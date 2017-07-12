Не в службу – в «Дружбу»!

Середина 1970-х. «За любовь, дружбу и обмен опытом!» – таким был фирменный тост музыкантов ресторана «Дружба». На фото: Николай Пчёлкин, Валерий Барымов, Вадим Ярцев, Юрий Крампульс, Светлана Смирнова, Юрий Чагин.

Не так давно закрылся ресторан «Дружба» («Аквинокс») – культовое заведение общепита. Вспомним его добрым словом: об ушедших в иной мир не принято говорить плохо.

Итак, в 70−80-х годах прошлого века в Туле было 11 ресторанов. Помимо «Дружбы» бойко функционировали: «Отдых» (на Зеленстрое), «Тула» и «Москва» (в одноимённых гостиницах), «Кузнецкая слобода» (на улице Прокудина), «Центральный» (в одноимённой гостинице на ул. Советской), «Упа» (в здании фабрики-кухни, где нынче головной офис Сбербанка), «Восток» (в Кировском посёлке), «Банска-Бистрица» (на ул. Металлургов), «Сокол» (на втором этаже аэровокзала) и ресторан станции «Тула» на Московском вокзале.

1960-е гг. Интерьер ещё одного модного ресторана. Назывался он «Тула» и располагался на первом этаже одноимённой гостиницы.

По большому счёту, все эти заведения отличались друг от друга разве что названием и интерьером. Остальные составляющие — меню, репертуар музыкантов, сервис — были из разряда типовых. Или, как раньше говорили, среднестатистических.

Поход в ресторан (в народе их чаще называли «кабаками») считался неким вызовом обществу.

Эти «оазисы праздного времяпрепровождения» не вписывались в рамки высокой морали строителей коммунизма, они считались пристанищами разврата и порока. Отчасти, так оно и было: годы советской власти начисто выскребли из соотечественников все остатки ресторанной культуры. Редко кто ходил сюда для того, чтобы вкусно поесть. Влекло другое — бесшабашное веселье, возможность оторваться по полной программе.

От кофейни — к кабаку

По воспоминаниям тульского журналиста Константина Шестакова, до 1965 года на первом этаже дома № 78 по пр. Ленина располагалось молодежное кафе «Юность». Но «руководству треста столовых и ресторанов, видимо, показалось расточительством использовать такие площади для продажи только кофе и коктейлей с мороженым, и появилась „Дружба“ (в левом крыле от входа). В правом крыле работала кафешка-забегаловка, даже в верхней одежде обслуживали»…

К слову сказать, с той поры, как редакции сразу нескольких тульских газет разместились в 12-этажке на ул. Ф. Энгельса, «Дружба» приобрела у журналистской братии большую популярность. С лёгкой руки поэта Сергея Белозёрова в «Молодом коммунаре» вошла в обиход присказка «Не в службу, а в «Дружбу».

- Мы почти с каждой зарплаты обедать туда ходили, — поделилась воспоминаниями журналист Тамара Анатольевна Пузанова. — Гелиодорыч (Александр Ермаков), Борис Играев, я, потом Капитолич (Александр Парфененков), Ольга Леонова, иногда Серёжа Белозёров, Сергей Ждакаев и т. д. Котлеты по-киевски там ничего так делали, соляночка московская приличная была — стандартный набор совкового рЭсторанного общепита. <…>Днем скатерти не меняли, только к вечеру. Курить было можно всегда. <…> Молодой зверский аппетит разрешал нам не обращать внимания на порядочное свинство прокуренного кабака. Но как нас выручал этот кабак в вечернее время, когда недопито, а магазины закрыты!..

Дёшево и вкусно

Соотношение цен и зарплаты в «брежневскую» эпоху было почти правильным, поэтому посещение ресторации мог себе позволить почти каждый трудящийся гражданин.

Известная исполнительница романсов Яна Баро вспоминает, что в 1983 году вечерний «комплект» из 150 г армянского коньяка, салата «Нежность», котлеты «Юность» (типа киевской, но не из целикового куриного филе, а из рубленого) с гарниром из жареного картофеля стоил в «Дружбе» 11 рублей. В ресторане «Москва» это обходилось на два рубля дороже.

Примерно в те же годы комплексные обеды (салат «витаминный», суп, второе, компот и хлеб) шли на ура по цене

1 рубль 20 копеек. Недорого, если учесть, что готовили их по ресторанным стандартам.

«Бойцы вспоминают минувшие дни…»



Владимир Поплавский, журналист, педагог:

- Ресторан-бар «Дружба» в середине 1970-х — начале 1980-х годов представлял собой весьма своеобразное место. Там не было хорошей кухни, как в «Туле», дешёвого пива, как в «Упе», пьяного угара, как в «Центральном», весёлого студенческого разгула, как в «Отдыхе», или уединённости, как в «Соколе». Но при всём при том мы, 18−20-летние юнцы, сюда захаживали частенько. Причин было несколько: слева, собственно в ресторации, — возможность за три рубля взять бутылку сухого и салатик, потанцевать с возрастными девушками и склонить за вечер кого-нибудь к «продолжению банкета» на квартире; справа, в баре, — посидеть с друзьями, попить водки с ликёром «шартрёз», а также пообщаться с забредавшими сюда в поисках «дружеского стаканчика» разными интересными людьми.

В баре за стойкой работали в очередь два Кольки с фамилиями Тесаков и Топорков. Один белый, другой черный. Мы с другом были, как мы это называли, «завсегдадатыми» в этом заведении. Посему пока мы шли от порога до стойки, бармены успевали налить нам по рюмашке и выложить пачку модных сигарет «Монтекристо». Они не отказывали ставить принесенные кассеты с записями Дженис Джоплин, Deep Purle, Джимми Хендрикса или Jesus Christ Superstar. Но однажды мы принесли с собой кассету с песнями Розенбаума. На третьей в бар влетела тётенька-метрдотель с шиньоном, в бордовом пиджаке, с криком: «Выключите немедленно этого антисоветчика! Кто разрешил?! Смерти моей хотите?!» Еле мы её утихомирили…

Места в «Дружбе» лучше было заказывать заранее, иначе велика была вероятность остаться снаружи. Правда, постоянным клиентам мэтр всегда находила какой-нибудь столик. Поминаю добрым словом, хотя уже и не помню, как её звали.



Сергей Урбан, музыкант

- В «Дружбе-Аквиноксе» я играл с 1987 по 1995 год. От прочих он отличался тем, что был первым в Туле, куда начали возить интуристов. К их приезду повседневные скатерти, столовые приборы и униформа на официантках заменялись на «парадные», блюда готовились с особой тщательностью. Хотя, надо заметить, кухня в «Дружбе» всегда была на высоте. Может, поэтому после концертов именно сюда приезжали со своими командами известные артисты. Например, Вахтанг Кикабидзе, Виктория Руффо, Спартак Мишулин, Яна Поплавская и Саша Тиханович, ансамбль «Сябры». С последними мы, кстати говоря, дружили, несколько раз устраивали после работы знатные сейшены…

…Вечером было много желающих попасть в ресторан, очередь у входа стояла. А потом, в середине 90-х, пришли другие хозяева, из столицы. «Дружба» стала «Аквиноксом», былая слава начала потихоньку рассеиваться… Хороший был кабак, жаль его.

…Сегодня на месте «Дружбы» работает магазин товаров для новобрачных. А когда-то счастливые молодожёны справляли здесь весёлые свадьбы…