Самые яркие матчи тульского футбола

Болельщики "Арсенала" 90-х. Фото Владимира Гончарова.

Стартовал очередной сезон в российской Премьер-лиге. Впервые в истории второй год подряд в нем представлен наш «Арсенал». Myslo вспоминает самые яркие матчи в истории тульского футбола.

1960

Самое значимое футбольное событие начала шестидесятых годов связано не с Тулой, а с Новомосковском, тогда еще Сталиногорском. 20 августа 1960 года местный «Химик» в присутствии двадцати тысяч зрителей победил в матче 1/8 Кубка СССР московское «Динамо» и вышел в четвертьфинал. Причем, динамовцы играли в сильнейшем составе: Белкин, Кесарев, Аничкин, Глотов, Сорокин, Царев, Фадеев, Численко, Короленков, Федосов, Николаев. Счет был открыт на 42-й минуте, когда после навеса Плеханова и ошибки вратаря отличился Владимир Усков. За четыре минуты до конца второй мяч в сетку ворот динамовцев забил левый крайний нападающий Евгений Лопухин.

На четвертьфинал «Химик» поехал в Донецк, где уступил местному «Шахтеру» 1:3.

Матч открытия сезона. "Металлург" - "Карпата" Львов. 1967 г.

1967

Тульский «Металлург» впервые в своей истории пробился в класс «А» – тогдашнюю первую лигу. Ажиотаж перед открытием сезона 24 апреля в Туле случился небывалый. За десять дней до этого события билетов в кассах уже не было! Стадион, у которого еще не было южной трибуны, вмещал тогда 20 000 зрителей.

Перед матчем прошел дождь, но он не испортил праздничного настроения ни публике, ни футболистам. Гости — футболисты львовских «Карпат» выделялись более высокой техникой, хозяева — волевым настроем. Единственный гол состоялся за одиннадцать минут до конца встречи. Его забил Николай Воронин! 1:0 в пользу «Металлурга».

25 июля 1970 г. Ворота ставропольского "Динамо" атакуют В. Белоусов и В. Дорофеев.

1970

В Кубке СССР «Металлург» пробился в стадию 1/16 финала, где встречался с представителем высшей лиги «Пахтакором» из Ташкента. Подобного ажиотажа в истории тульского футбола не было никогда. Зрители заполнили все проходы, стояли у поля и на верхних ярусах. Люди сидели даже на травке за заборчиком, отделяющим трибуны от футбольного поля. По протоколу на игре присутствовали 25 000 болельщиков – при вместимости стадиона неполных 20 000.

Во втором тайме «Металлург» владел полным преимуществом. В один из моментов туляки подали семь угловых подряд! Но представителям элиты отечественного футбола удалось отстоять нулевую ничью

Менее чем через неделю соперники играли ответный матч в Ташкенте, где «Пахтакор» победил 3:1.

Самым ярким матчем чемпионата в тот год стал поединок 16 августа против брянского «Динамо». Гости были деморализованы уже в первом тайме, пропустив шесть «сухих» голов, а во втором добиты еще четырьмя мячами. Туляки начали забивать на 15-й минуте и закончили на 80-й. То есть на десять голов им хватило всего часа с небольшим.

Три мяча на счету Владимира Белоусова, два — Дорофеева, по одному забили Зудин, Мелешко, Минаев, Журида и брянец Белов в свои ворота. 10:0! Болельщики, присутствовавшие на том матче, вспоминают, что после его окончания зрители в знак восторга жгли на трибунах факелы из газет. А об этой крупной победе сообщало потом всесоюзное радио.

Знаменитый снимок Вячеслава Малахова, побеждавший на всесоюзных фотоконкурсах. Победа, как трудно ты досталась. "Металлург"-1971. Слева-направо: Н. Зудин, В. Бабенко, В. Плетнев, В. Белоусов, А. Дорофеев, Р. Исупов, В. Ермаков.

1971

На финише чемпионата «Металлург» мог занять первое место и вернуться в первую лигу, которой лишился после реорганизации формулы проведения чемпионата. Волей календаря претенденты на него — «Металлург» и смоленская «Искра» — играли в последнем туре в Туле. У наших перед этим матчем было 77 очков, у «Искры» — 76, и игра с курскими «Трудовыми резервами» в запасе. В те годы за победу еще давали два очка, за ничью – одно.

Вновь — неслыханный болельщицкий ажиотаж и холодный дождь, который моросил всю ночь, и с новой силой ударил перед началом встречи. Стадион — переполнен. Свободных мест нет! Весь первый тайм наши футболисты яростно пытались пробить смоленского вратаря, но никак не могли нанести точного завершающего удара. А через две минуты после перерыва экс-туляк Юрий Мелешко, призванный в том году в армию и, соответственно, служивший в армейской команде Смоленска, выше всех выпрыгивает после подачи углового и отправляет мяч в сетку. «Искра» выиграла 1:0.

Один из лучших игроков "Металлурга" Владимир Белоусов в 1972 году стал чемпионом СССР в составе ворошиловоградской (луганской) "Зари". Фото из домашнего архива Владимира Белоусова.

1980

Особняком в том сезоне стоит игра против тамбовского «Спартака», хотя ярких матчей в олимпийском сезоне ТОЗ провел немало. С Тамбовом хозяев на своем поле «сплавил» судья, назначив в их ворота два сомнительных одиннадцатиметровых. После окончания матча разгоряченные зрители долго не расходились, требуя на свой суд провинившегося арбитра, но так его и не увидели.

Вроде как он вышел со стадиона через восточную трибуну. Рассказывали, что эхо от болельщицкого негодования докатилась аж до радио «Голос Америки», где передавали о неких народных волнениях в Туле. Причем после первого пропущенного гола туляки отыгрались, но затем последовал второй пенальти, он-то и оказался решающим – 1:2. Остаток матча зрители провели на ногах. Однако, к счастью, никому не пришло в голову выбежать на поле. В те времена это еще не было принято.

1981

Июньская игра с мурманским «Севером» проходила еще на фоне воспоминаний яркого сезона 1980 года, и ожиданиями, что свои турнирные дела команда сумеет поправить. Тем более, сохранив грозный дуэт форвардов Шишкин – Гришин, к которым добавился еще и младший брат Вячеслава Мазалова Александр, который заблистает чуть позже, при Золотухине. К десятому туру у ТОЗа была всего одна победа – в Москве над ФШМ. И с кем было набирать очки, если не с таким же записным аутсайдером – мурманским «Севером».

Все началось просто здорово – уже на первой минуте Сергей Гришин открыл счет. Гости сравняли, потом даже вышли вперед. Но уже в середине первого тайма Шишкин восстановил равновесие – 2:2. Перед самым перерывом нападающий «Севера» с экзотической фамилией Лобок, в итоге ставший автором хет-трика, опять вывел свою команду вперед.

Лучший бомбардир тульского футбола Павел Шишкин. Фото Александра Добрынина.

Развязка наступила на 58-й минуте, когда Шишкин совершил невозможное – не реализовал 11-метровый, что с ним случалось крайне редко. В это время уже вовсю поливал холодный ливень. Уже через четыре минуты после незабитого пенальти игроки «Севера» отличились в четвертый раз. Потом пятый, шестой, седьмой... За десять минут до конца Шишкин все-таки забил, но окончательный счет матча – 3:7. Все происходящее было настолько невероятно, что впечаталось в память всем свидетелям этой игры.

По протоколу за ней наблюдали 5000 болельщиков, в основном разместившихся на Восточной трибуне. Во втором тайме, когда голы в сетку ворот ТОЗа посыпались один за другим, зрители дружно скандировали «На три дня в колхоз»; шефские сельхозработы были непременной обязаловкой для всех горожан, кроме футболистов. Кстати, другой вариант этой кричалки: «На три дня к станку». Тогда это были максимально жесткие скандирования, которые позволяли трибуны в адрес своей команды. О времена…

1984

Один из главных матчей сезона «Арсенал» сыграл на своем поле 30 сентября с «Зарей» из Калуги. Так на свою команду не ходили в Туле с 1971 года. На стадионе было около 18 тысяч болельщиков. Игра решала, кто из этих команд составит конкуренцию лидеру— красногорскому «Зоркому» в борьбе за первое место. Единственный гол после подачи углового забил в «северные» ворота на 35-й минуте Александр Мазалов. Но на финише «Арсеналу» не хватило тех очков, что подрастерял он в начале сезона.

После товарищеской игры с московским "Динамо". 1985 г. Павел Шишкин, тульские арбитры Георгий Липихин, Геннадий Куличенков, Олег Хирин, нападающий "Динамо" Валерий Газзаев. Фото Александра Добрынина.

1985

Самое яркое событие того сезона – матч на Кубок СССР 25 июня с «Котайком» из Абовяна, пригорода Еревана. Эта команда тогда выступала в первой лиге. Несмотря на разницу в классе, туляки победили 5:0! Последний, пятый мяч был на счету лучшего бомбардира в истории тульского футбола Павла Шишкина.

1985 г. Кубковая игра с "Котайком". В центре - полузащитник "Арсенала" Юрий Черьевский. Фото Вячеслава Малахова.

– Меня Иван Васильевич на ту игру не поставил, – вспоминал Павел Анатольевич. – Говорит: ты отдыхай, мы знаем, что все равно проиграем. Все-таки в «Котайке» семь человек из «Арарата» было, хоть и на сходе уже. Я даже не переодеваюсь на матч, и захожу под Восточную трибуну. Там тогда было кафе «Лужники». Встретил знакомого, говорю, давай за мой день рожденья коньячку выпьем. Мы с ним посидели, выпили-закусили. Потом захожу на стадион, посмотреть какой счет. А там уже 4:0!

Они ведь хотели нас взять влегкую, а не получилось. У нас настрой – сумасшедший.

Столько «Котайку» и в первой лиге никто не забивал. И черт меня дернул подойти к скамейке – спросить, кто забил. Иван Васильевич говорит: вот он, Шишкин-то, а я тебя ищу. Выходи. – Иван Васильевич, вы меня не заявляли сегодня! – Выходи. Я пошел в раздевалку, за двадцать минут до конца выхожу и «под наркозом» забиваю с паса Прохорова пятый гол. Головой, в «южные» ворота.

1992

Самым громким успехом начала девяностых стал выход «Арсенала» в 1/16 Кубка России, где туляки 7 октября встретились с московским «Торпедо». С представителями высшей лиги в официальных матчах туляки до этого играли только раз — в 1970 году. Поэтому понятен тот интерес, который вызвал приезд автозаводцев. «Торпедо» было на ходу, только-только высадив из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед». Играли мячами, которые привезли москвичи – те, что предложили в Туле, им не подошли. Потом, после игры, представители «Торпедо» забрали свои мячи из судейской и уехали. У туляков было достаточно шансов открыть счет, но за три минуты до конца встречи дальний удар Ульянова принес «Торпедо» победу.

Перед кубковым матчем со "Спартаком". Капитаны команд Анатолий Семенов и Виктор Онопко обмениваются рукопожатиями. Фото Андрея Лыженкова.

1994

На матч 1/16 финала Кубка России против московского «Спартака», который состоялся 5 октября, было продано 12 850 билетов. Красно-белые выставили свой практически боевой состав: Тяпушкин, Мамедов, Хлестов, Цымбаларь, Ананко, Никифоров, Онопко, Тихонов, Пятницкий, Писарев, Кечинов. Дмитрий Аленичев был в числе запасных, но на поле не вышел.

Состав «Арсенала»: Зарин, Филимонов, Полежаев, Строганов, Цепилин, Трушкин, Семенов, Кураков, Стукалов, Яковенко, Киселёв.

Хозяева, выступавшие во второй лиге, старались играть с чемпионом страны в осмысленный футбол, чего в то время мало кто себе мог позволить. Судьбу встречи забил единственный гол, забитый Андреем Пятницким. Несмотря на проигрыш, болельщики провожали свою команду овациями. Да и сами спартаковцы в репликах после матча отдавали ей должное, отделываясь, правда, по пути в автобус односложными фразами: «Безобразное поле», «Прекрасные болельщики», «Отличная команда». Романцев, естественно, ни с кем общаться не пожелал.

Празднование очередного бразильского гола "Арсенала". Фото Владимира Гончарова.

1998

В прощальной игре сезона на Кубок России с «Металлургом» из Липецка, проходившей на фоне сугробов и в мороз пять градусов «Арсенал» победил 4:1, а тренировавший в тот сезон Липецк Валерий Третьяков, уже когда переехал работать в Тулу, признался, что игра «Арсенала» в том матче произвела на него фантастическое впечатление.

Гол Даниэла с пенальти в кубковом матче с липецким "Металлургом". Фото Владимира Гончарова.

Адаптировавшиеся за сезон к российским условиям бразильские легионеры вышли на матч в легкой форме. Гости отличились первыми — Полстянов вышел один на один с Плотниковым и послал мяч в сетку. Но уже на тридцатой минуте встречи Даниэл восстановил равновесие. А во втором тайме зрители стали свидетелями бенефиса бразильского легионера Андрадины. Три его мяча подряд не оставили никаких шансов липецким металлургам.

2004

Самый яркий поединок десятилетия – победа над грозненским «Тереком» 15 июня. Благодаря единственному в игре голу Коровушкина «Арсенал» нанес первое поражение лидеру – грозненскому «Тереку», который до того в финале Кубка России не смогли переиграть даже самарские «Крылья Советов».

2013

Феерический август аленичевской команды запомнился голом через себя нынешней телезвезды Евгения Савина, дальним ударом с лета в девятку ворот соперника Кутьина и вдохновенной поддержкой переполненного стадиона. Ну а самыми яркими победами того периода стал разгром ярославского «Шинника» 4:0 и трудовая победа над «Нефтехимиком» из Нижнекамска 2:1.

2014

В игре 30 апреля на кону у «Арсенала» стоял выход в Премьер-лигу. Но для этого надо было обыгрывать другого претендента на повышение – столичное «Торпедо». Чтобы взять билеты на игру люди стояли многочасовые очереди, и за счастье было взять проходку хотя бы на первый ряд Восточной трибуны. Главное резюме тех дней: «Даже не верится, что мы дожили до такой сказки, когда билеты на футбол – дефицит».

Интересно, что в составе «Торпедо» в том матче играли полкоманды будущих арсенальцев – Дмитрий Айдов, Лукаш Тесак, Вадим Стеклов, Олег Власов и Игорь Шевченко. А вот из игроков хозяев в том матче уже не осталось никого. Дольше всех продержались Иван Ершов и Владислав Рыжков, уехавшие из Тулы только в нынешнее межсезонье.

Именно гол Рыжкова со штрафного и принес победу «Арсеналу». На историческом пути на повышение для Тулы включился зеленый свет.

2015

Один из самых ярких матчей в истории тульского «Арсенала» состоялся 9 апреля. «Спартак» не был мыслями в отпуске, у него не очень ладились дела в чемпионате, и в Туле команде Якина кровь из носа нужна была победа. Но она досталась хозяевам. Мужественно сдержав за девяносто минут все атаки красно-белых, «Арсенал» ответил убийственным ударом на исходе встречи Дмитрия Смирнова. 1:0 – феерическая победа туляков.

Впрочем, в том сезоне был и еще один невероятный матч аленичевской команды – победа в дополнительное время в матче Кубка России в Санкт-Петербурге над «Зенитом». И легендарная шутка: болельщик, поставивший свою квартиру на победу «Арсенала» в этом матче выиграл микрорайон Тулы.