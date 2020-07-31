Выходные в Туле: 31 июля – 2 августа

В программе выходных: экскурсии на «Куликовом поле», мастер-классы по рукоделию, новая экспозиция в экзотариуме, учимся танцевать джазовые танцы и провожаем закаты на набережной!

Танцевальная пятница в «Типографии»

Когда: 31 июля, пятница, 19.00.

Где: КЦ «Типография».

Вход: свободный взнос.





«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.

Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах. Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла. Вы научитесь слушать

и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков. Важная составляющая танцевального вечера - это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется. Выходные на Куликовом поле Когда: 1-2 августа, суббота-воскресенье. Где: музейный комплекс «Куликово поле». Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле. С полной программой мероприятий на 1 и 2 августа можно ознакомиться по ссылке. Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности» Когда: 1-31 августа (по выходным). Где: музей «Тульские древности». Музей «Тульские древности» приглашает провести эти выходные с пользой. 5 выходных в августе - и для каждого 5 новых занимательных уроков подготовила мастерица Екатерина Зернова. В этом месяце будут работать с бумагой и творить из чистого листа удивительные миры, но не забудут также про любимое валяние из шерсти.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Тульский сансет на Казанской набережной

Когда: 31 июля, пятница, 19.00.

Где: Казанская набережная.

Ибица известна как остров музыки и свободы. Но одной из самых красивых и неотъемлемых частей столицы клубной культуры являются незабываемые закаты в Cafe Del Mar.

В свое время Казантип перенял эту культуру, а теперь и набережная Тулы совместно с Velo Coffee, молодежным пространством «Газон» и командой лучших Dj и музыкантов города - «Rezone & Друзья» - дает старт традиции Тульских сансетов. Каждую пятницу с 7 вечера на набережной будут провожать заход солнца под отличную музыку и в компании друзей.

Присоединяйтесь!

Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме Когда: 17 июля — 8 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция). С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам. На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций. Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 31 июля

21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». Ю. Мориц, «Это - да! Это - нет!».

90-летие Воздушно-десантных войск Когда: 2 августа, воскресенье, 10.05.

Где: площадь Ленина. День ВДВ в России традиционно отмечается 2 августа. В этом году у воздушно-десантных войск юбилей – 90 лет со дня основания.

Читайте полную афишу по ссылке. IV Тульский полумарафон Когда: 2 августа, воскресенье, 9.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Соревнования станут частью IV Всероссийского полумарафона не только. Тула впервые примет Кубок России по полумарафону. Экскурсии в Музее станка Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.

Как попасть: приобрести билеты можно на сайте. 1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».

Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00. «Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа. В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас! Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем!

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

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Мост в Терабитию

При всем количестве информационного шума важно находить время для своих близких, а поможет Вам в этом совместный просмотр хороших фильмов из нашей небольшой киноподборки.

И первой на очереди приключенческая семейная мелодрама о двух подростках, которые открывают для себя волшебную страну. Главные роли блестяще исполнили восходящие звезды Голливуда Джош Хатчерсон и Анна-София Робб. Неуверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс Аарон всегда мечтал стать самым быстрым бегуном в школе, но его обошла задорная новенькая Лесли Берк. У двух подростков есть все причины ненавидеть друг друга, но, тем не менее, они становятся друзьями. Вместе ребята находят удивительный мир, Терабитию, в котором есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой Темный Властелин, мечтающий поработить весь мир.

Собачья жизнь

Следующей кинокартиной в нашей небольшой подборке станет экранизация трогательного бестселлера В. Брюса Кэмерона о нескольких жизнях одного пса, способного перерождаться после смерти и с каждой новой реинкарнацией все лучше понимать людей. От режиссера Лассе Халльстрема («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Мистификация», «Хатико. Самый верный друг») и с Деннисом Куэйдом в роли хозяина пса.

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!