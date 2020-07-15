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IV Тульский полумарафон

IV Тульский полумарафон

В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Соревнования станут частью IV Всероссийского полумарафона не только. Тула впервые примет Кубок России по полумарафону.

Участникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Наличие мест можно уточнить по ссылке

Для получения стартового пакета на предварительной выдаче маска обязательна.

 
Что Вас ждет:
  • красивые футболки в стартовом пакете;
  • быстрая регистрация;
  • раздевалки и хранение вещей;
  • пункты питания каждые 2,5 км;
  • чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
  • оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
  • вдохновляющая музыка.
Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
 
  • документ, удостоверяющий личность и возраст;
  • для детей - оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки о допуске к занятию физкультурой;
  • для взрослых - оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача по образцу.
Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 августа 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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20 ноября, пятница 18:30
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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