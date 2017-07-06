Тульские железнодорожные трагедии

Кукуевская катастрофа 1882 года. Железнодорожную насыпь размыло, и она рухнула... В пропасть провалились семь вагонов почтового поезда. Погибли 42 пассажира, 35 человек получили жуткие ранения.

В ночь с 29 на 30 июня (по старому стилю) 1882 года недалеко от станции Бастыево и деревни Кукуево Чернского уезда Тульской губернии произошло крушение, в результате которого погибли 42 пассажира. Это было одно из самых страшных происшествий на железной дороге в дореволюционной России.

Катастрофа 1882 года случилась из-за того, что железнодорожная насыпь через овраг после сильных ливней оказалась размыта. Незадолго до этого, в 2 часа 32 минуты ночи, в сторону Москвы проследовал курский поезд № 4. Под последним вагоном одна из секций полотна осела, выдрав костыли и разорвав на стыках целостность рельсов. Машинист по прибытии в Чернь доложил, что «на насыпи что-то неблагополучно». Но телеграф из-за грозы не работал и предупредить машиниста почтового поезда не смогли.

Памятная табличка на вокзале в Чернском районе Тульской области.

Следовавший паровоз на полном ходу врезался в рельсовый обруб, остановился и, обрушенный напором четырнадцати вагонов, завалился набок и перевернулся, сдергивая с полотна вагоны.

В воронку глубиной более 30 метров провалились семь вагонов: «погрузились в разверзшуюся пропасть один на другой, давя и разбивая друг друга».

В обрыв полетели сорванные двери, куски обшивки, искалеченные человеческие тела, из смятых вагонов ручьями полилась кровь.

Еще четыре вагона, благодаря вовремя нажавшим на стоп-кран кондукторам, остановились буквально в шести метрах от воронки. Поверх вагонов мощной лавиной все еще бурлил водяной поток. Он был так силен, что вымывал из-под вагонов вещи и человеческие тела.

Погибли 42 человека, еще 35 получили ранения.

Было проведено строгое следствие, которое определило, что насыпь и сама дорога в этом месте строились в «режиме экономии».

«…на строительстве дороги нажились подрядчики, занижая оплату рабочих, главным образом мценских крестьян и горожан, поставляя гнилые шпалы, „экономя“ на возведении насыпи. На этом погрели руки и лица, близкие к царскому двору. Все это требовалось скрыть, не допустить огласки. Какова же была досада правительственной комиссии, когда из вагона специально прибывшего к месту происшествия поезда вышел известный писатель Владимир Алексеевич Гиляровский: ему удалось спрятаться в вагоне и тайком прибыть под Бастыево», — писал А. Макашов в книге «В центре России».

О трагедии оставил отзыв и писатель Иван Тургенев, у которого в этой катастрофе погиб племянник, сын двоюродного брата Николая Петровича.

«Мне постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшиеся в тине… Николай Петрович Тургенев — мой двоюродный брат, у него имение в 40 верстах от Черни — и я знал его сына — видел его студентом в Москве. Прекрасный был малый, умный и честный, великан — головою был выше меня. Очень жаль и его, и его отца…»

В 1921 году в Советской России появилось чудо железнодорожной техники — аэровагон. Его придумал бывший шофер тамбовской ЧК, инженер-самоучка Валериан Абаковский, поставив на железнодорожную дрезину авиационный двигатель с трехметровым пропеллером. Пропеллер крутится — дрезина бежит вперед. Скорость передвижения аэровагона впечатляла — до 140 километров в час. За несколько месяцев построили опытный образец, который без аварий отбегал по железным дорогам три тысячи верст.

Аэровагон Валериана Абаковского

Летом 1921 года на этом аэровагоне решили доставить в Тулу участников работавшего в Москве III конгресса Коммунистического интернационала и I конгресса Красного интернационала профсоюзов. Идея казалась восхитительной — показать зарубежным товарищам достижения советской инженерной мысли. Среди тех, кто сел в кабину аэровагона, были сам изобретатель Валериан Абаковский и «товарищ Артем» — секретарь Московского комитета партии, председатель крупнейшего в стране союза горнорабочих Федор Сергеев.

Аэровагон под звуки «Интернационала» тронулся в путь утром 24 июля с Курского вокзала Москвы. По дороге назад, в 18 часов 35 минут, на 104-й версте от Москвы, рядом с Серпуховом, на всем ходу аэровагон слетел с рельсов и разбился в щепы.

Шестеро членов делегации погибли на месте, включая самого изобретателя, еще шестеро были тяжело ранены.

Артема нашли на полотне железной дороги с разбитой головой. Среди погибших были болгарский революционер Иван Константинов, один из основателей компартии Великобритании Уильям Хьюлетт, немецкие делегаты О. Струпат и О. Гельбрих, американец Джон Фриман. Всех их похоронили в Кремлевской стене в Москве.

«Погибло несколько вождей пролетариата, но не погибло дело революции. Новые жертвы обагрили путь революции. Тем сильнее наша воля продолжать борьбу, — писал в те дни „Коммунар“. — Враги наши живут среди нас. Они строят козни. Не поддадимся террору. Будем бдительны».

Причины катастрофы расследовали аж две комиссии, но ни одна из них не пришла к однозначному выводу. Самая популярная версия случившегося — случайность, неудовлетворительное состояние железнодорожных путей. Хотя, конечно, в газетах писали про заговор врагов революции. «Мы снова получили доказательства, что наша контрреволюция ни на минуту не останавливается, чтобы удушить власть рабочих и крестьян».

Сын Артема рассказывал, что на месте катастрофы на рельсах лежали камни, из-за которых аэровагон и улетел в кювет. То есть, по его мнению, все было подстроено.

В сентябре 1926 года на станции Ясная Поляна столкнулись два товарных состава, следовавших из Щекино и из Тулы. Погибли трое безбилетников, в щепки разнесло 13 вагонов с товаром на 12 тысяч рублей. Виновных в аварии — машиниста щекинского паровоза и начальника станции осудили. Первого за превышение скорости до 30 верст в час (32 км), второго за пропуск на занятый составом путь еще одного паровоза.

Ночью 13 сентября 1980 года в Серпуховском районе на станции Ока произошло крушение в результате столкновения пассажирских поездов «Баку — Москва» и «Нальчик — Москва».

Пассажирская платформа Ока. Здесь произошло

столкновение двух поездов – из Баку и Нальчика.

Главной причиной случившегося стала усталость локомотивной бригады. Накануне вечером, 12 сентября, вместо того чтобы отдыхать на пункте оборота станции Скуратово в Тульской области, машинист и помощник машиниста сели играть в карты, что по тем временам было обычной практикой. На следующий день, приняв пассажирский поезд № 94 «Баку — Москва», сильно уставшая бригада уснула. На подъеме к станции Серпухов скорость поезда начала постепенно замедляться, и наконец он вообще остановился. Постояв около полминуты, состав начал постепенно скатываться назад. Тем временем следом за ним с разницей в четыре минуты следовал другой пассажирский поезд — «Нальчик — Москва».

Когда между составами оставалось расстояние около двухсот метров, трагедию пытались предотвратить обе бригады.

Машинист поезда «Баку — Москва» успел проснуться и применил экстренное торможение. Но столкновение уже было неизбежным. От удара три последних вагона бакинского поезда сошли с рельсов, причем хвостовой выбросило на первый путь, а предпоследний — на пассажирскую платформу Ока.

В результате крушения были разбиты два пассажирских вагона и электровоз, разрушена платформа Ока, из-за чего пришлось строить новую. Локомотивная бригада поезда в Нальчик успела выскочить из электровоза и потому осталась жива. Данные о погибших и раненых пассажирах не обнародовались. Очевидцы сообщают о десятках погибших и сотнях раненых, а также о случаях мародерства.

В результате рассмотрения дела о крушении машинист поезда «Баку — Москва» Кузьменко был приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет. Его помощник уволен с железнодорожного транспорта.

Сразу два железнодорожных происшествия случились в Тульской области в уходившем 1987 году и наступающем 1988-м. 15 декабря 1987 года в районе Ясногорска в 11 часов 45 минут из-за халатности работников Тульского отделения МЖД был допущен сход с рельсов поезда № 196 «Севастополь — Москва». Одиннадцать вагонов сошли с пути, сильно повредив и свой путь, и соседний. Движение поездов в сторону Москвы было перекрыто на восемь часов.

А 1 января 1988 года в 4.20 у станции Казначеевка, недалеко от Ясной Поляны, столкнулись два товарных состава. У 16-го вагона товарного поезда № 2049, следовавшего из Тулы в Орел, раскололось колесо. На высокой скорости стотонная махина сорвалась с рельсов и врезалась в хвост товарняка, следовавшего из Орла по второму пути.

Под откос слетело с десяток вагонов, начался пожар, сломалась стрелка, соединяющая пути. И одновременно вышел из строя пульт управления на Казначеевке. К счастью, при аварии обесточило весь участок до Тулы, и за несколько километров до места происшествия остановился пассажирский поезд. На восстановление железнодорожного полотна и подъем свалившихся вагонов ушло несколько дней. Обошлось без жертв, но сотни человек не попали в Новый год домой.