«Просто Мария»: как Тула встречала звезду мексиканских сериалов

Фото Сергея Шмуня.

30 лет назад в Тулу приезжала Виктория Руффо. Представить невозможно, кому бы еще у нас оказывали такой прием! Ведь многим Просто Мария давала надежду, что если захотеть, можно изменить жизнь в лучшую сторону.

Президентский самолет

На тульском аэродроме гостей из Мексики ждали еще утром 10 марта 1994 года. Самолет должен был вылететь из Казани в 10 часов. Однако из-за нелетной погоды прибытие нещадно задерживалось. Это все было настолько давно, что еще можно было принимать высокую гостью на тульском аэродроме. Наверное, сама актриса до сих пор нет-нет, да и вспомнит те дни, когда совершала вояж по России. О таком повальном обожании может мечтать любой актер, но досталось все ей – за сентиментальную историю про любовь и жизнь.

Виктория Руффо прибыла в Россию вместе с мужем Эухенио Дербесом – комедийным актером – и Тоньо Маури – он же Хосе Игнасио. Это ведь все с тех пор самодостаточные понятия у нас – кто в России не знает о Просто Марии и Хосе Игнасио?..

Из Казани личный самолет президента Татарстана Минтимера Шаймиева вылетел только в два часа дня. В половине пятого вечера Як-40 и три вертолета сопровождения появились в небе над Тулой. Встречали прямо на взлетной полосе – тогда это также было возможно. У руководителей города в руках были цветы. Само собой, стояли в национальных одеждах молодые люди с хлебом-солью, который актриса попробовала сразу, как только ступила на тульскую землю. Тут же были и многочисленные поклонники, пробившиеся прямо к самолету.

Сразу у трапа Виктория Руффо поприветствовала всех, кто пришел ее встретить, и сказала: «Большое спасибо за вашу любовь. В России много холода, но еще больше – человеческого тепла». Российский снег, по-видимому, стал для нее большим сюрпризом.

Дорогу со взлетной полосы освобождали крепкие охранники Шаймиева. Только у автомобиля они передали почетных гостей тульским коллегам. После этого вернулись в самолет и убыли в Казань.

Приехали в профилакторий политеха на улице Болдина. Здесь также уже дежурили толпы поклонников и жителей окрестных домов. Прием был настолько бурным, что гостям пообещали переселить их в другое место, что на следующий день и исполнили. Мексиканские гости убыли в профилакторий оружейного завода в Горелках.

Приезд Виктории Руффо оказался как нельзя кстати, ведь сериал «Просто Мария» еще шел по телевидению. Он начался в марте 1993 года и закончился 5 апреля 1994-го. 150 серий!

«Просто Мария» была, конечно, не первой мыльной ласточкой на нашем телевидении. Началось все с «Рабыни Изауры», которая обогатила русский язык словом «фазенда». Потом показали «Богатые тоже плачут» – историю про бедную девушку Марианну, приживалку в богатом доме. Название – само по себе теперь мем на все времена. На несколько десятков серий главная героиня теряла память, и за нее переживали все телезрители огромной страны. Еще один главный герой не одну сотню серий пролежал в коме, но тоже восстал.

Сериал с Руффо тоже вошел в сленг. Говорили, например: «Я буду дома к «Марии».

Она учит быть счастливой

Не будем насмехаться над теми, кто настолько очаровался героями какой-то там мексиканской мыльной оперы. Ведь среди них были не только домохозяйки, но и отцы семейств, военнослужащие, учителя, ответственные работники – самые-самые разные люди. Что-то же их всех в этом кино цепляло.

Чтобы понять, давайте вспомним, как мы все тогда жили, в 1993 и 1994 году. В 1993 году в Туле уже прогремели первые криминальные взрывы – на Рязанском шоссе взорвали машину криминального авторитета. В Москве ликвидировали пост № 1 у Мавзолея Ленина. Вовсю развивается афера с «МММ», и Виктория Руффо во время приезда в Россию тоже снялась в рекламном ролике. И ей Леня Голубков успел на всю страну наобещать с три короба.

В июле всем жителям нашей необъятной дали по башке очередным обменом денег советского образца, от которых надо было избавиться в короткий срок. Народ ринулся в магазины, чтобы купить на сгорающие рубли хоть что-то. В магазинах немедленно возникли очереди, толкотня и ругань. Даже ювелирные изделия разлетались как горячие пирожки. Потом, правда, сроки обмена отодвинули, потом еще раз отодвинули, но маховик презрения к своему народу уже был запущен.

По Туле ходят какие-то странные зомбированные люди из «Белого братства», сторонники Матери Мира Марии Дэви Христос, предсказавшей конец света. Да и Кашпировский по-прежнему – герой телеэкранов.

В Москву приезжает с концертом Майкл Джексон, а в Тулу – начинающий политическую карьеру Гарри Каспаров и еще делегация американского города Олбани, которая подписывает договор по налаживанию связей в области культуры, образования, здравоохранения, деловых связей, создания совместных предприятий и производств.

В октябре в Москве – расстрел из танков Белого дома. А встреча политического Нового года в декабре заканчивается скандалом. Россияне проголосовали на выборах совсем не так, как от них ждало правительство. На выборах в Тульской области, например, за Либерально-демократическую партию было подано 29 процентов голосов, за «Выбор России» Гайдара – 14,2 и за компартию РФ – 11,5 процента. Уже после первых данных, свидетельствующих о крахе демократов, вдруг вышла из строя система обработки результатов, и передача на Центральном телевидении была прервана без всяких объяснений.

И во всей этой вакханалии, конечно, мелодраматическая история мексиканской девушки, которая добивается успеха за счет собственного характера и вопреки обстоятельствам, выглядела островком безмятежности. Сама Виктория, кстати, говорила в интервью, что Мария – полностью реальный персонаж, который начинает с нуля. Но она верит в себя, в собственную силу воли – и побеждает.

По итогам поездки в Россию о Виктории Руффо сняли документальный фильм, где у зрителей именно об этом и спрашивали – чем именно им дорога героиня сериала. Говорили о Просто Марии с большим чувством и нескрываемыми эмоциями. Считали ее членом семьи, она учила нравственной чистоте, человеческим чувствам. «Просто Мария» – это торжество в доме. Обаятельная, мужественная, красивая женщина. Для героев «Просто Марии» главное – семья и личное счастье.

На пресс-конференции в Туле Викторию Руффо спросили о ее политических взглядах. Она сказала, что не интересуется политикой. И эти слова были встречены овацией в зале!

Можно, конечно, и дальше посмеиваться над простодушными вкусами людей девяностых. Но много ли мы за последнее время видели фильмов, которые учат всех нас нрав­ственной чистоте и семейным ценностям?

Княжеское платье

Сразу после прилета в Тулу состоялась пресс-конференция. Правда, недолгая: звезда устала.

Виктория была в брючном костюме песочного цвета. Вопросы не радовали разнообразием. Гостья рассказала, что ее реальная жизнь отличается от судьбы Марии. Она менее сложная и благодаря Богу даже счастливая. На вопрос, насколько сериал про Марию Лопес популярен на родине, ответила уклончиво: «У меня было много телесериалов, в которых я снималась, все они пользовались успехом и у нас в стране, и за рубежом».

А вот когда ее просили сказать о приеме в России, эмоций не сдерживала:

«Перед тем, как я приехала в Россию, получила около тысячи писем от своих русских поклонниц. Очень трудно выразить словами, как я воспринимаю отношение ко мне здесь, всю эту любовь. В глубине души меня все это захватывает так, что хочется плакать». Кстати, в снятом документальном фильме действительно в некоторых кадрах у нее в глазах слезы.

На вопрос, верующая ли она, Руффо ответила восклицательно: «Конечно, естественно, разумеется!»

Мексиканскую звезду приветствовала председатель городского комитета женщин России Л. В. Ветрова, от имени тульских актеров цветы поднесла актриса тульского драмтеатра Евгения Ивановна Пчелкина.

На следующий после приезда день Руффо свозили на фабрику «Ясная Поляна». К воротам фабрики немедленно сбежались сотрудники окрестных баз и пивкомбината. Гостье показали новую немецкую линию по производству крекеров, угощали сладостями, потом в актовом зале прошла встреча с рабочими.

Мексиканской гостье очень понравился музей самоваров. Правда, пришлось долго объяснять, что такое самовар. Тем более что в Мексике чай особо не в почете, там предпочитают кофе. Когда примерно дошло, Руффо удивленно спросила:

– А разве не проще кипятить воду в чайнике?

Ее привел в восторг музей оружия, а уж Ясная Поляна – тем более. Гостям даже разрешили сыграть на рояле Толстого. А вот к могиле писателя не повели из соображений безопасности. Вокруг образовалась уже такая невероятная толпа, что администрация просто не рискнула двигаться в ее окружении к месту последнего упокоения великого старца.

Толпы поклонников стояли и на всем пути движения машины от Красноармейского проспекта до ДКЖ.

Билеты на концерт стоили достаточно дорого по тем временам – 20 000 рублей. Но свободных мест в зале, разумеется, не было.

Даже сами артисты с трудом втиснулись в зал. В финале концерта Руффо исполнила народную мексиканскую песню.

Несмотря на страшный ажиотаж, Виктория Руффо понравилась всем, кто с ней общался, – незаносчива, ведет себя просто и скромно, только много курит – практически каждый час. Конечно, ее постоянно задаривали – деревянными ложками, тульскими пряниками, цветами, а иногда совершенно удивительными вещами.

Так, некая цыганка подарила набор импортной косметики. Цыган, кстати, было достаточно много на концерте в ДКЖ. От трикотажного объединения «Заря» подарили крестьянское и княжеское платья. Княжеское платье актриса надела в последний день пребывания в Туле.

Вообще, городская администрация сделала все, чтобы пребывание мексиканских артистов в Туле было максимально комфортным. На прощание Виктория Руффо сказала, что Тула ей понравилась даже больше, чем Казань. До Тулы она побывала в Казани и Перми, потом отправилась в Москву и Санкт-Петербург.

На границе Тульской и Московской областей Руффо опять встречал президентский кортеж, но только уже президента России. Говорят, что еще во время концерта случился невероятный сюрприз: пока Руффо была на сцене, звонил Борис Николаевич Ельцин. Спрашивал, как все проходит. Кто еще теперь может рассчитывать на подобную всеобщую любовь?

Через два года после возвращения из России Виктория Руффо развелась с Дербесом, а через пять лет вышла замуж за мексиканского политика Омара Файяда, которому в августе 2004 года родила близнецов – Викторию и Ануара. Двойняшки требовали постоянного внимания, и пришлось на время забыть об актерской карьере.