IV Тульский полумарафон

В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Соревнования станут частью IV Всероссийского полумарафона не только. Тула впервые примет Кубок России по полумарафону.

Участникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Наличие мест можно уточнить по ссылке.

Для получения стартового пакета на предварительной выдаче маска обязательна.

Что Вас ждет:

красивые футболки в стартовом пакете;

быстрая регистрация;

раздевалки и хранение вещей;

пункты питания каждые 2,5 км;

чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;

оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;

вдохновляющая музыка.

Для получения стартового пакета участник обязан предъявить: