюбленным местом отдыха горожан считалась Упа. Купальный сезон на ней открывался 15 мая и заканчивался 15 сентября. С учетом, что календарь тогда опаздывал по сравнению с нынешним почти на две недели, получается, что с конца мая по конец сентября.

Для цивилизованного погружения в воду устраивались купальни – между Троицкой церковью и почтово-телеграфным двором, то есть примерно в районе нынешнего Чулковского моста. В условиях аренды специально оговаривалось, что никакой другой купальни на реке больше не будет. Арендатор за свой счет должен был оборудовать три купальни, одну женскую и две мужские: простую и дворянскую. Каждая купальня представляла собой некий деревянный больших размеров ящик с дощатым дном и была не менее 20 саженей в длину и не менее 6 саженей в ширину, то есть 40 с небольшим на 12 метров. Глубина ящиков не должна была превышать два аршина, то есть полтора метра. Через каждую купальню на поверхности воды были натянуты канаты, за которые можно было ухватиться.

В дамских и дворянских купальнях оборудовались отдельные номера.

Открывались купальни для публики ежедневно с половины шестого утра и до половины десятого вечера. Открываться раньше и закрываться позже не возбранялось, но было необязательным для арендатора.

Учитывая, что из купальни дорожка вела сразу в воду, а женские отделения располагались в отдалении от мужских, можно предположить, что большинство купающихся предпочитали погружаться в воду в чем мать родила. Тем более, для того времени в этом не было ничего вызывающего. Некоторые еще и вместе с купанием мылись с мылом. Обслугой купален это не возбранялось, но в газетах такие случаи обсуждались и осуждались.

Почему вместе с купанием практиковалась и помывка, догадаться несложно – отдельных ванн в домах не было, а посещение бань было платным. Поэтому совмещали приятное с полезным.

Что касается «костюмов Адама», как это тогда называлось, то полностью оголялись не только посетители купален, но и те, кто брал лодки напрокат и отплывал на середину реки. «Так и продолжают путь, иногда располагаясь в лодке самыми живописными группами», – констатировала «Тульская молва». Многие загорали в голом виде и в отдалении от купален, по берегам реки. В общем-то, современники не видели в этом ничего особенного. Та же «Тульская молва» обращала внимание совсем на другое обстоятельство: «С этим, конечно, можно бы еще примириться, если бы «Адамы» не задирали проезжающую публику, среди которой много дам и девиц, отпуская по их адресу постоянно разные шуточки и замечания».

Вообще же мужской купальный костюм, если его обладатель хотел оставаться в рамках приличия, состоял из цельного шелкового или шерстяного трико или полосатой фуфайки, панталон, купальных туфель и шапочки. Дамы надевали широкие панталоны, длинную тунику, а сверху иногда еще и специальное платье, на ноги – чулки и купальные туфли, на голову – шляпку или специальный чепец, завязывавшийся на затылке. Головной убор, впрочем, в то время принято было надевать и мужчинам тоже. Разве что для купания представителям сильного пола делалась поблажка. Дамское одеяние считалось приличным надевать попышнее, чтобы оно не подчеркивало формы. Такой комплект украшали цветами и лентами, чтобы отметить: это не нижнее белье, а одежда для купания.

В здоровом теле здоровый дух

В двадцатые годы в СССР стал активно пропагандироваться культ здорового образа жизни. Открытое тело уже не было чем-то недопустимым, что хорошо передают, например, знаменитые фотографии авангардиста Александра Родченко. Загар, в отличие от преж­них времен, также входил в моду, и советские юноши и девушки принялись активно ковать в здоровом теле здоровый дух. Тем более что двадцатые годы – это еще и период новой свободы нравов. Иностранцы удивлялись, что на советских пляжах в воде одновременно сотни обнаженных людей – мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Такое купание еще долго считалось приемлемым.

Вот, например, цитата из всеми любимого «Золотого теленка»: «Скумбриевич пробрался между шалашиками из вафельных полотенец, зонтиками и простынями, натянутыми на палки. Под ними прятались девушки в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них ограничивались только фиговыми листиками, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов». У Ильфа и Петрова мужчины входили в воду, прикрывая рукой «библейское место».

Купальные костюмы становились все более открытыми, в костюм мужчин вошла такая деталь одежды, как плавки для купания.

Равно, кстати, как и обычные трусы, появившиеся в СССР только в тридцатые годы. Считается, что своим рождением семейные трусы обязаны появлению трусов спортивных. На долгие десятилетия обычные семейники стали принадлежностью для купания у не обремененных условностями советских мужчин. С тридцатых годов начал входить в обиход, опять же от физкультурниц, и раздельный плавательный костюм для женщин.

В 1927 году на правом берегу Упы, рядом с нынешним Чулковским мостом, начала строиться спортивная площадка общества «Динамо». Рядом со стадионом оборудовали и места массового отдыха с купальней, лодочную пристань, а также открыли школу плавания, где в выходные дни загорали и отдыхали тысячи туляков.

Стадион и лодочная станция на берегу Упы стали одними из первых восстанавливаемых объектов и после освобождения области от немцев. В 1943 году здесь поставили деревянный павильон с раздевалками и гардеробом для спортсменов. Оборудовали бассейн, «лягушатник» для детей. Поставили десятиметровую вышку для прыжков в воду.

Релакс с окрошкой

В поздние советские годы у туляков было несколько излюбленных мест для отдыха на берегу водоема. Но Упа все больше теряла свою популярность. Охотников искупнуться в ее водах, которые активно загрязнялись промышленностью, было все меньше. Постепенно центр массового отдыха перемещался к прудам Белоусовского парка, появившимся здесь в конце пятидесятых годов. Купались преимущественно на втором пруду, берег которого неприхотливо, но все же был обустроен для массового отдыха. Имелись даже кабинки для переодевания и местами насыпан песочек.

Еще одним популярным местом отдыха стало косогорское направление. Для наиболее нетерпеливых – «Горячка», обогреваемая стоками местного металлургического завода, не замерзавшая круглый год. И конечно, изгиб реки Воронки по дороге в Ясную Поляну. Почти на остановке стояло одноименное кафе, пользовав­шееся популярностью как у отдыхающих, так и у молодоженов, объезжавших по традиции в день свадьбы сколько-то там мостов. Здесь же работал прокат лодок под залог паспорта и неподалеку продавали в розлив пиво, которое можно было налить в универсальные советские бидоны.

Вообще в поздние советские годы к организации отдыха подходили основательно. Брали с собой запас еды, наливали в бидоны квас из бочки или сразу готовую окрошку, которую в Туле очень любили. Те, кто не выносил жары, останавливались на посиделки в березовых рощицах Белоусовского парка, а на Воронке уходили подальше в лес. Стелили одеяло на травку и предавались релаксу. Такие посиделки семейных компаний в парке начинались уже примерно с того места, где сейчас находится детская площадка сразу за большим кругом.

Общались, разговаривали, иногда и пели – кто-то обязательно приходил с гармошкой.

Что же до купальных костюмов, то не избалованные модными вещами советские люди долгое время относились к ним достаточно практично. Мужчины плавали в семейниках, женщины – в повседневном нижнем белье. Достать хорошие раздельные купальники было целым событием. Голышом загорали уже только дети. Девочки, пока не появилась грудь, не должны были выделяться из общей массы и купались в трусах – представить в СССР, что на них могут смотреть не только как на детей, было невозможно.

С семидесятых уже начала оформляться пляжная мода, появились импортные плавки и купальники – целое событие в молодежной жизни. Самые продвинутые делали модные бикини, перешивая то, что продавалось в советских мага