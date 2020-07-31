Выходные на Куликовом поле
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Программа мероприятий на 1-2 августа (места необходимо бронировать заранее):
10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
В сезон цветения ковылей кандидат географических наук Ольга Бурова приглашает на экскурсию по полю Куликовской битвы. Сегодня оно может показаться похожим на сотни других: пашня, лесополосы, грунтовые дороги, но стоит взглянуть на памятное место сквозь века. Узнать, что изменило территорию легендарного сражения, а также как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик.
Экскурсия проводится в благоприятную погоду.
Длительность – 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость: 400 рублей с человека.
12.00 Интерактивная лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Музей приглашает в увлекательное путешествие в кулинарное прошлое. На интерактивной лекции расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о правилах приготовления блюд - каждодневных и праздничных, о традициях приема пищи в разных культурах и у населения Куликова поля.
Возрастные рекомендации: 8+.
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 300 рублей.
Предварительная запись желательна!
14.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.
Вход свободный.
14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).
Возрастные рекомендации: 12+.
14.00 Квест «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)
Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Проводится при благоприятных погодных условиях.