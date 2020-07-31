Где круто провести время с друзьями: уютные летние веранды Тулы

Где устроить уютные посиделки с друзьями или романтическое свидание с любимым человеком? Myslo собрал для вас классные заведения.

Ресторан Palermo

Кафе Tom Sawyer

Дом вкуса «Шарден»

Ресторан Vino Domino

Добро пожаловать в ресторан авторской итальянской кухни Palermo! Это маленькая Италия в центре Тулы. К долгожданному открытию после карантина заведение приготовило для клиентов приятный сюрприз — шеф-повар полностью обновил меню. Приходите попробовать новые блюда в стиле итальяно:

салат с куриной грудкой, заправкой Цезарь, черри конфи и чипсами из риса;

утку с луком конфи, пюре из моркови, соусом из черешни с кофе и бальзамиком, утиным жю;

свиную вырезку, романеску, мусс из пастернака, соус беарнез…

Отведайте настоящий итальянский хлеб, который каждое утро выпекают в ресторане. Чиабатта, ржаной багет, фокачча не оставят вас равнодушными.

Куда же без традиционного блюда итальянцев — пиццы! В Palermo готовят несколько видов этого блюда — выбирайте на свой вкус. Попробуйте пиццу «4 сыра», «Брезаолу», «Маргариту», «Пепперони» или с куриным филе.

Нежное душистое тесто вместе с прошутто, вялеными томатами (конфи) и свежей рукколой — потрясающий букет вкусов мигом перенесут вас на пару часиков в уютный итальянский ресторан на берегу моря!

Еще одно вкуснейшее блюдо — брускетта. Это отличная и сытная закуска. В меню ресторана представлены четыре вида брускетт: с томатами и моцареллой, с говядиной вителло-тоннато и соусом из тунца, с лососем и маскарпоне и с печёными овощами.

С недавних пор в Palermo работает не только летняя веранда. Теперь посидеть в любимом ресторане можно и в самом помещении!

Для приготовления блюд повара используют только свежие продукты, заказанные у надежных и проверенных поставщиков.

Команда заведения заботится о безопасности своих клиентов и соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора. Ежедневно у сотрудников ресторана измеряется температура тела, эти данные вносятся в специальный журнал. После каждого гостя дезсредствами обрабатываются различные поверхности.

- Мы хотим, чтобы вы проводили время с удовольствием и комфортом в нашей компании! — говорит команда Palermo.

Приятная новость для гостей заведения: в ресторане действует скидка 20% на самовывоз на все меню!

Ресторан Palermo ждет туляков в гости! Почувствуйте себя в Италии и насладитесь национальными блюдами!

Тула, пр. Ленина, 57.

Телефон для бронирования столов 71−18−16.

Небольшое, но уютное заведение на берегу реки Упа. Теплое и атмосферное место, созданное для дружеских встреч с близкими и родными! Каждый гость здесь почувствует себя комфортно и по-домашнему уютно.

Для гостей открыты шатер, летняя веранда и само помещение кафе. Выбирайте то, что вам по душе!

Tom Sawyer приятно удивит гостей заведения своими блюдами. Сейчас действует летнее меню, «изюминками» которого являются вкуснейшая рыба собственного копчения, сочный шашлык, окрошка и т. д.

Приоткроем секрет — в ближайшие время в меню кафе появится жареная картошка с лисичками и вареные раки!

Следите за обновлениями.

Для безопасности гостей заведения в кафе действуют следующие правила:

перед началом работы у каждого работника проверяют самочувствие, а также обеспечивают их СИЗ на протяжении всего дня;

персоналу и гостям выдают дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики;

столы расставлены на расстоянии полтора метра, за каждый столик размещают не более пяти гостей;

каждые 2−4 часа проводится дезинфекция и влажная уборка помещений и поверхностей.

В Tom Sawyer можно провести время не только вкусно, но и интересно. Для этого гостям предлагают покататься на речном трамвайчике! Если у вас большая компания, заранее бронируйте водный транспорт.

- Нынешнее лето балует нас солнечными деньками, а провести время у воды или же устроить пикник на самом трамвайчике станет запоминающимся событием! — говорит команда кафе.

Проведите время в одном из самых живописных мест города!

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Тула, ул. Пролетарская, 1-б/4.

Тел. для бронирования столиков +7 (4872)79−20−10.

График работы:

пн. — чт.: 11.00 — 23.00

пт. — вс.: 11.00 — 1.00

Сайт

Это не просто ресторан, он про любовь к Грузии, про ее колорит и традиции. Грузинская кухня и атмосфера гостеприимного Тбилиси в одном доме... в доме вкуса «Шарден». Он радует туляков уже два года.

Три причины, чтобы посетить это заведение:

семейный грузинский ресторан в центре города с прекрасным видом и верандой,

ресторан, созданный большой семьей с уважением к традиционным вкусам и семейным рецептам,

гостеприимство и настоящий грузинский колорит – секретные ингредиенты ко всем блюдам!

Здесь чтят традиции Грузии. Все блюда, собранные в меню, в большей степени воплощались на кухне родителями, бабушкой шеф-повара ресторана Тинатин. Так что все рецепты - традиционные грузинские.

Уютно устроившись на веранде ресторана или в самом помещении, обязательно попробуйте самые летние блюда - окрошку на мацони, фирменный салат "Шарден" (состав: слабосоленая семга, спелые томаты, огурчики, авокадо и клубника под авторским соусом)!

Из горячих блюд одним из самых любимых у туляков является харчо с мамалыгой.

А это мини-хинкали в сливочном соусе по старинному рецепту бабушки шеф-повара. Аппетитные и очень вкусные!

Также для гостей большой выбор разнообразных напитков, в том числе и авторских.

Ресторан «Шарден» заботится о здоровье своих клиентов, поэтому побывать в заведении можно лишь при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. У гостей бесконтактным способом измерят температуру тела, обеспечат одноразовым меню и антисептиком.

Хотите прочувствовать грузинский колорит и познакомиться с кухней этой страны? Добро пожаловать в Дом вкуса «Шарден»!

Тула, ул. Советская, 11. Телефон 8 (910)165−00−05. Пн-вс 12.00−00.00. Сайт

Замечательное место, чтобы с комфортом провести время с друзьями! Vino Domino — стильный и уютный ресторан в историческом центре Тулы. Только посмотрите, как там здорово:

Гости могут уютно расположиться как в самом помещении, так и за столиком на летней веранде под открытым небом. Удобное расположение ресторана позволяет посетителям всегда находиться в комфортной тени, а не на солнцепеке даже в самые жаркие часы.

Для любителей крутых фото есть специальная фотозона — неоновая фото-локация.

Изюминкой заведения, пожалуй, является необычное меню, в которое входят блюда разных стран — европейских, азиатских. Здесь можно попробовать и американский бургер, и вьетнамский суп фо-бо. К каждому из них команда Vino Domino порекомендует наиболее подходящий напиток.

Одно из фирменных блюд ресторана — вкуснейший Шеф-бургер

с котлетой из мраморной говядины и неповторимым соусом, приготовленный исключительно на гриле.

В ресторане вы сможете попробовать не только отменный стрит-фуд, который в последнее время стал очень популярным среди туляков, но и закуски, десерты, салаты, гриль и горячие блюда.

Для своих гостей команда Vino Domino готовит специальное летне-осеннее предложение, сейчас разрабатывают новое меню, которое приятно удивит клиентов!

В заведении действует программа лояльности, которая дает реальный кэшбэк.

На карточку возвращается 10%, таким образом можно будет оплатить до 100% стоимости заказа.

Vino Domino заботится о гостях, поэтому в ресторане соблюдаются все требования Роспотребнадзора — измерение температуры тела у персонала, санитайзеры для посетителей на каждом столике и др.

Проведите жаркий летний день в Vino Domino! А какой напиток выбрать к любимому блюду, вам подскажет дружная команда ресторана!

Тула, ул. Советская, 11 (городское пространство «Искра»).

График работы:

вс-чт с 12.00 до 24.00

пт-сб с 12.00 до 02.00

Телефон 8−920−792−80−83.