IV Тульский полумарафон
В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Соревнования станут частью IV Всероссийского полумарафона не только. Тула впервые примет Кубок России по полумарафону.
Участникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Наличие мест можно уточнить по ссылке.
Для получения стартового пакета на предварительной выдаче маска обязательна.
Что Вас ждет:
- красивые футболки в стартовом пакете;
- быстрая регистрация;
- раздевалки и хранение вещей;
- пункты питания каждые 2,5 км;
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
- оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
- вдохновляющая музыка.
Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
- документ, удостоверяющий личность и возраст;
- для детей - оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки о допуске к занятию физкультурой;
- для взрослых - оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача по образцу.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 августа 2020, воскресенье
09:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽