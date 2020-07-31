Выходные в Туле: 31 июля – 2 августа
В программе выходных: экскурсии на «Куликовом поле», мастер-классы по рукоделию, новая экспозиция в экзотариуме, учимся танцевать джазовые танцы и провожаем закаты на набережной!
Танцевальная пятница в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Выходные на Куликовом поле
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
С полной программой мероприятий на 1 и 2 августа можно ознакомиться по ссылке.
Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности»
Где: музей «Тульские древности».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
Тульский сансет на Казанской набережной
Где: Казанская набережная.
Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме
Когда: 17 июля — 8 августа.
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам.
На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
31 июля
21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». Ю. Мориц, «Это - да! Это - нет!».
90-летие Воздушно-десантных войск
Когда: 2 августа, воскресенье, 10.05.
Где: площадь Ленина.
День ВДВ в России традиционно отмечается 2 августа. В этом году у воздушно-десантных войск юбилей – 90 лет со дня основания.
Читайте полную афишу по ссылке.
IV Тульский полумарафон
Когда: 2 августа, воскресенье, 9.00.
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.
Экскурсии в Музее станка
Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.
Как попасть: приобрести билеты можно на сайте.
Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Мост в Терабитию
При всем количестве информационного шума важно находить время для своих близких, а поможет Вам в этом совместный просмотр хороших фильмов из нашей небольшой киноподборки.
И первой на очереди приключенческая семейная мелодрама о двух подростках, которые открывают для себя волшебную страну. Главные роли блестяще исполнили восходящие звезды Голливуда Джош Хатчерсон и Анна-София Робб. Неуверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс Аарон всегда мечтал стать самым быстрым бегуном в школе, но его обошла задорная новенькая Лесли Берк. У двух подростков есть все причины ненавидеть друг друга, но, тем не менее, они становятся друзьями. Вместе ребята находят удивительный мир, Терабитию, в котором есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой Темный Властелин, мечтающий поработить весь мир.
Собачья жизнь
Следующей кинокартиной в нашей небольшой подборке станет экранизация трогательного бестселлера В. Брюса Кэмерона о нескольких жизнях одного пса, способного перерождаться после смерти и с каждой новой реинкарнацией все лучше понимать людей. От режиссера Лассе Халльстрема («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Мистификация», «Хатико. Самый верный друг») и с Деннисом Куэйдом в роли хозяина пса.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!