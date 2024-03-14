В помощь хозяюшке, или Кухонные гаджеты времен СССР

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Некоторые из кухонных гаджетов, которые были в диковинку для советских хозяек 70-80-х годов, применяют в готовке и по сей день!

Хворост — печенье из нашего детства

Наигравшись, мы с сестрой перемещались поближе к кухне, где нас всегда ждал легкий перекус. За стол нас в то время было не усадить. Пока в дело не вступал Его Величество Хворост!

Само по себе его приготовление нашей бабушкой Антониной Леонтьевной было под стать современным кулинарным шоу! Из недр посудного ящика доставалась металлическая фигурная «бита» в форме снежинки, которую бабушка Тоня накручивала на длинную спицу с резьбой на конце. Полчаса ожидания — и перед нами была целая гора нежного хрустящего хвороста в форме снежинок, присыпанных сверху белоснежной сахарной пудрой. От целой тарелки сытного сладкого хвороста очень скоро оставались только сладкие воспоминания — взрослые помогали нам с сестрой как могли!

Появившись в продаже в конце 70-х — начале 80-х, такие формы для хвороста постепенно были сняты с производства. Однако приобрести советские кухонные гаджеты по объявлениям можно до сих пор.

Газвода: с тобой раз и навсегда!

Забегались мы с новым моим другом и одноклассником Сашкой по школьным коридорам, заигрались после школы в нашем дворе. А что такого, если домой идти не просто в один подъезд — вообще на один этаж, квартиры друг против друга! Они с отцом недавно переехали в нашу «девятиэтажку», и Сашка уже был у нас в гостях — сегодня моя очередь!

…1989 год. Мне сразу понравилась планировка его «однушки» — светлая, с балконом, компактная. А еще заинтересовал необычный графин, стоявший на столе, с ручкой и баллончиком, таких я еще ни разу не видел за свои девять лет! Сашка замечает мой интерес и, воображая, наливает сразу целый стакан… настоящей газировки и протягивает мне: «Будешь?» Еще бы!

Я много чего видел, но такого чуда, как домашний автомат для приготовления газировки — никогда!

Через полчаса с работы вернулся Сашин папа и сразу же разогнал наш «клуб любителей минеральных вод» с четкой формулировкой: «Нечего зазря переводить дорогие баллончики с СО2»…

…Впоследствии уже пустые дефицитные баллончики стали обменивать в универсамах на такие же, только заполненные углекислым газом — правда, с приличной доплатой. Но эти затраты были минимальны в сравнении с той свободой напитков! Пацаны вроде нас с Сашкой создавали из воды при помощи сифона и соропов (мятных, лимонных и кофейных за 1 руб. 15 коп.) феерию вкусов! И взрослые тоже что-то с ними мудрили. Не зря Сашкин папа уже через месяц после начала нашей с ним дружбы убрал «волшебные баллончики».

Печеньки и вафли made in USSR

В 80-х «союз советских» захлестнул настоящий бум «кухонного рационализаторства»: в магазинах помимо стандартной посуды стали изредка появляться специальные приспособления для приготовления, к примеру, венских вафель. Или бе­зумно вкусного печенья с вареной сгущенкой внутри (так называемых «орешков»).

Вспоминает Ирина Данилова, 38 лет, психолог:

Ирина Данилова — Первым из советских кухонных девайсов, который я увидела в своей жизни, стала мамина разъемная сковородка для приготовления очень вкусненьких домашних печений! Затем родители приобрели еще один гаджет, на этот раз электрический, для изготовления печенья «орешек».

«Сковородку-гаджет» Ирина использует на кухне до сих пор. Пончики, печенья, орешки, вафли — все это она пекла и продолжает печь до сих пор, пользуясь рецептами из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», вышедшей в СССР еще в сталинские времена.

«Овощи-фрукты — лучшие продукты!»

К самостоятельности Ирина, которая жила тогда в сельской местности, начала приучаться рано: мама научила всему, что должна знать и уметь юная хозяюшка.

— Консервированием я занималась с детства, вместе с мамой. Отдельное спасибо советской промышленности за удобные машинки для закатывания банок.

Среднестатистическая закаточная машинка в СССР в 80-е могла стоить в пределах 2,5-3 рублей в зависимости от конструктивных особенностей и материала, из которого изготавливалась ручка.

— Маму качество моих «закруток» устраивало, а мне было несложно — нужно только приноровиться! Закатывали все: помидоры-огурцы, салаты, кабачковую икру, компоты. В конце лета за раз крутили банок по 12 каждый день — около 300 банок с одного урожая выходило!

Все «закрутки» хранились в огромном подвале, на стеллажах. Самым дефицитным компонентом таких припасов на зиму были крышки: при официальной стоимости всего 3 копейки за штуку их днем с огнем невозможно было разыскать в магазинах, а цена на «барахолке» могла доходить до 10 копеек за одну!